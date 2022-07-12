SVASTICHELLE IN FESTA – LO SCORSO FINE SETTIMANA A VERONA SI È TENUTO UN FESTIVAL NEONAZISTA – DUE GIORNI TRA CONCERTI, CONFERENZE, CALCIO E LABORATORI – L’EVENTO È STATA UN’OPPORTUNITA’ DI (PERICOLOSO) "NETWORKING" PER LA SCENA ESTREMISTA DI DESTRA DI TUTTA EUROPA – AVVERTITE IL NEOSINDACO DAMIANO TOMMASI CHE A SETTEMBRE È IN PROGRAMMA UN FESTIVAL ANCORA PIU’ GRANDE…

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politica

FLASH! – LETTA STA MEDIANDO TRA CONTE E DRAGHI. PER FAR SÌ CHE GIOVEDÌ IL M5S VOTI IL DL AIUTI AL SENATO, IL PREMIER ANNUNCERÀ IN AULA L’INTRODUZIONE DEL SALARIO MINIMO, INTERVENTI SU INFLAZIONE E SUL LAVORO, ETC., SOTTOLINEANDO CHE TALI PROVVEDIMENTI SONO GLI STESSI CONTENUTI NELLA LETTERA DI CONTE - SUL TERMOVALORIZZATORE, DRAGHI SARÀ IRREMOVIBILE - CONTE AL BIVIO: SIA SE INDICA DI VOTARE SÌ O NO, IL M5S SUBIRÀ UN’ALTRA SCISSIONE (‘’CHISSENEFREGA, OBIETTA TRAVAGLIO, IL M5S DEVE RECUPERARE VOTI FRA I CITTADINI, NON FRA I PEONES CHE FRA SEI MESI SPARIRANNO NEL NULLA DA CUI VENGONO”)

‘’LA PORTA È APERTA" - INTERVISTATO DALL'EMITTENTE MESSICANO-AMERICANA TELEVISAUNIVISION, PAPA FRANCESCO HA PARLATO APERTAMENTE DELLA POSSIBILITÀ CHE SI DIMETTA DA PAPA: ‘’LA PORTA È APERTA" - MA HA NEGATO CHE IL PENSIONAMENTO SIA IMMINENTE E CHE VORREBBE RIMANERE A ROMA O TORNARE NELLA SUA NATIVA ARGENTINA DOVE POTER CONFESSARE - FRANCESCO HA AGGIUNTO CHE IL PENSIONAMENTO DEL SUO PREDECESSORE - PAPA EMERITO BENEDETTO - È ANDATO "PIUTTOSTO BENE PERCHÉ È UN UOMO SANTO E DISCRETO. MA IN FUTURO LE COSE DOVREBBERO ESSERE RESE PIÙ ESPLICITE"