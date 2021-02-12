AL MEF GLI OCCHI, PLEASE! DANIELE FRANCO NUOVO MINISTRO DELL'ECONOMIA E' UNO SCHIAFFONE AL CONTE-CASALINO! ATTUALE DIRETTORE GENERALE DI BANKITALIA E AMICO DI MARIO DRAGHI, AI TEMPI DEL GOVERNO GIALLO-VERDE ERA ALLA RAGIONERIA DI STATO ED ENTRÒ NEL MIRINO DI CASALINO CON IL FAMOSO AUDIO DEI “PEZZI DI M… DA RIMUOVERE” - LA CARRIERA A VIA NAZIONALE E LE SUE IDEE SULL’ITALIA E SUI GIOVANI

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TUTTO 'STO CASINO PER AVERE UN GOVERNO DI COMPETENTI E TI RITROVI LA GELMINI MINISTRO? - DOPO I SUOI DISASTRI, ANCORA SPERANZA ALLA SALUTE, ANCORA DI MAIO E I SUOI CONGIUNTIVI PREFERITI AGLI ESTERI E QUEL CARCIOFO LESSO DI ANDREA ORLANDO MINISTRO DEL LAVORO. CONFESSATE: QUANTO VI MANCAVA RENATO BRUNETTA? ORA SIETE ACCONTENTATI - A PARTE DANIELE FRANCO, CINGOLANI, COLAO, GIORGETTI, IL GOVERNO DI MATTARELLA CON IL CONTRIBUTO DI DRAGHI SEMBRA USCITO DAL BAGAGLINO. E PER FORTUNA CHE LA MUMMIA SICULA NEL SUO APPELLO ALLA NAZIONE AVEVA PROMESSO "UN GOVERNO DI ALTO PROFILO"

AI TECNICI VANNO TUTTI I MINISTERI CHIAVE. E FIN QUI, C’È LA MANO DI DRAGHI. DOPODICHÉ LA SCELTA DEI POLITICI APPARTIENE TUTTA A MATTARELLA. PRESSATO DAI PARTITI, NON HA AVUTO LE PALLE DI DIR LORO: PRENDERE O LASCIARE. E SE L’È FATTA ADDOSSO COME UN PIO VECCHIETTO - TUTTI I PARTITI SONO CONTENTI ECCETTO I BERLUSCONIANI CAPEGGIATI DA RONZULLI-GHEDINI CHE HANNO RISCHIATO IL COCCOLONE AL NOME DI MARA CARFAGNA, MAI PROPOSTO DA FORZA ITALIA - LA SCELTA ALLA GIUSTIZIA DELLA CARTABIA È UNO SCHIAFFO AL GIUSTIZIALISMO MANETTARO DI BONAFEDE. COME COLAO MINISTRO È UNA PORTA IN FACCIA AL CONTE DEGLI STATI GENERALI...

GOVERNO TWEET!VITTORIO FELTRI: “HA RAGIONE DAGOSPIA: QUESTO È IL GOVERNO DEL BAGAGLINO - SPERANZA RIMANE MINISTRO DELLA SANITÀ. HA VINTO IL COVID - DI MAIO RIMANE AGLI ESTERI PERCHÉ ESPERTO DI LINGUE STRANIERE E DI CONGIUNTIVI ITALIANI - COMPLIMENTI A DRAGHI, PIÙ LECCATO DI UN GELATO E PEGGIORE DI CONTE” – PORRO: “MA CHE CAVOLO: HANNO CHIAMATO SUPERMAN PER FARE LA FAMIGLIA ADDAMS?” – OSHO: “DI MAIO RESTA AGLI ESTERI PERCHÉ AVEVA GIÀ PAGATO IL CORSO DI INGLESE” - ''PIÙ CHE UNA LISTA DEI MINISTRI MI PARE LA LISTA DELLA SPESA DI BERLUSCONI”