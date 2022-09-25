VIDEO FLASH! - CHE BEL CLIMA NEL CENTRODESTRA, BERLUSCONI: "CERCHERÒ DI FARE IL REGISTA DI GOVERNO. VOGLIO PIÙ VOTI DELLA LEGA. MATTEO NON HA MAI LAVORATO, HA BISOGNO DI ESSERE UN PO' INQUADRATO" - IL BANANA SI SBOTTONA A VOCE UN PO' TROPPO ALTA A PRANZO CON I SUOI ELETTORI DI MILANO E VIENE CAPTATO DAI MICROFONI DELLE TELECAMERE - MA TRANQUILLI, "CON LA LEGA NOI ANDIAMO D'ACCORDISSIMO"

-

Condividi questo articolo


 

 

Condividi questo articolo

politica

NOTIZIE FRESCHE DAL FRONTE DELLE ELEZIONI. C’E’ QUELLO CHE SI E’ CALATO LE BRAGHE NELLA CABINA, AVANTI LA SEXY SCRUTATRICE CON GHIANDOLE MAMMARIE EXTRA LARGE, SEGUE UNO/A CHE HA SCRITTO A MANO UNA LAMENTELA PERCHE’ LA DIVISIONE MASCHI E FEMMINE E’ LESIVA DI CHI E’ “IN TRANSIZIONE” (CE VOLEVA LA CODA LGBTQ+?) - E POICHE’ LA LEGGE CONSENTE DI ALLEGARE AL VERBALE DEL VOTO LE PROTESTE DEI CITTADINI, CI SONO OVVIAMENTE QUELLI CHE HANNO PRESO SUL SERIO LA POSSIBILITA’. IL NOTO STORICO DELL’ARTE SENZA STORIA, TOMASO MONTANARI HA ALLEGATO UNA PAGINA DATTILOSCRITTA CONTRO IL ROSATELLUM (CON IN CALCE IL SUO CODICE FISCALE) - PLEASE, DATEVE ‘NA CALMATA: E' SOLO UN SALTO NEL VOTO…