VIDEO-FLASH! – MATTEO SALVINI IN VERSIONE CAPO-ULTRÀ ARRINGA I LEGHISTI A PONTIDA: “CHI NON SALTA COMUNISTA È!” – IL “CAPITONE” SCATENATO ALL'EVENTO DEL CARROCCIO ORGANIZZATO DAI GIOVANI DEL PARTITO MASSACRA LA CANZONE "COME MAI" DI MAX PEZZALI - IL VIDEO FA IL GIRO DEL WEB E VIENE PERCULATO: "AVVERTITE PEZZALI, QUI CI SONO GLI ESTREMI PER UNA DENUNCIA..."-
FLASH! - PACE IN UCRAINA: LA MEDIAZIONE DEL PAPA STA ANDANDO AVANTI, E NON SOLO PER RIPORTARE A CASA I BAMBINI UCRAINI DEPORTATI IN RUSSIA - LA MISSIONE DEL CARDINALE ZUPPI IN CINA E' STATA CORONATA DAL SUCCESSO (ADESSO TORNERA' A MOSCA) - PER RISOLLEVARSI DAI SUOI PROBLEMI ECONOMICI, PECHINO HA BISOGNO DI UN RICONOSCIMENTO A LIVELLO INTERNAZIONALE E HA COLTO AL VOLO LA MISSIONE UMANITARIA DELLA SANTA SEDE...
RETROSCENA CALDI SUL DUELLO TRA MELONI A LAMPEDUSA E IL TRUCE SALVINI A PONTIDA - A POCHI GIORNI DAL PIC-NIC LEGHISTA CON LA FASCIO-STAR MARINE LE PEN, L’”INVASIONE” DI MIGRANTI ERA L’OCCASIONE PERFETTA PER BASTONARE L’EUROPA-MATRIGNA-INFAME E, IN VISTA DELLE EUROPEE 2024, RUBARE VOTI A FRATELLI D'ITALIA E METTERE IL BASTONE FRA LE RUOTE ALL'EURO-GIORGIA - COM'È SBOCCIATA L’IDEA ALLA DUCETTA DI TAGLIARE LE UNGHIE AL SUO NEMICO PIU' INTIMO VOLANDO A LAMPEDUSA, PROPRIO NEL GIORNO DELLA SCAMPAGNATA DI PONTIDA - MESSO DA PARTE IL FEZ D’ORDINANZA, LA ''GIOVANNA D'ORCO'' DI COLLE OPPIO HA INDOSSATO L’ALTRA MASCHERA, QUELLA DELLA DEMOCRISTIANA CHE NEGOZIA E MEDIA, E HA DIGITATO IL NUMERO DI BRUXELLES DELLA VON DER LEYEN. CHE HA ACCETTATO L’INVITO PER DUE MOTIVI…
FLASH! - MEDIOBANCA AFFAIR: DATO CHE LA TRATTATIVA DI ALBERTO NAGEL CON DELFIN (PRIMA AZIONISTA CON IL 20%) PER DAR VITA A UNA LISTA UNICA SI E' ARENATA, A MILANO SI SUSSURRA CHE MILLERI/DEL VECCHIO AVREBBE IN MENTE DI PRESENTARE ALL'ASSEMBLEA DI MERCOLEDI' UNA PROPRIA LISTA "LUNGA", SETTE NOMI CHE SE FOSSERO TUTTI ELETTI SPACCHEREBBERO IL BOARD DI PIAZZETTA CUCCIA...
FLASH! - MENTRE L'ESTINZIONE POLITICA DI MATTEO RENZI PROCEDE SPEDITA, ETTORE ROSATO SFOGLIA LA MARGHERITA DELL'ADDIO - IL COORDINATORE NAZIONALE DI ''ITALIA IN COMA'' MIRA A FORZA ITALIA MA VUOLE UNA POSIZIONE DI RILIEVO: VICE-COORDINATORE NAZIONALE. MA TAJANI INCONTRA RESISTENZE NEL PARTITO. COME ALTERNATIVA PER L'EX RENZIANO C'E' AZIONE DI CARLO CALENDA...
FLASH! - MES E PATTO DI STABILITA' AL 3%, FINIRA' COSI': BRUXELLES HA CAPITO CHE L'ITALIA NON ACCETTERA' MAI (E GIUSTAMENTE) DI FINIRE "DEGRADATA" IN UNA CATEGORIA DI STATO EUROPEO DI SERIE C - IN CAMBIO DELLA RATIFICA DEL MES, VERRA' CONCESSO UNO "ZUCCHERINO": IL GOVERNO MELONI POTRA' DETRARRE DAL DEFICIT LE SPESE MILITARI PER LA GUERRA IN UCRAINA E QUELLE DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA....