ALL'EVENTO ORGANIZZATO DAL PULCINO DI CONTE MARIO TURCO PARTE UN PORNAZZO
ALL'EVENTO ORGANIZZATO DAL PULCINO DI CONTE MARIO TURCO PARTE UN PORNAZZO
MA 'NDO VAI SE IL SUPER GREEN PASS NON CE L'HAI - SARANNO I VALDOSTANI A SPERIMENTARE PER LA PRIMA VOLTA IL "LOCKDOWN SELETTIVO": DA OGGI LA VALLE D'AOSTA FINISCE IN FASCIA ARANCIONE E QUINDI SENZA VACCINO NÉ TAMPONI GLI SPOSTAMENTI SARANNO CONSENTITI SOLO IN AUTO, ENTRO 30 CHILOMETRI, PER LAVORO, SALUTE O NECESSITÀ, ALTRIMENTI BISOGNA RESTARE A CASA - L'IMPENNATA DI POSITIVI NELLA REGIONE ERA PREVEDIBILE DOPO LE VACANZE NATALIZIE DOVE IMPAZZAVA IL TURISMO DELLO SCI E LE SECONDE CASE ERANO PIENE…
"LA LEGA FARÀ UNA PROPOSTA CHE POTRÀ ESSERE CONVINCENTE PER TANTI, SE NON PER TUTTI" - SALVINI INIZIA A MUOVERSI PER TUMULARE LA CANDIDATURA DI BERLUSCONI: "LA DEADLINE PER LA VERIFICA DEI VOTI SU DI LUI SARÀ PRIMA CHE SI COMINCI A VOTARE LA SETTIMANA PROSSIMA" - I CONSIGLI NON RICHIESTI DEL SUOCERO, DENIS VERDINI: “UN'EVENTUALE SCONFITTA PREGIUDICHEREBBE LA SUA CARRIERA POLITICA”. SE ALLA QUARTA VOTAZIONE SILVIO HA TUTTI I CONSENSI DEL CENTRODESTRA, POTREBBE “RITIRARSI CON DIGNITÀ”. SE MANCASSERO, “SAREBBE UN DISASTRO"
"GLI STATI UNITI SONO IN DECLINO PERCHE' LA SUA COSTITUZIONE È TROPPO VECCHIA" - STEPHEN MARCHE, AUTORE DEL LIBRO "THE NEXT CIVIL WAR": "NON C'È PIÙ IL COLLANTE CHE PER DECENNI HA TENUTO INSIEME IL MOSAICO AMERICANO: L'IDEA CHE LA LIBERTÀ ALLA FINE AIUTA A CONSEGUIRE LA FELICITÀ - LO SCOLLAMENTO CON LA REALTÀ HA PORTATO LA GENTE A PERDERE LA FIDUCIA NELLE ISTITUZIONI. LA POPOLARITÀ DEL CONGRESSO È SCESA AL 10%. ALLA CORTE SUPREMA È LASCIATO IL COMPITO DI DECIDERE COSE IMPORTANTISSIME PER LA NAZIONE. TRUMP È UN SINTOMO DELLA CRISI NON LA CAUSA: IL PROBLEMA NON È CHI È AL POTERE, MA LE STRUTTURE DEL POTERE STESSO"
L'EVENTUALE ELEZIONE DI DRAGHI AL QUIRINALE COSTRINGEREBBE I PARTITI A UN "PATTO DI LEGISLATURA" PER TENERE IN VITA IL GOVERNO FINO AL 2023 - MA NON SAREBBE UN AMARO CALICE PER I PARTITI: NEL RIMPASTONE CHE NE CONSEGUIREBBE, I MINISTRI TECNICI VERREBBERO ACCOMPAGNATI ALL'USCITA PER PIAZZARE GLI ESPONENTI POLITICI - SE SI ESCLUDE IL MINISTERO DELL'ECONOMIA CHE PER RAGIONI DI CONTINUITÀ POTREBBE ESSERE LASCIATO NELLE MANI DI DANIELE FRANCO, SUL TAVOLO CI SONO BEN SEI DICASTERI E QUALCHE POSSIBILE VICEPREMIER…