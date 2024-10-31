Meloni tira fuori la calcolatrice "Sto a sbaglià tutti i conti. Ho fatto un casino" #portaaporta pic.twitter.com/49ZyqyqnKR— Il Grande Flagello (@grande_flagello) October 30, 2024
VIDEO-FLASH: GIORGIA DÀ I NUMERI! – A “PORTA A PORTA” LA MELONI SI METTE A ELENCARE I DATI DELLA MANOVRA PER DIMOSTRARE CHE LA SPESA NELLA SANITÀ È AUMENTATA CON IL SUO GOVERNO. TIRA FUORI ANCHE LA CALCOLATRICE MA S’IMPAPPINA: “STO A SBAGLIA’ TUTTI I CONTI, HO FATTO UN CASINO…”-
Meloni tira fuori la calcolatrice "Sto a sbaglià tutti i conti. Ho fatto un casino" #portaaporta pic.twitter.com/49ZyqyqnKR— Il Grande Flagello (@grande_flagello) October 30, 2024
DAGOREPORT - LA SCONFITTA IN LIGURIA CONTE PUÒ TATUARSELA SULLA COSCIENZA. UN GIOCO AL MASSACRO, QUELLO DEL M5S, CHE SI TRASFORMA IN FARSA, VISTO CHE ITALIA VIVA, ESCLUSA CON IGNOMINIA DALL’ALLEANZA ELETTORALE IN LIGURIA, SARÀ PRESENTE A SUPPORTO DEL CAMPOLARGO SIA IN UMBRIA CHE IN EMILIA ROMAGNA – LA FORZA CHE MANCHERA’ SEMPRE ALLA SINISTRA SI CHIAMA “FATTORE BERLUSCONI”. OVVERO: PUR NELLA TOTALE DIVERSITÀ DI IDEE, NEL MOMENTO DECISIVO FORZA ITALIA, LEGA E FRATELLI D’ITALIA SI UNISCONO PER INCASSARE LA CUCCAGNA DEL POTERE - LA SOLITA PARACULAGGINE CON CUI GIORGIA MELONI HA PROVATO A GIUSTIFICARE LA PERDITA DI QUASI 100MILA VOTI RISPETTO ALLE EUROPEE - LA LEZIONE PIÙ EVIDENTE DEL VOTO LIGURE È CHE IL PD, CHE ELLY VUOLE FAR TORNARE UN PARTITO DI SINISTRA, SENZA UN SOLIDO ALLEATO DI CENTRO VA A SBATTERE - SE IL GOVERNO DUCIONI PORTA A CASA IL 3 A 0...
FLASH! - IL DECRETO ANTI-SPIONI È SALTATO PER UNA DIVERSITÀ DI VEDUTE TRA IL MINISTRO NORDIO, PROPENSO AD ACCENTRARE I POTERI NELLE MANI DELLA PROCURA ANTIMAFIA GUIDATA DA GIOVANNI MELILLO, E IL SOTTOSEGRETARIO MANTOVANO, CHE TIFAVA PER L’AGENZIA NAZIONALE PER LA CYBERSICUREZZA, DIRETTA DAL SUO AMICO, IL PREFETTO BRUNO FRATTASI – OVVIAMENTE HA RAGIONE NORDIO NON AVENDO L’AGENZIA PER LA CYBERSICUREZZA NESSUNA DELEGA PER POTER INVESTIGARE…
FLASH RAI! COME PROCEDE IL RAPPORTO TRA L’AD GIAMPAOLO ROSSI E IL DG ROBERTO SERGIO? RISPOSTA: MALUCCIO. ROSSI, CHE NON VOLEVA AVERE SERGIO NEL RUOLO DI DIRETTORE GENERALE, PARE CHE ORA NON VOGLIA CHE PARTECIPI AI CDA – PER ROSSI CÈ UN ALTRO PROBLEMA CHE SI CHIAMA ANTONIO MARANO. QUELLA VECCHIA LENZA VICINA ALLA LEGA STA BRIGANDO PER CERCARE VOTI E FARSI ELEGGERE PRESIDENTE…
BUM! NON SOLO GIULI-SPANO, STASERA “REPORT” MOSTRERÀ IN ESCLUSIVA LA FOTO DEL CAPOCCIONE DI GENNARO SANGIULIANO, SPACCATO COME UNA MELA DA UNA PROFONDA FERITA - È LA “PISTOLA FUMANTE” DELL’AGGRESSIONE SUBITA DA PARTE DI MARIA ROSARIA BOCCIA - SECONDO QUANTO SCRIVE "GENNY DELON" NELLA SUA DENUNCIA, LO SFREGIO È AVVENUTO LO SCORSO 16 LUGLIO IN UNA STANZA DELL’HOTEL NAZIONALE DI SANREMO A CONCLUSIONE DI UN’ACCESA DISCUSSIONE NATA DOPO IL FATALE ANNUNCIO DEL MINISTRO ALLA “POMPEIANA ESPERTA” DI VOLER CHIUDERE LA LORO RELAZIONE E DI NON VOLER LASCIARE LA MOGLIE - DAGOREPORT: COSA È SUCCESSO AL MALCONCIO GENNARINO DOPO L'ASSALTO CONTUNDENTE DELLA BOCCIA IN MODALITÀ JENA DI POMPEI? I SELFIE NEL BAGNO DELL’ALBERGO SANREMESE, IL PRECIPITOSO RITORNO A ROMA SEMPRE AFFIANCATO DALLA FACINOROSA BOCCIA, LA BALLA CHE RIFILA AGLI AMICI, LA MOGLIE CHE PRENDE CONTATTO CON UN CHIRURGO PLASTICO CHE…
DOPO DUE ANNI DI GOVERNO, PUR SENZA UNA SINISTRA CAPACE DI FARE OPPOSIZIONE, FRATELLI D’ITALIA STA IMPLODENDO - DA “GENNY, ULTIMO SCHIAVO DI POMPEI’’ A GIULI, PIFFERO DELL’INFOSFERA GLOBALE CHE SCRIVE SAGGI DAL TITOLO “GRAMSCI È VIVO”, LO ZOCCOLO DURO DEL PARTITO SI STA RIBELLANDO ALLE SCELTE DI GIORGIA MELONI - MENTRE LA BASE DI FDI DA’ SOLO UNA SETTIMANA DI VITA MINISTERIALE AL GIULI-RIDENS E IL REIETTO LOLLOBRIGIDA SI FA LA SUA CORRENTE, LA MELONI È SEMPRE PIÙ NERVOSA IN ATTESA DEL VERDETTO DI DOMANI: UNA DESTRA SCONFITTA IN LIGURIA POTREBBE DAR VITA A UN’ONDA LUNGA E PERICOLOSA…