Ultime ore prima del blackout dei sondaggi, disponile anche l'ultimo di Hokuto: #FdI vicina al 27%, M5S nettamente sopra la Lega.@ultimora_pol pic.twitter.com/BLbU1OEAx4— Ultimora.net - POLITICS (@ultimora_pol) September 9, 2022
SOGNO O SONDAGGIO? - "DONNA GIORGIA" VOLA VERSO IL TRIONFO ELETTORALE - NELL'ULTIMA RILEVAZIONE ELETTORALE CONDOTTA DALL'"OSSERVATORIO HOKUTO" FRATELLI D'ITALIA SFIORA QUOTA 27%, IL PD GALLEGGIA INTORNO AL 20%, IL MOVIMENTO 5 STELLE SEMINA LA LEGA (CHE SUPERA DI POCO IL 10%) - È TESTA A TESTA TRA FORZA ITALIA E LA LISTA CALENDA-RENZI ENTRAMBE DATE INTORNO AL 7% - BUON BLACK OUT DEI SONDAGGI A TUTTI!-
Ultime ore prima del blackout dei sondaggi, disponile anche l'ultimo di Hokuto: #FdI vicina al 27%, M5S nettamente sopra la Lega.@ultimora_pol pic.twitter.com/BLbU1OEAx4— Ultimora.net - POLITICS (@ultimora_pol) September 9, 2022
LA RICONOSCETE DAL GENEROSO DECOLLETE? AI TEMPI DELLA "COOL BRITANNIA" DICHIARO’ DI AMARE TONY BLAIR, POTEVA DIVENTARE PRINCIPESSA DI MONACO. POI HA SCELTO LA CASTITA’ E, A DETTA SUA, E’ STATA 10 ANNI SENZA FARE SESSO. DI CHI SI TRATTA?
DOPO CROSETTO ANCHE CONTE CONFERMA IL DAGOSCENARIO SUL COMPROMESSO STORICO MELONI-LETTA E BOFONCHIA: “C’E’ ARIA DI LARGHE INTESE, MI COLPISCE CHE LO SPIN DOCTOR DI MELONI, CROSETTO, AFFERMI CHE SI POTRÀ FARE UN ALTRO GOVERNO DEI MIGLIORI. NOI DICIAMO NO ALLE ACCOZZAGLIE” (MA A FARLO SALIRE A BORDO NESSUNO CI PENSA) - CALENDA: “CONTE NON DEVE MAI PIÙ GOVERNARE”. E RENZI: “NON VOTEREMO LA FIDUCIA A UN ESECUTIVO MELONI”
CI SIAMO TANTO AMATO (GIULIANO) – A 84 ANNI IL “DOTTOR SOTTILE” ANNUNCIA IL SUO RITIRO A VITA PRIVATA – È GIUNTA AL TERMINE L’EPOCA DELL’“IPOTESI AMATO” PER RISOLVERE LE PIU’ DISPARATE SITUAZIONI DI EMPASSE POLITICO – NON LO DISTURBATE! LA SUA PENSIONE SARA’ DEDICATA ESCLUSIVAMENTE AL TENNIS, SPORT CHE PRATICA UNA VOLTA A SETTIMANA – QUELLA VOLTA CHE FECE UN DOPPIO NELLA VILLA DEL PRINCIPE GUICCIARDINI STROZZI CON TONY BLAIR SFIDANDO L’EX PRESIDENTE DELLA RAI ROBERTO ZACCARIA E IL PADRONE DI CASA (AMATO, BATTI LEI?) - VIDEO
"LA BARBA ME LA SONO FATTA RICRESCERE PERCHE' ALTRIMENTI DICONO CHE SEMBRO UN CAPITONE" - SALVINI TENTA DI SCAPPARE (INUTILMENTE) DAL SUO SOPRANNOME - IL CANDIDATO NON VESTE PRADA: ECCO TUTTI GLI STILI DEI LEADER -LO SGUALCITO CALENDA CON L’ASCELLA SUDATA, LA MELONI CON I BRACCIALI DA SCHIAVA AI POLSI, LETTA SENZA CRAVATTA STILE PASQUETTA IN FAMIGLIA, L'ESTROSA DANIELA SANTANCHÈ SE NE SBATTE DI TUTTI E...
DAL CAMPO LARGO AL "CAMPO VAGO" – DA QUALCHE GIORNO, SI INSISTE SUL FATTO CHE NEL PD, IN CASO DI PESANTE SCONFITTA, SI APRIREBBE SUBITO IL CLASSICO "PROCESSO AL SEGRETARIO" LETTA. NON SAREBBE UNA NOVITÀ. I CAPI D'ACCUSA SONO PRONTI, QUALCHE CANDIDATO ALLA SUCCESSIONE GIÀ S' INTRAVEDE. NON CI SI CHIEDE, INVECE, DI COSA DOVREBBE DIVENTARE SEGRETARIO: CIOÈ DI CHE TIPO DI PARTITO E CON QUALE OBIETTIVO E PROGRAMMA POLITICO, VISTO CHE IL PD…