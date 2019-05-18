Steve Bannon and @tomfriedman talk trade...and the world will never be the same. pic.twitter.com/vmfUwB3KuW— Squawk Box (@SquawkCNBC) 15 maggio 2019
IL MONDO È PIATTO MA LA CINA HA ROTTO IL CAZ** - SE LEGGETE I GIORNALI ITALIANI SULLA GUERRA COMMERCIALE TRA STATI UNITI E PECHINO, PENSERESTE CHE È SOLO IL DELIRIO NARCISISTICO DI UN PUZZONE ARANCIONE. INVECE GUARDATE QUESTO VIDEO IN CUI TOM FRIEDMAN, EDITORIALISTA LIBERAL DEL ''NEW YORK TIMES'' ED (EX?) AEDO DELLA GLOBALIZZAZIONE, E IL MOSTRO SOVRANISTA STEVE BANNON SI FANNO LE CAREZZE E SONO PIENAMENTE D'ACCORDO SULLA STRATEGIA TRUMPIANA - LA ''TRADE WAR'' RIDEFINIRÀ LA STORIA (E L'EUROPA RISCHIA DI ESSERE SCHIACCIATA)-
Steve Bannon and @tomfriedman talk trade...and the world will never be the same. pic.twitter.com/vmfUwB3KuW— Squawk Box (@SquawkCNBC) 15 maggio 2019
HO VISTO LA LUCE (ED ERA ABUSIVA) - FACCI: ''SE IL CARDINALE VIOLA LA LEGGE NESSUNO LO INDAGA? CALA IL SILENZIO SUL GESTO DI KRAJEWSKI, CHE AVEVA PROMESSO DI SALDARE LUI I 319MILA EURO ARRETRATI DEL PALAZZO OCCUPATO - IERI SERA, IN EXTREMIS, È SALTATO IL FESTONE (L' HANNO CHIAMATO «AMEN RAVE») CHE DOVEVA ESSERCI NELLA DISCOTECA DEL PIANO INTERRATO PER FESTEGGIARE LA LUCE RITROVATA''
SOVRANISTI SOTTO LE LENZUOLA - OGGI A MILANO MANIFESTAZIONE DEI SALVINIANI: ''PORTATE L'OMBRELLO E, SE NEVICA, I DOPOSCI''. INTANTO MOLTI HANNO STESO I LORO STRISCIONI SUI BALCONI, L'ULTIMA FORMA DI ''RESISTENZA'' CHE PERMETTE DI NON USCIRE DI CASA CO' STO TEMPACCIO MA GARANTISCE UN OTTIMO RITORNO DI VISIBILITÀ
GRILLINI CHE MENANO SALVINI - ''PUGILE SUONATO'', ''ARROGANTE PEGGIO DI RENZI'', ORA CI SI METTE PURE DIBBA: ''SI METTA A LAVORARE, PURE IO GLI PAGO LO STIPENDIO'', DICE IL CHE GUEVARA DI ROMA NORD CHE NON FA PIÙ L'APPRENDISTA FALEGNAME MA È UN CONSULENTE EDITORIALE DI FAZI - E POI È UN ''FOLLE'', UNO ''SCHIZOFRENICO''. LA STRATEGIA DA QUI ALLE EUROPEE È FINGERE DI NON ESSERE ALLEATI PER STRAPPARSI VOTI A CAZZOTTI, MENTRE IL PD SPARISCE DAI RADAR
''A SALVINI DIRÒ CHE INSEGNO AI RAGAZZI A…'' - PARLA LA PROFESSORESSA SOSPESA DA UN PROVVEDITORE ANSIOSO DI COMPIACERE IL GOVERNO, A CAUSA DEL VIDEO DEI SUOI ALUNNI CHE PARAGONAVA IL DECRETO SICUREZZA ALLE LEGGI RAZZIALI - MA IL SANTINO SETTIMANALE SCELTO DALLA SINISTRA PER TENERE ACCESO IL DIBATTITO SUL FASCISMO DILAGANTE CI TIENE A PRECISARE: ''SONO UNA MODERATA, VOGLIO SOLO TORNARE A INSEGNARE''
BANDERUOLA AL VENTO... DI TRAMONTANO – DAI DS ALLA LEGA SI PUÒ: ECCO A VOI ALBERTO TRAMONTANO, ORA CANDIDATO CON SALVINI PER IL CONSIGLIO COMUNALE DI CAMPOBASSO, CHE IN QUINDICI ANNI HA CAMBIATO CASACCA CINQUE VOLTE – LA SUA CARRIERA COMINCIA NEL 2004 CON I DEMOCRATICI DI SINISTRA, POI FA L’ASSESSORE CON L’UDEUR E INFINE SALE SUL CARROCCIO