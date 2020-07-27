way the European recovery facility will work is that the net contributors will judge compliance by net recipients. This is worse than the troika. - https://t.co/VKWTz4IeXi— Wolfgang Munchau (@EuroBriefing) July 27, 2020
MINKIA MUNCHAU! - L'EDITORIALISTA DEL ''FINANCIAL TIMES'' WOLFGANG MUNCHAU DESCRIVE L'AZIONE DEL RECOVERY FUND COME ''PEGGIORE'' RISPETTO ALLA TROIKA IN TERMINI DI CONTROLLO SULLE POLITICHE ECONOMICHE DEI SINGOLI PAESI. SUL SUO SITO ''EUROINTELLIGENCE'' SPIEGA COME I CONTRIBUTORI NETTI AL PROGRAMMA CONTROLLERANNO L'ADESIONE AI PROGRAMMI DI RIFORME DEI PERCETTORI NETTI-
way the European recovery facility will work is that the net contributors will judge compliance by net recipients. This is worse than the troika. - https://t.co/VKWTz4IeXi— Wolfgang Munchau (@EuroBriefing) July 27, 2020
“IO SONO IL POTERE” - DAL LIBRO DI GIUSEPPE SALVAGGIULO, LE CONFESSIONI DI UN BOIARDO DEL 'DEEP STATE': “L’ERRORE DI TREMONTI FU NOMINARE CAPO DI GABINETTO MARCO MILANESE. ERA COME UN MERCANTE NEL TEMPIO” - GLI AMICI DI DI MAIO, IL PETTO DI POLLO CON CICORIA DELLA FORNERO, LA STANZA DA LETTO DI SCAJOLA, LA VENDETTA CONTRO ALESSANDRO PAJNO E IL METODO SCIENTIFICO DELLA RACCOMANDAZIONE DI VITO LATTANZIO
PROSCIUTTO E MELONI, ECCO LA THATCHER DE' NOANTRI – ‘FRATELLI D’ITALIA’ APPARTIENE AL PASSATO MAL-DESTRO, SALUTO ROMANO E MANGANELLO, ORA GIORGIA E' CAMBIATA E SI MERITA DI ESSERE IL LEADER DEL ‘PARTITO DELLA NAZIONE’ - ADOLFO URSO: “CI HA PROVATO RENZI, POI SALVINI. È UNO SVILUPPO NATURALE E LEI SI STA MUOVENDO IN QUESTA DIREZIONE” - SALUTAME SALVINI...
“LA MASCHERINA? NON CE L’HO E NON L’INDOSSO” – AL CONVEGNO DEI NEGAZIONISTI DEL COVID C’ERA ANCHE MATTEO SALVINI, CHE HA DEFINITO IL SALUTO CON IL GOMITO “LA FINE DELLA SPECIE UMANA” E SI È RIFIUTATO DI METTERE LA MASCHERINA DOPO UN RICHIAMO DI UN COMMESSO DEL SENATO – AINIS: "NON POSSIAMO NEGARE UNA PANDEMIA MONDIALE, MA DOBBIAMO AMMETTERE CHE IN ITALIA SONO STATE VIOLATE ALCUNE LIBERTÀ COSTITUZIONALI" - VIDEO
“CASALINO È IL GRANDE IDEATORE DI QUESTO SISTEMA” - POVERO ROCCO, SPERNACCHIATO ANCHE DALL'EX MINISTRO FIORAMONTI: “MI DICEVA SEMPRE ‘LORENZO, I GIORNALISTI HANNO 48 ORE DI MEMORIA, DOPODICHE’ GLI DEVI DARE ALTRO DA DIRE. HA CAPITO BENE COME FUNZIONA, È BRAVISSIMO SU QUESTO. MA L’ITALIA NON LA MIGLIORI COSÌ” – "LA AZZOLINA È ARRIVATA AL MINISTERO PENSANDO DI SAPERE TUTTO. GIÀ DA SOTTOSEGRETARIA SI ERA MESSA DI TRAVERSO SU MOLTE COSE, CREANDO..."