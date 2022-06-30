Alla fine qualche giornalista vero c’è ancora. Svezia, Finlandia, il “dittatore ieri” Erdogan, la NATO, insomma #Draghi un poco di coerenza… pic.twitter.com/9agYiIlGB4— Marco Rizzo (@MarcoRizzoPC) June 30, 2022
VIDEO-FLASH! – OGNI TANTO, AI VERTICI INTERNAZIONALI, QUALCHE GIORNALISTA FA ANCHE DOMANDE VERE: “PRESIDENTE DRAGHI, L’INGRESSO DI SVEZIA E FINLANDIA NELLA NATO VALE LA CONSEGNA DEI CURDI, CHE CI HANNO AIUTATO A COMBATTERE L’ISIS, AL DITTATORE ERDOGAN, COME LEI STESSO LO HA CHIAMATO?” – MOMENTO DI IMBARAZZO PER “MARIOPIO”, CHE SALUTA E SE NE VA. POI TORNA E INVITA LA CRONISTA A FARE LA DOMANDA A SVEZIA E FINLANDIA…-
Alla fine qualche giornalista vero c’è ancora. Svezia, Finlandia, il “dittatore ieri” Erdogan, la NATO, insomma #Draghi un poco di coerenza… pic.twitter.com/9agYiIlGB4— Marco Rizzo (@MarcoRizzoPC) June 30, 2022
“IN QUESTI GIORNI UNO SPETTACOLO INDECOROSO” – LUIGINO DI MAIO METTE IL DITO NELLA POCHETTE DI CONTE E PASSA AL CONTRATTACCO DOPO LE MINACCE DI PEPPINIELLO APPULO E SALVINI ALLA STABILITÀ DEL GOVERNO: “È UN TEATRINO CHE STANNO FACENDO DUE FORZE POLITICHE IN UN MOMENTO STORICO DELICATO, MENTRE SI STANNO DECIDENDO COSE IMPORTANTI ANCHE PER L’ITALIA” – “LA NOSTRA AZIONE SARÀ DUPLICE: IN PARLAMENTO PER STABILIZZARE IL GOVERNO, COSÌ DA STERILIZZARE I COLPI DI TESTA, E SUL TERRITORIO”
“CALENDA ACCUSA ME, DI MAIO E GLI ALTRI DI ESSERE VOLTAGABBANA? MA CON QUALE FACCIA?” – MASTELLA ROSOLA IL "CHURCHILL DEI PARIOLI" E GLI RICORDA IL SUO CURRICULUM: "GRAZIE A MONTI SI RITROVA VICE-MINISTRO DELLO SVILUPPO, SI AVVICINA AL PD SENZA ADERIRVI E INCASSA UN INCARICO IN EUROPA; E POI TORNA AL MISE STAVOLTA DA MINISTRO CON RENZI E POI CON GENTILONI. ORA SI PERMETTE PURE DI DETTARE L'AGENDA, E DI FARE IL SELETTIVO MA IN PUGLIA E IN CAMPANIA, HA PRESO MENO DI ME E DI DE LUCA" - DI MAIO, LA “NUOVA MARGHERITA” E IL CAMPO LARGO DI LETTA CHE DEVE PRENDERE “PURE MASTELLA ANCHE SE GLI STA SUOI COGLIONI”
È STATA UNA FATICACCIA, MA CE L’ABBIAMO FATTA: IL GOVERNO ITALIANO HA CENTRATO TUTTI I 45 OBIETTIVI INDICATI DAL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA! ADESSO LA COMMISSIONE EUROPEA DOVRÀ APRIRE IL PORTAFOGLI E SGANCIARE LA SECONDA RATA DEL RECOVERY, DA 24,1 MILIARDI DI EURO – MA NON FINISCE QUI: ORA CI SONO ALTRI 16 OBIETTIVI E 39 TRAGUARDI DA CENTRARE ENTRO LA FINE DELL’ANNO. SEMPRE CHE DRAGHI RIMANGA A PALAZZO CHIGI…
LAST GRILLO SHOW – IN 72 ORE A ROMA BEPPE-MAO HA DETTO E FATTO DI TUTTO: MA IN PARTICOLARE, HA FATTO CAPIRE A CONTE CHE COMANDA ANCORA LUI – IL CASO DELLE TELEFONATE CON DRAGHI DERUBRICATE A “STORIELLE” È IL SEGNO CHE C’È STATA UNA MANINA CHE HA FATTO USCIRE LA NOTIZIA PROPRIO PER METTERE L’ELEVATO IN DIFFICOLTÀ – LE BATTUTINE VELENOSE SU PEPPINIELLO APPULO: “AVEVO UN PROGETTO SULLE TECNOLOGIE DIGITALI, L’HO DATO ANCHE A CONTE, MA DARLO A CONTE È COME BUTTARLO DALLA FINESTRA…”