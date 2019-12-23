L'AIUTINO/1.
Estratto della rubrica di Marco Travaglio per “il Fatto quotidiano”
"Sono pronto a dare una mano alle sardine" (Michele Santoro, Repubblica, 15.12). Peccato, stavano andando così bene.
LA SBERLA DI MARCO TRAVAGLIO A MICHELE SANTORO: "SONO PRONTO A DARE UNA MANO ALLE SARDINE", HA DETTO MICHELE SANTORO A "REPUBBLICA". PECCATO, STAVANO ANDANDO COSÌ BENE...-
L'AIUTINO/1.
Estratto della rubrica di Marco Travaglio per “il Fatto quotidiano”
"Sono pronto a dare una mano alle sardine" (Michele Santoro, Repubblica, 15.12). Peccato, stavano andando così bene.
CAPPATO, NO CARCERATO - ASSOLTO ANCHE IN APPELLO IL RADICALE CHE ACCOMPAGNÒ DJ FABO IN SVIZZERA PER IL SUICIDIO ASSISTITO: IL FATTO NON SUSSISTE - L'ABBRACCIO CON LA FIDANZATA DI FABIANO: ''OGGI INSIEME A ME AVREBBE FESTEGGIATO, PERCHÉ È UNA BATTAGLIA PER LA LIBERTÀ DI TUTTI, IN CUI CREDEVA DALL'INIZIO'' - LA PM DELL'ACCUSA (CHE CHIEDEVA L'ASSOLUZIONE): ''È UNA SENTENZA IMPORTANTE, SPERO SI POSSA DARE UNA LEGGE A CHI SPERA''
I RENZIANI PUCCIANO IL BISCOTTONE NEGLI 840MILA EURO SGANCIATI DA ONORATO A CASALEGGIO E GRILLO: ''UN'AZIENDA DÀ 60MILA EURO A OPEN: PERQUISIZIONI, ACCUSE, APERTURE DEI TG. LA STESSA AZIENDA NE DÀ POI 600MILA A CASALEGGIO E 240MILA AL BLOG DI GRILLO. TUTTI ZITTI: MEDIA PRONI, GIUDICI SILENTI'', TWITTA NOBILI DI ITALIA VIVA - GASPARRI: ''I GRILLINI HANNO FATTO DELLA LORO DIVERSITÀ L'UNICO CODICE IDENTIFICATIVO. UNO VALE UNO E ONORATO QUANTO VALE?''
KHASHOGGI SENZA DOMANI PER 5 SAUDITI, CONDANNATI A MORTE PER L'OMICIDIO DEL GIORNALISTA. OVVIAMENTE NESSUN RIFERIMENTO AL PRINCIPE MOHAMMED BIN SALMAN NÉ UN'INCRIMINAZIONE PER SAUD AL-QAHTANI, IL SUO ASSISTENTE CHE AVREBBE GESTITO IL LAVORO SPORCO - BIN SALMAN, PER ALLONTANARE LE POLEMICHE, HA AMMESSO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ IN QUANTO EREDE DELLA MONARCHIA, NEGANDO PERÒ DI AVER MAI ORDINATO DI FAR SMEMBRARE E SPARIRE KHASHOGGI
MA DAVVERO CALENDA STA PENSANDO DI CANDIDARSI A SINDACO DI ROMA? LA VERITÀ È CHE SPERA CHE QUALCUNO GLIELO CHIEDA - LA SUA CANDIDATURA NON DISPIACEREBBE A ZINGARETTI E A GENTILONI MA C'È UN PROBLEMA: NELLA CAPITALE BISOGNA ESSERE INCLUSIVI PER RIUSCIRE A FARSI VOTARE ANCHE FUORI DAI CIRCOLINI PARIOLINI - CONTE VUOLE VERAMENTE FARE UNA SUA LISTA DI APPOGGIO AL PD?
“LA LEGA COME PARTITO È MORTO” - L’EX LEGHISTA TOSI: “LE BATTAGLIE PER LE QUALI IO E ALTRI ENTRAMMO NEL PARTITO NON ESISTONO PIÙ. VENGONO UTILIZZATE COME SLOGAN AL NORD, MA A LIVELLO NAZIONALE IL FEDERALISMO È STATO CANCELLATO. PRIMA ERAVAMO PRO-CATALOGNA E PRO-SCOZIA, ADESSO SALVINI È PRO-JOHNSON E DELLA CATALOGNA NON PARLA PIÙ. BOSSI DOPO LA MALATTIA DEL 2004 NON È PIÙ LO STESSO. PUÒ DIRE QUELLO CHE VUOLE MA…”