Biden greets Xi in person for the first time since taking office. pic.twitter.com/zt4wDb40rr— Kaitlan Collins (@kaitlancollins) November 14, 2022
VIDEO-FLASH! – A BALI È ARRIVATA LA STRETTA DI MANO TRA BIDEN E XI JINPING! “SLEEPY JOE” ARRIVA AL G20 RINGALLUZZITO DALL’ESITO DELLE MIDTERM, ED È APPARSO MOLTO SORRIDENTE DAVANTI ALLE TELECAMERE, MENTRE IL COLLEGA CINESE PAREVA PIÙ SOSPETTOSO. ORA I DUE AVRANNO UN BILATERALE…-
Biden greets Xi in person for the first time since taking office. pic.twitter.com/zt4wDb40rr— Kaitlan Collins (@kaitlancollins) November 14, 2022
ELLY A PEZZI – ANCHE NEL PD SI SONO ACCORTI CHE CON ELLY SCHLEIN SI RISCHIA DI FINIRE NELL’IRRILEVANZA COME I SOCIALISTI FRANCESI. LA SUA DISCESA IN CAMPO ACCOLTA CON GELO DALLA SINISTRA DEM: "È MOLTO SCHIERATA SUI DIRITTI CIVILI MA POCO SU QUELLI SOCIALI" - FRANCESCHINI PENSA A UN TICKET CON NARDELLA – IL BOTTA E RISPOSTA TRA BONACCINI E SCHLEIN: “ELLY, SE VINCI UN PEZZO DI PD SE NE VA”. “MA PURE SE VINCI TU VA VIA UN PEZZO”. “SÌ, MA PIÙ PICCOLO”