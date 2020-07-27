MINKIA MUNCHAU! - L'EDITORIALISTA DEL ''FINANCIAL TIMES'' WOLFGANG MUNCHAU DESCRIVE L'AZIONE DEL RECOVERY FUND COME ''PEGGIORE'' RISPETTO ALLA TROIKA IN TERMINI DI CONTROLLO SULLE POLITICHE ECONOMICHE DEI SINGOLI PAESI. SUL SUO SITO ''EUROINTELLIGENCE'' SPIEGA COME I CONTRIBUTORI NETTI AL PROGRAMMA CONTROLLERANNO L'ADESIONE AI PROGRAMMI DI RIFORME DEI PERCETTORI NETTI

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