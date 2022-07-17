E intanto l'ex ministro m5s Danilo Toninelli corre sulle sponde del fiume#crisidigoverno #draghi #roma #tevere pic.twitter.com/QJWGpuFMVF— davide desario (@davidedesario) July 17, 2022
LO RICONOSCETE? L'EX MINISTRO RUNNER (PER MANCANZA DI PROVE E DI PROVETTE) CORRE LUNGO IL TEVERE E ASPETTA IL "CADAVERE" POLITICO DEL NEMICO SULLE SPONDE DEL FIUME. DI CHI SI TRATTA? (FOTO-SCOOP BY "LEGGO")-
E intanto l'ex ministro m5s Danilo Toninelli corre sulle sponde del fiume#crisidigoverno #draghi #roma #tevere pic.twitter.com/QJWGpuFMVF— davide desario (@davidedesario) July 17, 2022
“QUESTO È UN GOVERNO NATO PER COLPIRE IL MOVIMENTO CINQUE STELLE E RENDERLO DEL TUTTO ININFLUENTE” – DI BATTISTA TORNA A CANNONEGGIARE DRAGHI – “SI E’ STANCATO DI FARE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. IN REALTÀ NON L’HA MAI VOLUTO FARE. ACCETTÒ SPERANDO DI DIVENTARE PRESTO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. ORA PRENDE LA PALLA AL BALZO PER ANDARSENE” – L'ASSEMBLEA DEL M5S RIPRENDERA’ ALLE 20 - MILANO DOMANI SCENDE IN PIAZZA PER MARIO DRAGHI- L’APPELLO PARTITO DA UN GRUPPO DI CITTADINI
A DIFFERENZA DI LETTA CHE CONTINUA A DIRE “NON C’È UN GOVERNO SENZA I CINQUESTELLE”, BERLUSCONI E SALVINI INSISTONO: “MAI PIÙ CON IL MOVIMENTO, PRONTI ANCHE AL VOTO”. MA TANTO LO SANNO CHE MATTARELLA AL VOTO ANTICIPATO NON CI ANDRA’ MAI – CONTINUA LA DIASPORA DEI 5 STELLE: ''ALMENO ALTRI 20 PARLAMENTARI GRILLINI PRONTI A LASCIARE CONTE”. A FURIA DI PERDERE PEZZI CONTE SI RITROVERA’ CON LA TAVERNA, TURCO, CASALINO E TRAVAGLIO...
FINIRÀ COSÌ, CON UN DRAGHI-BIS. MATTARELLA AL VOTO ANTICIPATO NON CI ANDRÀ MAI - SE IL MOVIMENTO 5 STELLE E' IL CAOS, PERCHÉ DRAGHI, CHE FINALMENTE CON IL NEO PARTITO DI DI MAIO HA I NUMERI SUFFICIENTI PER BUTTARLI FUORI, NON FA UN GOVERNO SENZA DI LORO? - PERCHÉ LA TEMPESTA O, SE PREFERITE LA PAGLIACCIATA, HA ORIGINE ANZITUTTO DALLA INSIPIENZA POLITICA DI UN EX AVVOCATO, GIUSEPPE CONTE, E DI UN EX BANCHIERE, MARIO DRAGHI - IL PROBLEMA DI LETTA: ‘’COPRIRE’’ DRAGHI. QUELLA STOLTEZZA POLITICA CHE GLI HA FATTO DIRE BEN DUE VOLTE: “NON C’È UN GOVERNO SENZA I CINQUESTELLE”. ENRICHETTO ASPETTA DI CONOSCERE I NUMERI DI QUELLI CHE LASCERANNO CONTE PER EMIGRARE DA “GIGGINO” (SONO GIÀ 61) PER TOGLIERE L’ALIBI A DRAGHI. QUELLO CHE SEGUE È L’ULTIMA NOTIZIA: ''ALMENO ALTRI 20 PARLAMENTARI GRILLINI PRONTI A LASCIARE CONTE. ALL’ASSEMBLEA DEL M5S OGGI SU 46 ELETTI, 19 HANNO DICHIARATO ESPRESSAMENTE CHE VOTERANNO LA FIDUCIA A DRAGHI...''
FLASH! ALMENO ALTRI 20 PARLAMENTARI GRILLINI PRONTI A LASCIARE CONTE PER EMIGRARE NEL NUOVO GRUPPO DI LUIGINO DI MAIO - ALL’ASSEMBLEA DEL M5S OGGI SU 46 ELETTI, 19 HANNO DICHIARATO ESPRESSAMENTE CHE VOTERANNO LA FIDUCIA A DRAGHI...
MARIOPIO RISPENSACI! – OLTRE 1.000 SINDACI HANNO FIRMATO UNA LETTERA APERTA PER CHIEDERE A MARIO DRAGHI DI RESTARE AL GOVERNO – GIORGIA MELONI LI ATTACCA: “LE ISTITUZIONI VENGONO USATE COME SEZIONI DI PARTITO, SI FA DI TUTTO, PUR DI EVITARE IL VOTO" – LA REPLICA DI NARDELLA: "MOLTI SINDACI DI DESTRA TRA I FIRMATARI" - SALVINI RIUNISCE I DIRIGENTI DELLA LEGA E DETTA LA LINEA: “BASTA CON IL TEATRINO TRA CONTE, LETTA E DI MAIO. SE VOGLIONO LITIGARE SI FACCIANO DA PARTE” – VIDEO