VIDEO-FLASH! – MATTEO SALVINI IN VERSIONE CAPO-ULTRÀ ARRINGA I LEGHISTI A PONTIDA: “CHI NON SALTA COMUNISTA È!” – IL “CAPITONE” SCATENATO ALL'EVENTO DEL CARROCCIO ORGANIZZATO DAI GIOVANI DEL PARTITO MASSACRA LA CANZONE "COME MAI" DI MAX PEZZALI - IL VIDEO FA IL GIRO DEL WEB E VIENE PERCULATO: "AVVERTITE PEZZALI, QUI CI SONO GLI ESTREMI PER UNA DENUNCIA..."

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RETROSCENA CALDI SUL DUELLO TRA MELONI A LAMPEDUSA E IL TRUCE SALVINI A PONTIDA - A POCHI GIORNI DAL PIC-NIC LEGHISTA CON LA FASCIO-STAR MARINE LE PEN, L’”INVASIONE” DI MIGRANTI ERA L’OCCASIONE PERFETTA PER BASTONARE L’EUROPA-MATRIGNA-INFAME E, IN VISTA DELLE EUROPEE 2024, RUBARE VOTI A FRATELLI D'ITALIA E METTERE IL BASTONE FRA LE RUOTE ALL'EURO-GIORGIA - COM'È SBOCCIATA L’IDEA ALLA DUCETTA DI TAGLIARE LE UNGHIE AL SUO NEMICO PIU' INTIMO VOLANDO A LAMPEDUSA, PROPRIO NEL GIORNO DELLA SCAMPAGNATA DI PONTIDA - MESSO DA PARTE IL FEZ D’ORDINANZA, LA ''GIOVANNA D'ORCO'' DI COLLE OPPIO HA INDOSSATO L’ALTRA MASCHERA, QUELLA DELLA DEMOCRISTIANA CHE NEGOZIA E MEDIA, E HA DIGITATO IL NUMERO DI BRUXELLES DELLA VON DER LEYEN. CHE HA ACCETTATO L’INVITO PER DUE MOTIVI…