(ANSA) - "Sono pronto a parlare con Putin se mostra segnali di volere cessare la guerra, ma finora non lo ha fatto". Lo ha detto Joe Biden in una conferenza stampa alla Casa Bianca con il presidente francese Emmanuel Macron.
A PICCOLI PASSI VERSO IL NEGOZIATO – JOE BIDEN, DURANTE LA CONFERENZA STAMPA CON EMMANUEL MACRON, ALLA CASA BIANCA, HA TESO LA MANO A PUTIN: “SONO PRONTO A PARLARE CON LUI SE DIMOSTRA DI VOLER CESSARE LA GUERRA, MA FINORA NON LO HA FATTO” – STAMANI ERA STATO IL MINISTRO DEGLI ESTERI RUSSO, LAVROV, A DIRE CHE MOSCA NON SI OPPONE ALL’INCONTRO (E POI HA LODATO L’EX SEGRETARIO DI STATO USA JOHN KERRY COME POTENZIALE MEDIATORE)-
(ANSA) - "Sono pronto a parlare con Putin se mostra segnali di volere cessare la guerra, ma finora non lo ha fatto". Lo ha detto Joe Biden in una conferenza stampa alla Casa Bianca con il presidente francese Emmanuel Macron.
DAGOREPORT! - NELLA GIUNGLA DEI SONDAGGI, QUELLO CHE È CERTO È CHE IL CARROCCIO NON TIRA AL NORD COME UNA VOLTA E OGGI SALVINI HA IL SUO BACINO DI CONSENSI NEL CENTROSUD, ABBANDONATO DALLA VECCHIA LEGA DI ZAIA E FEDRIGA - L’ATTIVISMO SFRENATO DEL CAPITONE, CHE TANTO IRRITA SIA LA MELONI CHE IL QUIRINALE, È MOTIVATO DALLA SFIDA CHE VEDE CONTRAPPOSTI ATTILIO FONTANA E LETIZIA MORATTI. L’EROE DEL PAPEETE SA BENISSIMO CHE SE PERDE LA LOMBARDIA, E’ FINITO. IN SOCCORSO DI SALVINI, È SPUNTATO IL MINORINO MAJORINO, APICE DEL TAFAZZISMO DEL PD….
“MARIE THERESE MUKATSINDO AVEVA TRASFORMATO SE STESSA IN UNA SPECIE DI WANNA MARCHI DELL’ACCOGLIENZA” – “LA VERITÀ”: “LA KARIBU NON SAREBBE STATA UNA COOPERATIVA, MA UNA DITTA A CONDUZIONE FAMIGLIARE O AL MASSIMO UN'ASSOCIAZIONE. CHE NEL GIRO DI POCHI ANNI AVREBBE GESTITO PIÙ DI 60 MILIONI DI EURO DI FONDI PER L'ACCOGLIENZA. UN FIUME DI DENARO EROGATO SENZA CHE NESSUNO SI ACCORGESSE DELLA REALE NATURA DELLE DUE COOP. UNA PICCOLA HOLDING CHE HA POTUTO NON PAGARE OLTRE 1 MILIONI DI EURO DI TASSE E PIÙ DI 100.000 EURO DI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI” – LO STIPENDIO DA 4.500 EURO E LETTERE CHE SMENTISCONO LA MOGLIE DI SOUMAHORO
FOTO-FLASH! SI E' IMBORGHESITO PURE IL COMPAGNO BERSANI – ALLA FACCIA DELLA SINISTRA DEL POPOLO, L’EX SEGRETARIO PD BECCATO DA LOUIS VUITTON DI ROMA A FARE SPESE. PER CHI SARA’ IL VOLUMINOSO REGALO? – MA "BERSANOV" CHE CIANCIA DI CETI POPOLARI E DISUGUAGLIANZE, COME PENSA CHE LA PRENDANO QUESTA FOTO LE PERSONE CHE VIVONO SITUAZIONI DI DISAGIO?
NUNZIA D’ITALIA! – LA DE GIROLAMO SAREBBE IN TRATTATIVA (BEN AVVIATA) PER OTTENERE UNA CANDIDATURA ALLE EUROPEE CON FRATELLI D’ITALIA: PER LA MOGLIE DEL PIDDINO FRANCESCO BOCCIA SAREBBE UN PASSAGGIO TEMPORANEO E OBBLIGATO PRIMA DI SCENDERE IN CAMPO PER LE REGIONALI IN CAMPANIA (TRA 3 ANNI)
RENZI VUOLE ALLA VIGILANZA RAI LA BOSCHI. E “IL FATTO QUOTIDIANO” LO UCCELLA ‘’PER I RAPPORTI DI AFFARI CON LUCIO PRESTA. OSSIA L'AGENTE DEI VIP ACCREDITATO DI FARE IL BELLO E IL CATTIVO TEMPO IN RAI (E PERSINO I PALINSESTI) E INDAGATO ASSIEME A RENZI PER "RAPPORTI CONTRATTUALI FITTIZI" DIETRO I QUALI SI NASCONDEREBBE UN PRESUNTO FINANZIAMENTO ALLA POLITICA. TRA I CONTRATTI FIRMATI CON RENZI, QUELLO PER LA REALIZZAZIONE DEL DOCUMENTARIO "FIRENZE SECONDO ME" PER IL QUALE RENZI HA INCASSATO CIRCA 450 MILA EURO, ANDATO IN ONDA SU DISCOVERY LE CUI RIPRESE ERANO INIZIATE QUANDO ANCORA IL NETWORK ERA DIRETTO DA MARINELLA SOLDI, ORA PRESIDENTE DELLA RAI…