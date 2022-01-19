Gira anche il nome della Severino.— Guido Crosetto (@GuidoCrosetto) January 19, 2022
Beh però a questo punto se si vuole dire no a Berlusconi con un’ulteriore schiaffo, tanto vale candidare Veronica Lario. ??
TWEET-FLASH! – GUIDO CROSETTO: “GIRA ANCHE IL NOME DELLA SEVERINO. BEH PERÒ A QUESTO PUNTO SE SI VUOLE DIRE NO A BERLUSCONI CON UN’ULTERIORE SCHIAFFO, TANTO VALE CANDIDARE VERONICA LARIO…”-
Gira anche il nome della Severino.— Guido Crosetto (@GuidoCrosetto) January 19, 2022
Beh però a questo punto se si vuole dire no a Berlusconi con un’ulteriore schiaffo, tanto vale candidare Veronica Lario. ??
COME MAI VITTORIO SGARBI, A "UN GIORNO DA PECORA", HA AFFOSSATO IL SOGNO DI SALIRE AL COLLE DI BERLUSCONI ANNUNCIANDO A DESTRA E A MANCA CHE LA SUA CAMPAGNA DI RECLUTAMENTO E' IN DIFFICOLTÀ? PARE CHE UN ESPONENTE FORZISTA ABBIA SUSSURRATO AL CAV: “MA COME SI FA AD ANDARE A CACCIA DI VOTI CON SGARBI, INVISO ANCHE A SE STESSO?" - L’ARZILLO VECCHIETTO DI ARCORE PARE ABBIA CONVENUTO: “HAI RAGIONE, VITTORIO È UN COJONE, TUTTO FUMO”. MA QUANDO LA CRITICA DEL CAV E' ARRIVATA ALL'ORECCHIO DI SGARBI, AL “CRITICO D’URTO” È PARTITO L’EMBOLO…
“NON PONIAMO ASSOLUTAMENTE DEI VETI” – ALT! CONTE RIGIRA DI NUOVO LA FRITTATA E NEGA DI VOLER SBARRARE LA STRADA PER IL QUIRINALE A DRAGHI - IL PROBLEMA PER PEPPINIELLO APPULO È CHE PIÙ CHE AI VETI, DEVE STARE ATTENTO AI VOTI (CHE NON CONTROLLA): NON CONTROLLA I GRUPPI E I PARLAMENTARI GRILLINI PENSANO SOLO A PORTARE A CASA LA PENSIONE…
"I DUE GAY INCONTRATI DA BERLUSCONI? UNO È DI SINISTRA, L’ALTRO DI DESTRA" - VITTORIO SGARBI A "LA ZANZARA" FORNISCE NUOVI DETTAGLI PER L'IDENTIKIT DELLA COPPIA DI GRANDI ELETTORI ANDATA A CENA CON SILVIO: "UNO È DEPUTATO, L’ALTRO CONSIGLIERE REGIONALE. PRIMA ABBIAMO TELEFONATO, POI LI ABBIAMO INVITATI A CASA DI BERLUSCONI. SONO PRONTI A VOTARLO PER IL QUIRINALE, QUESTI DUE SICURAMENTE LO VOTANO. LI HO STANATI IO. LUI LI HA RICEVUTI CON TUTTI GLI ONORI. È STATO UN INCONTRO MERAVIGLIOSO” - VIDEO
SILVIO NON SCENDE A ROMA: HA FINALMENTE RINUNCIATO AL SOGNO QUIRINALE? – IL CAV HA DECISO DI RESTARE AD ARCORE ANCHE DOMANI, GIORNO IN CUI SI SAREBBE DOVUTO TENERE IL VERTICE DELLA COALIZIONE – GLI ALLEATI NON HANNO RICEVUTO NESSUNA CONVOCAZIONE E LA RIUNIONE, SPIEGANO, POTREBBE SLITTARE AL FINE SETTIMANA (SEMPRE CHE SI FACCIA)
DAGOREPORT! COME MAI GRILLO INDAGATO A POCHI GIORNI DAL VOTO FA PIACERE A DRAGHI? - COLAO, OVVERO L’AMBIZIONE SBAGLIATA DI PRENDERE IL POSTO DI DRAGHI A PALAZZO CHIGI - COME MAI GIGIONA MELONI, CHE SMANIAVA MARIOPIO SUL COLLE E VOTO, HA CAMBIATO IDEA? - DOPO LA SCONFITTA DEL BERLUSCA, IL NOME PIÙ GETTONATO DEL CENTRODESTRA È QUELLO DI "MESTIZIA" MORATTI. CON I VOTI DI ITALIA VIVA, I NUMERI CI SAREBBERO PURE. COSÌ PURE I FRANCHI TIRATORI: LA CROCEROSSINA DI MUCCIOLI HA SEMPRE IL PIGLIO DELLA PADRONA - AD OGGI, L’UNICA VIA PERCORRIBILE È UN ACCORDO TRA I LEADER DEI PARTITI SUL NOME DI MATTARELLA. E CON IL 70% DEI VOTI DEI PARLAMENTARI SULLA SCHEDA, UN POLITICO COSÌ RISPETTOSO DELLE ISTITUZIONI COME LA MUMMIA SICULA NON POTREBBE NON ACCETTARE