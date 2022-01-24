selfie di gruppo con matteo renzi
"SUL QUIRINALE BASTA CON IL WRESTLING, RISOLVIAMO IL PROBLEMA. AL MOMENTO NON VEDO GRANDI SOLUZIONI ALL'ORIZZONTE" - RENZI: "MATTARELLA BIS? NON LO VEDO. DRAGHI? SERVE UN ACCORDO POLITICO. RICCARDI NON HA I NUMERI. BERLUSCONI? GLI E' STATO FATTO DEL MALE..."-
selfie di gruppo con matteo renzi
“CHI MEGLIO DI MARTA FASCINA POTREBBE RACCONTARE IL ROMANZO DEL TRAMONTO BERLUSCONIANO?” – CECCARELLI: "NON DIPENDE CERTO DA LEI IL CAOS ODIERNO. MA CHI MEGLIO DI LEI POTREBBE NARRARE LA PATETICA IMPUNTATURA DI SILVIO TRA QUADRI, SCOIATTOLI E TRADIMENTI - PIÙ FAVORITA CHE REGINA, LA 32ENNE FIDANZATA DELL'85ENNE CAV INDICA QUANTO AVANTI SIA ANDATA LA CRISI ITALIANA, MA IN FONDO ANCHE QUANTO L'UMANITÀ NE FACCIA PARTE…"
CI POSSIAMO PERMETTERE LO STALLO SUL QUIRINALE MENTRE INFURIANO VENTI DI GUERRA IN UCRAINA? LE BORSE CHIUDONO IN ROSSO PER COLPA DELL'ESCALATION DELLA CRISI TRA MOSCA E KIEV CON GLI USA CHE STANNO VALUTANDO L'IPOTESI DI INVIARE SOLDATI E MEZZI DA GUERRA NEI PAESI DELL’EUROPA DELL'EST - MILANO PERDE IL 4%. A PESARE SONO ANCHE I TIMORI DI UNA STRETTA DELLA FED SULLA POLITICA MONETARIA – IL COMMISSARIO EUROPEO GENTILONI: “FERMARE L’ESCALATION AVVIATA DALLA RUSSIA IN UCRAINA. LE SFERE D’INFLUENZA LASCIAMOLE AGLI ARCHIVI DEL NOVECENTO”
FLASH! - COSA UNISCE LUCIANO MOGGI, ROCCO SIFFREDI, MICHELE CUCUZZA, GIANCARLO ANTOGNONI, SABRINA FERILLI E CARLO ANCELOTTI? SONO ACCOMUNATI DA ESSERE STATI ALMENO UNA VOLTA…