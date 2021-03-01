TWEET FLASH! – OSHO: “ZINGARETTI SI DIMETTE. AIUTERÀ CONTE NELLA RIFONDAZIONE DEL MOVIMENTO 5 STELLE…”-
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FLASH - L'ASSEMBLEA NAZIONALE DEL 13-14 MARZO POTREBBE RESPINGERE LE DIMISSIONI DI ZINGARETTI, ELEGGERE UN NUOVO SEGRETARIO O ELEGGERE UN "REGGENTE" FINO AL CONGRESSO (DA FISSARE) - QUALE SARA' IL RUOLO DI STEFANO BONACCINI?
PRIMA GLI ITALIANI (VACCINATI) - CALZATO L'ELMETTO, DRAGHI HA BLOCCATO LA SPEDIZIONE DEL VACCINO ANTI COVID ASTRAZENECA DESTINATA ALL’AUSTRALIA: È LA PRIMA VOLTA CHE ACCADE DA QUANDO CI SONO LE NUOVE REGOLE SULL'EXPORT FUORI DAI CONFINI EUROPEI - UNO STOP A 250 MILA DOSI, CON L'AVALLO DELL'UE...
LA BATTAGLIA DELLE GENERALI - ALLA LUCE DELLE ULTIME MOSSE DI CALTAGIRONE E DEL VECCHIO, LA POSSIBILITÀ DI UNA USCITA DELL’AD PHILIPPE DONNET, ALL’ULTIMO ANNO DI MANDATO, SEMBRA FARSI SEMPRE PIÙ CONCRETA - C’È PERÒ UN OSTACOLO DI NON POCO CONTO DA SUPERARE: LA LISTA PER IL RINNOVO DEI VERTICI DI GENERALI L’ANNO PROSSIMO SARÀ STILATA DALLO STESSO CDA DEL LEONE, DOVE PER IL MOMENTO CALTAGIRONE E DEL VECCHIO SEMBRANO ESSERE GLI UNICI SOCI A VOLERE UN NUOVO AD (MA LE VIE DEI SOLDI SONO INFINITE…)
SIC TRANSIT GLORIA CONTE - ZANDA INFIOCINA LA LINEA ZINGARETTI-BETTINI SU CONTE: "NON L'AVREI MAI DEFINITO ''PUNTO DI RIFERIMENTO DEI PROGRESSISTI''. CONTE A CAPO DEL MOVIMENTO CINQUESTELLE E' UN IMPORTANTE ELEMENTO DI CHIAREZZA POLITICA. QUANTO ALLA STORIA DEL FEDERATORE, OGGI CHE NON È PIÙ PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, POSSIAMO VEDERLA MEGLIO. IN REALTÀ ALLE COALIZIONI I FEDERATORI NON SERVONO…"