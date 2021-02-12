https://m.dagospia.com/saro-franco-daniele-l-attuale-direttore-generale-di-bankitalia-e-uno-dei-nomi-in-pole-position-p-260584
AL MEF GLI OCCHI, PLEASE! DANIELE FRANCO NUOVO MINISTRO DELL'ECONOMIA E' UNO SCHIAFFONE AL CONTE-CASALINO! ATTUALE DIRETTORE GENERALE DI BANKITALIA E AMICO DI MARIO DRAGHI, AI TEMPI DEL GOVERNO GIALLO-VERDE ERA ALLA RAGIONERIA DI STATO ED ENTRÒ NEL MIRINO DI CASALINO CON IL FAMOSO AUDIO DEI “PEZZI DI M… DA RIMUOVERE” - LA CARRIERA A VIA NAZIONALE E LE SUE IDEE SULL’ITALIA E SUI GIOVANI-
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TUTTO 'STO CASINO PER AVERE UN GOVERNO DI COMPETENTI E TI RITROVI LA GELMINI MINISTRO? - DOPO I SUOI DISASTRI, ANCORA SPERANZA ALLA SALUTE, ANCORA DI MAIO E I SUOI CONGIUNTIVI PREFERITI AGLI ESTERI E QUEL CARCIOFO LESSO DI ANDREA ORLANDO MINISTRO DEL LAVORO. CONFESSATE: QUANTO VI MANCAVA RENATO BRUNETTA? ORA SIETE ACCONTENTATI - A PARTE DANIELE FRANCO, CINGOLANI, COLAO, GIORGETTI, IL GOVERNO DI MATTARELLA CON IL CONTRIBUTO DI DRAGHI SEMBRA USCITO DAL BAGAGLINO. E PER FORTUNA CHE LA MUMMIA SICULA NEL SUO APPELLO ALLA NAZIONE AVEVA PROMESSO "UN GOVERNO DI ALTO PROFILO"
AI TECNICI VANNO TUTTI I MINISTERI CHIAVE. E FIN QUI, C’È LA MANO DI DRAGHI. DOPODICHÉ LA SCELTA DEI POLITICI APPARTIENE TUTTA A MATTARELLA. PRESSATO DAI PARTITI, NON HA AVUTO LE PALLE DI DIR LORO: PRENDERE O LASCIARE. E SE L’È FATTA ADDOSSO COME UN PIO VECCHIETTO - TUTTI I PARTITI SONO CONTENTI ECCETTO I BERLUSCONIANI CAPEGGIATI DA RONZULLI-GHEDINI CHE HANNO RISCHIATO IL COCCOLONE AL NOME DI MARA CARFAGNA, MAI PROPOSTO DA FORZA ITALIA - LA SCELTA ALLA GIUSTIZIA DELLA CARTABIA È UNO SCHIAFFO AL GIUSTIZIALISMO MANETTARO DI BONAFEDE. COME COLAO MINISTRO È UNA PORTA IN FACCIA AL CONTE DEGLI STATI GENERALI...
GOVERNO TWEET! – VITTORIO FELTRI: “HA RAGIONE DAGOSPIA: QUESTO È IL GOVERNO DEL BAGAGLINO - SPERANZA RIMANE MINISTRO DELLA SANITÀ. HA VINTO IL COVID - DI MAIO RIMANE AGLI ESTERI PERCHÉ ESPERTO DI LINGUE STRANIERE E DI CONGIUNTIVI ITALIANI - COMPLIMENTI A DRAGHI, PIÙ LECCATO DI UN GELATO E PEGGIORE DI CONTE” – PORRO: “MA CHE CAVOLO: HANNO CHIAMATO SUPERMAN PER FARE LA FAMIGLIA ADDAMS?” – OSHO: “DI MAIO RESTA AGLI ESTERI PERCHÉ AVEVA GIÀ PAGATO IL CORSO DI INGLESE” - ''PIÙ CHE UNA LISTA DEI MINISTRI MI PARE LA LISTA DELLA SPESA DI BERLUSCONI”
ALL'ISTRUZIONE LA MUMMIA SICULA, DA PERFETTO DEMOCRISTO, RIPESCA UN CATTOLICO DI SINISTRA CARO A ROMANO PRODI - PATRIZIO BIANCHI GUIDÒ LA TASK FORCE DELLA AZZOLINA, AUTORE DEL PIANO, POI IGNORATO, PER LA RIAPERTURA DELLE SCUOLE A SETTEMBRE - IL POVERO BIANCHI MOSTRO' IL SUO DISAPPUNTO CON L'ENERGIA DI UN SEMOLINO: "FORSE SAREBBE STATO UTILE FAVORIRE UN DIBATTITO INTORNO AL TESTO. CREDO CHE SIA MANCATO”
STORACE FA IL MARAMALDO SUL NUOVO GOVERNO: "HANNO CHIAMATO DRAGHI, BASTAVA DE MITA" – E LA MELONI RINCARA: “LE GRANDI ASPETTATIVE DEGLI ITALIANI SULL'IPOTESI DI UN GOVERNO DEI "MIGLIORI", IN RISPOSTA ALL'APPELLO DEL CAPO DELLO STATO PER FARE FRONTE ALLA DRAMMATICA SITUAZIONE DELL'ITALIA, SI INFRANGONO IN UN ESECUTIVO DI COMPROMESSO CHE RISPOLVERA BUONA PARTE DEI MINISTRI DI CONTE..."