politica

"I MERCATI FINANZIARI RIMANGONO IPERSENSIBILI ALLE QUESTIONI CHE CIRCONDANO IL DEBITO PUBBLICO ITALIANO" - IL "FINANCIAL TIMES" INFILA LA PENNA NEL NOSTRO DEBITO, SALITO A OLTRE 2.678 MILIARDI A FINE 2021: "AFFINCHÉ I MERCATI SIANO RASSICURATI SUL FATTO CHE IL DEBITO ITALIANO NON RAPPRESENTERÀ UN RISCHIO PER LA STABILITÀ DELL'EUROZONA, LA BCE DOVRÀ FARE MOLTA ATTENZIONE AI TEMPI E ALLA PORTATA DI QUALSIASI AUMENTO DEI TASSI E AL RITIRO DEI PROGRAMMI DI ACQUISTO DI ASSET. ALLO STESSO TEMPO, L'ITALIA HA IMMENSE RESPONSABILITÀ PROPRIE: PER PIÙ DI DUE DECENNI, È STATA IL RITARDATARIO DELL'EUROZONA NELLA CRESCITA…"

SIAMO MES PIUTTOSTO MALE - RICICCIA IL MECCANISMO EUROPEO DI STABILITÀ ED È L’ENNESIMA MINA VAGANTE SOTTO LA POLTRONA DI MARIO DRAGHI: L’UE SI ASPETTA UNA RISPOSTA ENTRO IL 12 MARZO, E IL PREMIER NON VUOLE PERDERE TEMPO (NÉ TANTOMENO LA FACCIA) - CHE FARANNO SALVINI E CONTE? IL “CAPITONE” DEVE FARE I CONTI CON L’ALA NO-EURO DEI VARI BORGHI E BAGNAI, PEPPINIELLO CON L’OPPOSIZIONE DEI SEGUACI DI DIBBA. MA L’IDEA DI “MARIOPIO” È CHIARA: CHI VOTA “NO” NON PUÒ RESTARE AL GOVERNO…