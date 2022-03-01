TWEET-FLASH! - PIETRO SALVATORI: “IN 13 HANNO VOTATO AL SENATO CONTRO LA RISOLUZIONE SULLA GUERRA IN UCRAINA. TUTTI E 13 SONO STATI ELETTI CON IL MOVIMENTO 5 STELLE (OGGI EX)”-
TWEET-FLASH! - PIETRO SALVATORI: “IN 13 HANNO VOTATO AL SENATO CONTRO LA RISOLUZIONE SULLA GUERRA IN UCRAINA. TUTTI E 13 SONO STATI ELETTI CON IL MOVIMENTO 5 STELLE (OGGI EX)”-
LA MONNEZZA, I TRASPORTI? NO, LA PRIORITA’ DI ROMA E’ LA PARITÀ DEI SESSI NELLA TOPONOMASTICA (CIAO CORE!) – INVECE DI PENSARE A COME RILANCIARE LA CAPITALE GUALTIERI SI INVENTA LE "QUOTE ROSA STRADALI" - SU 16.377 TOPONIMI STRADALI SOLO IL 4% È INTITOLATO A DONNE. COSÌ DA OGGI IN POI SI FARÀ A METÀ…
ERAVAMO QUATTRO AMICI DALLO ZAR - LA RETE INTERNAZIONALE A FAVORE DI PUTIN SI RIDUCE SEMPRE DI PIÙ: DALLA SUA PARTE SONO RIMASTI SOLO CUBA, IL VENEZUELA E LA BIELORUSSA, CHE ORMAI È UNO STATO SATELLITE. POI CI SAREBBE LA CINA, CHE PERÒ RESTA NELL'AMBIGUITÀ E NON ANDRÀ IN SOCCORSO DI MOSCA - IN EUROPA NEPPURE L'UNGHERIA DI ORBAN HA ROTTO IL FRONTE ANTI-RUSSO. MAGRI (ISPI): "NELLA MEMORIA STORICA DELLA POPOLAZIONE CI SONO ANCORA I CARRI ARMATI DEL '56…"
GLI STATI UNITI HANNO CINQUE BASI CON MISSILI NUCLEARI IN EUROPA: DUE DI QUESTE SONO IN ITALIA (AVIANO E GHEDI) - LA CASA BIANCA AVVERTE: "NESSUNO PUÒ VINCERE UN CONFLITTO NUCLEARE" - PURTROPPO IN QUESTO MOMENTO MANCA UN "TELEFONO ROSSO" DIRETTO PER FAR COMUNICARE I VERTICI MILITARI DI MOSCA E WASHINGTON...