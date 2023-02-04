LUCA E PAOLO A DIMARTEDI
Carlo FinettI - COACH DELLA PALLACANESTRO UDINE
VIDEO-FLASH! COSA AVREBBE DOVUTO DIRE ENRICO LETTA DOPO LA BATOSTA ELETTORALE SUBITA DAL PARTITO DEMOCRATICO? LA RISPOSTA DEI COMICI LUCA E PAOLO A “DIMARTEDÌ”: "ABBIAMO FATTO SCHIFO AL CAZZO" - AL POSTO DELLE SOLITE SUPERCAZZOLE, PER IL DUO SAREBBERO BASTATE POCHE PAROLE, QUELLE USATE DALL'ALLENATORE DELLA SQUADRA DI BASKET DI UDINE FINETTI, PER FARE L'ANALISI DELLA SCONFITTA...-
Carlo FinettI - COACH DELLA PALLACANESTRO UDINE
ULTIME DAL QATARGATE! NICCOLÒ FIGÀ-TALAMANCA, EX SEGRETARIO DELL’ONG "NO PEACE WITHOUT JUSTICE", È STATO SCARCERATO – L’UOMO ERA FINITO NELL’INCHIESTA PER IL GIRO DI MAZZETTE PROVENIENTI DAL QATAR PER INFLUENZARE LA POLITICA DEL PARLAMENTO EUROPEO. FIGÀ-TALAMANCA È TORNATO NELLA SUA CASA DI BRUXELLES – RESTANO IN CARCERE ANTONIO PANZERI, FRANCESCO GIORGI E LA SUA COMPAGNA, EX VICEPRESIDENTE DEL PARLAMENTO EUROPEO, EVA KAILI…
LA MINACCIA ATOMICA DEL DIVERSAMENTE SOBRIO DMITRY MEDVEDEV (NUMERO 2 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA RUSSO) – “MOSCA È PRONTA A USARE TUTTI I TIPI DI ARMI, ANCHE NUCLEARI, A DISPOSIZIONE IN CASO DI UN ATTACCO DELL'UCRAINA ALLA RUSSIA – LA GERMANIA: ABBIAMO PROVE DI CRIMINI DI GUERRA COMMESSI DAI RUSSI IN UCRAINA – ANCHE URSULA VON DER LEYEN COSTRETTA A RIFUGIARSI NEL BUNKER A KIEV - OLTRE 20 ATTACCHI AEREI E TRE MISSILISTICI IN …