Il video di #Berlusconi pic.twitter.com/UnRoOqj5d6— Ultimora.net - POLITICS (@ultimora_pol) September 25, 2022
VIDEO FLASH! - CHE BEL CLIMA NEL CENTRODESTRA, BERLUSCONI: "CERCHERÒ DI FARE IL REGISTA DI GOVERNO. VOGLIO PIÙ VOTI DELLA LEGA. MATTEO NON HA MAI LAVORATO, HA BISOGNO DI ESSERE UN PO' INQUADRATO" - IL BANANA SI SBOTTONA A VOCE UN PO' TROPPO ALTA A PRANZO CON I SUOI ELETTORI DI MILANO E VIENE CAPTATO DAI MICROFONI DELLE TELECAMERE - MA TRANQUILLI, "CON LA LEGA NOI ANDIAMO D'ACCORDISSIMO"-
Il video di #Berlusconi pic.twitter.com/UnRoOqj5d6— Ultimora.net - POLITICS (@ultimora_pol) September 25, 2022
FLASH! - LA SOLA SPERANZA PER LETTA E COMPAGNI È IL RISULTATO DEL SENATO, CHE SAPREMO VERSO MEZZANOTTE E MEZZA DALLE PRIME PROIEZIONI: SE LA TRIMURTI DEL CENTRODESTRA BALLA SOTTO LA SOGLIA DEL 40%, IL BOCCINO PASSA NELLE MANI DI MATTARELLA. SE OTTIENE UN RISULTATO TRA IL 40 E IL 42%, SAREBBERO APPENA 10 SENATORI IN PIÙ DEI COMPETITOR. OLTRE IL 42%, LA COALIZIONE AVRÀ UNA LARGA MAGGIORANZA PER FORMARE UN GOVERNO, SALVO ORRORI E SCAZZI DI SALVINI E BERLUSCONI
MA CHE STA SUCCEDENDO IN CINA? È IN ATTO UN COLPO DI STATO O XI JINPING HA SOLO IL COVID? - IL PRESIDENTE CINESE È SPARITO DAI RADAR DOPO IL SUO RITORNO DAL VERTICE CON PUTIN A SAMARCANDA E IN RETE CIRCOLANO NOTIZIE SUL FATTO CHE IN CINA SIA IN ATTO UNA RIVOLTA – SU ALCUNI NETWORK CINESI SEMBRA CHE PECHINO SIA OCCUPATA DA MEZZI MILITARI E CHE AL SUO RIENTRO XI SIA STATO DETENUTO DALL'ESERCITO E CHE ORA SIA AGLI ARRESTI DOMICILIARI - VIDEO
NOTIZIE FRESCHE DAL FRONTE DELLE ELEZIONI. C’E’ QUELLO CHE SI E’ CALATO LE BRAGHE NELLA CABINA, AVANTI LA SEXY SCRUTATRICE CON GHIANDOLE MAMMARIE EXTRA LARGE, SEGUE UNO/A CHE HA SCRITTO A MANO UNA LAMENTELA PERCHE’ LA DIVISIONE MASCHI E FEMMINE E’ LESIVA DI CHI E’ “IN TRANSIZIONE” (CE VOLEVA LA CODA LGBTQ+?) - E POICHE’ LA LEGGE CONSENTE DI ALLEGARE AL VERBALE DEL VOTO LE PROTESTE DEI CITTADINI, CI SONO OVVIAMENTE QUELLI CHE HANNO PRESO SUL SERIO LA POSSIBILITA’. IL NOTO STORICO DELL’ARTE SENZA STORIA, TOMASO MONTANARI HA ALLEGATO UNA PAGINA DATTILOSCRITTA CONTRO IL ROSATELLUM (CON IN CALCE IL SUO CODICE FISCALE) - PLEASE, DATEVE ‘NA CALMATA: E' SOLO UN SALTO NEL VOTO…
BUY OR SELL? - LA POLITICA IN ITALIA, SI SA, È LA QUINTESSENZA DELLA TRASVERSALITÀ, PER CUI LE GRANDI BANCHE INTERNAZIONALI HANNO COMMISSIONATO SONDAGGI UN GIORNO SÌ E L’ALTRO PURE. VOGLIONO CAPIRE IN ANTICIPO COME FINIRÀ PER MUOVERSI SU ACQUISTO O VENDITA DEI TITOLI ITALIANI. UNA VITTORIA NETTA DEL CENTRODESTRA, E LO SI CAPIRÀ STANOTTE DALLE PROIEZIONI DEI VOTI AL SENATO, E LA PAROLA SARÀ “SELL”, VENDERE. DOMANI MATTINA NE VEDREMO DELLE BELLE…
IMPARA L’ARTE E METTILA DA PARTE – ANGELO TOFALO, SOTTOSEGRETARIO DEL M5S ALLA DIFESA E EX MEMBRO DEL COPASIR, SI È GIÀ RICICLATO APRENDO UNA SOCIETÀ DI CONSULENZA “PER I SETTORI DIFESA, INTELLIGENCE, SICUREZZA E CYBERSICUREZZA” – NEI DUE MANDATI TOFALO, OLTRE A DIVERTIRSI LANCIANDOSI CON IL PARACADUTE INSIEME AI MILITARI, SI È FATTO UNA BELLA RETE DI CONOSCENZE CHE ORA GLI TORNERANNO UTILI...