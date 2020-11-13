Proteste a Napoli per il lockdown - 13 novembre 2020
VIDEO-FLASH! AL GRIDO DI ''LIBERTÀ! LIBERTÀ!'' UN GRUPPO DI MANIFESTANTI HA GIÀ BLOCCATO IL LUNGOMARE DI NAPOLI, NEI PRESSI DEGLI UFFICI DELLA REGIONE CAMPANIA. MA TANTO DON VINCENZO DE LUCA È ASSERRAGLIATO A SALERNO, DICONO- -
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MA È POSSIBILE CHE NEL FONDO COVID CREATO PER AIUTARE LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE CI SIANO SOLO 4 MILIARDI? LA BOZZA DELLA MANOVRA: DALL’ASSEGNO PER I FIGLI ALLE PENSIONI, CONFERMATE LE MISURE APPROVATE (SALVO INTESE) LO SCORSO 17 OTTOBRE. STOP AI CONTRIBUTI PER CHI ASSUME UNDER 35 AL SUD. IL BLOCCO DEI LICENZIAMENTI ESTESO AL 31 MARZO. IL FONDO COVID ANDRÀ RAFFORZATO LASCIANDO CORRERE ANCORA DI PIÙ IL DEFICIT. CI SARA’ BISOGNO DI UN NUOVO VOTO A MAGGIORANZA QUALIFICATA IN PARLAMENTO…
A FORZA DI PENSARE AI BROGLI, SI DIMENTICA IL COVID - NEGLI USA LA SITUAZIONE DELLA PANDEMIA È CRITICA. IN MOLTI STATI GLI OSPEDALI HANNO ESAURITO I POSTI LETTO, MENTRE MEDICI E PERSONALE SANITARIO SONO ALLO STREMO, CON 150MILA CASI AL GIORNO (IN PROPORZIONE, MENO DELL'ITALIA COMUNQUE…) - I DIRIGENTI ELETTORALI DEGLI STATI DICONO CHE NON CI SONO STATI BROGLI. CHE PERÒ È UN PO' COME CHIEDERE ALL'OSTE SE IL VINO È BUONO
SRADICARE I RADICALIZZATI - L'AUSTRIA INTRODURRÀ IL REATO DI ''ISLAM POLITICO''. A 10 GIORNI DALL'ATTACCO DI VIENNA, LA CITTÀ TORNA AL CENTRO DELLO SCONTRO TRA OCCIDENTE E MUSULMANI: SI POTRANNO PERSEGUIRE COLORO CHE PUR NON ESSENDO TERRORISTI CREANO ''TERRENO FERTILE'' PER LORO, CHIUDERE LUOGHI DI CULTO, SARÀ INTRODOTTO UN REGISTRO DEGLI IMAM, E SI CERCHERÀ DI ''PROSCIUGARE I FLUSSI FINANZIARI A SOSTEGNO DEL TERRORISMO''
“DE LUCA ACCETTI UMILMENTE GLI AIUTI DEL GOVERNO. A PAGARE PER GLI ERRORI COMMESSI SONO I CAMPANI” DI MAIO REPLICA PICCATO AL GOVERNATORE CHE LO AVEVA DEFINITO "SCIACALLO" – “SPETTANO SICURAMENTE A DE LUCA LE RESPONSABILITÀ DI AVER MALGOVERNATO LA SANITÀ CAMPANA NEGLI ULTIMI ANNI" – IL VIDEO SHOW DI DE LUCA
GIRAMENTO DI MELONI - LA LEADER DI FRATELLI D’ITALIA DEMOLISCE LA PROPOSTA DI SANDRA ZAMPA SUL NATALE: "SECONDO IL GOVERNO UNA FAMIGLIA CON DUE O PIÙ FIGLI NON PUÒ FARE LA CENA DI NATALE. UN FIGLIO A TAVOLA, GLI ALTRI CHIUSI IN BALCONE. LA NONNA CACCIATA DI CASA..."