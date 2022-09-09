SOGNO O SONDAGGIO? - "DONNA GIORGIA" VOLA VERSO IL TRIONFO ELETTORALE - NELL'ULTIMA RILEVAZIONE ELETTORALE CONDOTTA DALL'"OSSERVATORIO HOKUTO" FRATELLI D'ITALIA SFIORA QUOTA 27%, IL PD GALLEGGIA INTORNO AL 20%, IL MOVIMENTO 5 STELLE SEMINA LA LEGA (CHE SUPERA DI POCO IL 10%) - È TESTA A TESTA TRA FORZA ITALIA E LA LISTA CALENDA-RENZI ENTRAMBE DATE INTORNO AL 7% - BUON BLACK OUT DEI SONDAGGI A TUTTI!

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politica

CI SIAMO TANTO AMATO (GIULIANO) – A 84 ANNI IL “DOTTOR SOTTILE” ANNUNCIA IL SUO RITIRO A VITA PRIVATA – È GIUNTA AL TERMINE L’EPOCA DELL’“IPOTESI AMATO” PER RISOLVERE LE PIU’ DISPARATE SITUAZIONI DI EMPASSE POLITICO – NON LO DISTURBATE! LA SUA PENSIONE SARA’ DEDICATA ESCLUSIVAMENTE AL TENNIS, SPORT CHE PRATICA UNA VOLTA A SETTIMANA – QUELLA VOLTA CHE FECE UN DOPPIO NELLA VILLA DEL PRINCIPE GUICCIARDINI STROZZI CON TONY BLAIR SFIDANDO L’EX PRESIDENTE DELLA RAI ROBERTO ZACCARIA E IL PADRONE DI CASA (AMATO, BATTI LEI?) - VIDEO