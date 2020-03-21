VIDEO FLASH! – TANTO PER RICORDARE: IL 27 GENNAIO SCORSO GIUSEPPE CONTE, OSPITE DI LILLIBOTOX GRUBER, DICEVA TUTTO CONTENTO: “CORONAVIRUS? SIAMO PRONTISSIMI! ABBIAMO ADOTTATO TUTTI I PROTOCOLLI DI PREVENZIONE POSSIBILI E IMMAGINABILI” – ORA IL CAZZARO CON LA POCHETTE LO VADA A RIPETERE A QUELLI DI BERGAMO, LODI, BRESCIA, PARMA: SENZA POSTI LETTO, SENZA MASCHERINE, SENZA RESPIRATORI, SENZA MEDICI E INFERMIERI. SOLO BARE, BARE, BARE...

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politica

NO, NON CI POSSO CREDERE, IL CORONAVIRUS HA TRASFORMATO ANCHE LE SINAPSI ULTRAEUROPEISTE DI MARIO MONTI: “DIREI ALLA MERKEL, DOVETE SCEGLIERE: LASCIAR NASCERE GLI EUROBOND O LASCIAR MORIRE LA BCE?” – ‘’QUESTI EUROBOND DOVREBBERO ESSERE ACQUISTATI DALLA BCE. MA LA GERMANIA E I PAESI DEL NORD SONO SEMPRE STATI OSTILI, CONVINTI CHE SI TRATTI DI UN CAVALLO DI TROIA MEDIANTE IL QUALE ALCUNI PAESI DEL SUD AD ALTO DEBITO PUBBLICO CERCANO DI METTERE UNA PARTE DEL LORO DEBITO SULLE SPALLE DEI FRUGALI CITTADINI DEL NORD, INVECE DI RIDURRE LA SPESA PUBBLICA E MAGARI TASSARE UN PO’ I MAGGIORI PATRIMONI NEI PAESI DEL SUD”

VOGLIONO FARCI FARE LA FINE DELLA GRECIA - MENTRE TRUMP E BORIS JOHNSON PARLANO DI UN REDDITO DI CITTADINANZA DI 2 MILA EURO AL MESE PER TUTTI GLI AMERICANI E TUTTI GLI INGLESI, L’ITALIA STA TRATTANDO IN SEDE EUROPEA IL COINVOLGIMENTO DEL MES, IL MECCANISMO EUROPEO DI STABILITÀ. CIOÈ, ARRIVA LA TROIKA: TAGLI. TASSE, RECESSIONE - PER RIMETTERCI IN PIEDI, SERVONO GLI EUROBOND, GARANTITI DALL’UE. MA OLANDA E FINLANDIA IN TESTA, NON NE VOGLIONO SENTIR PARLARE – IL MES DOVRÀ, COMUNQUE, PASSARE DAL PARLAMENTO, CHE È GIÀ IN RIVOLTA. M5S È CONTRARIO, LEU CONCORDA, LEGA, CONTRARISSIMA, CHIEDE CHE CONTE RIFERISCA IN AULA