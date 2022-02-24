QUIRINALE FLASH! - POTREBBE ESSERE PROSSIMA LA NOMINA DEL NUOVO CONSIGLIERE MILITARE DI SERGIO MATTARELLA NELLA PERSONA DEL GENERALE DELL'AERONAUTICA GIANNI CANDOTTI...-
QUIRINALE FLASH! - POTREBBE ESSERE PROSSIMA LA NOMINA DEL NUOVO CONSIGLIERE MILITARE DI SERGIO MATTARELLA NELLA PERSONA DEL GENERALE DELL'AERONAUTICA GIANNI CANDOTTI...-
TRUMP CONTINUA A ELOGIARE PUTIN ("E' UN GENIO") PER FAR APPARIRE BIDEN COME UN RINCOGLIONITO MA LA VECCHIA GUARDIA REPUBBLICANA, PASCIUTA CON L'ODIO PER I SOVIETICI, NON APPREZZA - SE L'EX SEGRETARIO DI STATO DI TRUMP, MIKE POMPEO, DEFINISCE PUTIN "UN LEADER MOLTO SAGGIO E DI GRANDE TALENTO", IL SUO PREDECESSORE DURANTE LA PRESIDENZA BUSH, CONDOLEEZA RICE, DEFINISCE PUTIN "UN MEGALOMANE" - LA FOX, TV FILO-TRUMPIANA, ACCUSA PIÙ L'EUROPA CHE PUTIN…
"I MERCATI FINANZIARI RIMANGONO IPERSENSIBILI ALLE QUESTIONI CHE CIRCONDANO IL DEBITO PUBBLICO ITALIANO" - IL "FINANCIAL TIMES" INFILA LA PENNA NEL NOSTRO DEBITO, SALITO A OLTRE 2.678 MILIARDI A FINE 2021: "AFFINCHÉ I MERCATI SIANO RASSICURATI SUL FATTO CHE IL DEBITO ITALIANO NON RAPPRESENTERÀ UN RISCHIO PER LA STABILITÀ DELL'EUROZONA, LA BCE DOVRÀ FARE MOLTA ATTENZIONE AI TEMPI E ALLA PORTATA DI QUALSIASI AUMENTO DEI TASSI E AL RITIRO DEI PROGRAMMI DI ACQUISTO DI ASSET. ALLO STESSO TEMPO, L'ITALIA HA IMMENSE RESPONSABILITÀ PROPRIE: PER PIÙ DI DUE DECENNI, È STATA IL RITARDATARIO DELL'EUROZONA NELLA CRESCITA…"
"L'INVASIONE DELL'UCRAINA DA PARTE DELLA RUSSIA È UNA MINACCIA ALL'ORDINE INTERNAZIONALE" - DOPO LA NATO, WASHINGTON INDOSSA LA MASCHERA DEL G7 PER MANDARE UN ALTRO MESSAGGIO A PUTIN: "MOSCA RITIRI LE SUE FORZE E FERMI IL BAGNO DI SANGUE. IL G7 SI IMPEGNA A PROTEGGERE I SISTEMI DEMOCRATICI E A RAFFORZARE LA COLLABORAZIONE. SIAMO PRONTI AD AGIRE SUL MERCATI GLOBALI DELL'ENERGIA"
"L'ATTACCO RUSSO AVRÀ DIVERSE FASI" - IL PENTAGONO "CONOSCE" I FUTURI PIANI DI PUTIN: "L'OFFENSIVA RUSSA IN UCRAINA MIRA A "DECAPITARE" IL GOVERNO DI KIEV. STIMIAMO CHE PIÙ DI 100 MISSILI RUSSI SONO STATI USATI" - INIZIA L'EMERGENZA PROFUGHI: I PRIMI QUATTROMILA UCRAINI IN FUGA SONO ARRIVATI IN MOLDAVIA...
SIAMO MES PIUTTOSTO MALE - RICICCIA IL MECCANISMO EUROPEO DI STABILITÀ ED È L’ENNESIMA MINA VAGANTE SOTTO LA POLTRONA DI MARIO DRAGHI: L’UE SI ASPETTA UNA RISPOSTA ENTRO IL 12 MARZO, E IL PREMIER NON VUOLE PERDERE TEMPO (NÉ TANTOMENO LA FACCIA) - CHE FARANNO SALVINI E CONTE? IL “CAPITONE” DEVE FARE I CONTI CON L’ALA NO-EURO DEI VARI BORGHI E BAGNAI, PEPPINIELLO CON L’OPPOSIZIONE DEI SEGUACI DI DIBBA. MA L’IDEA DI “MARIOPIO” È CHIARA: CHI VOTA “NO” NON PUÒ RESTARE AL GOVERNO…