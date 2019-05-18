IL MONDO È PIATTO MA LA CINA HA ROTTO IL CAZ** - SE LEGGETE I GIORNALI ITALIANI SULLA GUERRA COMMERCIALE TRA STATI UNITI E PECHINO, PENSERESTE CHE È SOLO IL DELIRIO NARCISISTICO DI UN PUZZONE ARANCIONE. INVECE GUARDATE QUESTO VIDEO IN CUI TOM FRIEDMAN, EDITORIALISTA LIBERAL DEL ''NEW YORK TIMES'' ED (EX?) AEDO DELLA GLOBALIZZAZIONE, E IL MOSTRO SOVRANISTA STEVE BANNON SI FANNO LE CAREZZE E SONO PIENAMENTE D'ACCORDO SULLA STRATEGIA TRUMPIANA - LA ''TRADE WAR'' RIDEFINIRÀ LA STORIA (E L'EUROPA RISCHIA DI ESSERE SCHIACCIATA)

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