LA SBERLA DI MARCO TRAVAGLIO A MICHELE SANTORO: "SONO PRONTO A DARE UNA MANO ALLE SARDINE", HA DETTO MICHELE SANTORO A "REPUBBLICA". PECCATO, STAVANO ANDANDO COSÌ BENE...

-

Condividi questo articolo

travaglio, santoro travaglio, santoro

L'AIUTINO/1.

Estratto della rubrica di Marco Travaglio per “il Fatto quotidiano”

 

"Sono pronto a dare una mano alle sardine" (Michele Santoro, Repubblica, 15.12). Peccato, stavano andando così bene.

 

Condividi questo articolo

politica