VIDEO-FLASH! COSA AVREBBE DOVUTO DIRE ENRICO LETTA DOPO LA BATOSTA ELETTORALE SUBITA DAL PARTITO DEMOCRATICO? LA RISPOSTA DEI COMICI LUCA E PAOLO A “DIMARTEDÌ”: "ABBIAMO FATTO SCHIFO AL CAZZO" - AL POSTO DELLE SOLITE SUPERCAZZOLE, PER IL DUO SAREBBERO BASTATE POCHE PAROLE, QUELLE USATE DALL'ALLENATORE DELLA SQUADRA DI BASKET DI UDINE FINETTI, PER FARE L'ANALISI DELLA SCONFITTA...

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LUCA E PAOLO A DIMARTEDI

 

 

Carlo FinettI - COACH DELLA PALLACANESTRO UDINE Carlo FinettI - COACH DELLA PALLACANESTRO UDINE

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