castellucci castellucci CASTELLUCCI
DI MAIO IN PEGGIO- QUANDO IL VICEPREMIER GRILLINO DICEVA: “ATLANTIA DENTRO ALITALIA? FARÀ PRECIPITARE GLI AEREI” - IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO ORA PARLA DI "GRANDE RISULTATO", MA RENZI E ALTRI ESPONENTI DEL PD POSTANO SUOI SOCIAL UN’INTERVISTA A ‘PORTA A PORTA’ DI POCHE SETTIMANE FA - VIDEO-
castellucci castellucci CASTELLUCCI
“LA BOSCHI HA UN TOCCO POLITICO (DELLA MORTE) NATURALE” - SCANZI FA LA MESSA IN PIEGA A MARIA “ETRURIA”: “AMA TWITTER, FORSE PERCHÉ LÌ I PENSIERI SON BREVI E MAGARI QUALCUNO NON FA IN TEMPO AD ACCORGERSI DI COME LEI NON ABBIA MAI GRANCHÉ DA DIRE - SE VOLESSE BENE A SE STESSA, DOVREBBE ABBANDONARE SUL SERIO LA POLITICA, CON CUI DEL RESTO NON C'È MAI ENTRATA MOLTO, PER DEDICARSI ALL'AVVOCATURA…”
LO STRANO CASO DI MARCELLO DE VITO: NON E’ MAI STATO ESPULSO DAI 5STELLE - IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA CAPITOLINA, ARRESTATO PER CORRUZIONE, E’ SOTTO PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - I LEGALI M5S HANNO FATTO CAPIRE A DI MAIO DI FRENARE: “SE FA RICORSO CONTRO L’ESPULSIONE, LO PERDIAMO” - SERVE UNA CONDANNA IN PRIMO GRADO…
LA SITUAZIONE È GRAVE E PURE SIRI – IL SOTTOSEGRETARIO LEGHISTA È RIAPPARSO IERI A FIANCO DI SALVINI AL VIMINALE PER INCONTRARE I SINDACATI, MA I PM LO INCALZANO: CHIESTO UN INCIDENTE PROBATORIO – VITO E MANLIO NICASTRI DAVANTI AGLI INQUIRENTI AVREBBERO AMMESSO ALCUNI DETTAGLI CHE SAREBBERO UTILI A DIMOSTRARE CHE I SOLDI SONO STATI QUANTOMENO PROMESSI…