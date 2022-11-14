VIDEO-FLASH! – A BALI È ARRIVATA LA STRETTA DI MANO TRA BIDEN E XI JINPING! “SLEEPY JOE” ARRIVA AL G20 RINGALLUZZITO DALL’ESITO DELLE MIDTERM, ED È APPARSO MOLTO SORRIDENTE DAVANTI ALLE TELECAMERE, MENTRE IL COLLEGA CINESE PAREVA PIÙ SOSPETTOSO. ORA I DUE AVRANNO UN BILATERALE…

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