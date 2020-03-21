VIDEO FLASH! – TANTO PER RICORDARE: IL 27 GENNAIO SCORSO GIUSEPPE CONTE, OSPITE DI LILLIBOTOX GRUBER, DICEVA TUTTO CONTENTO: “CORONAVIRUS? SIAMO PRONTISSIMI! ABBIAMO ADOTTATO TUTTI I PROTOCOLLI DI PREVENZIONE POSSIBILI E IMMAGINABILI” – ORA IL CAZZARO CON LA POCHETTE LO VADA A RIPETERE A QUELLI DI BERGAMO, LODI, BRESCIA, PARMA: SENZA POSTI LETTO, SENZA MASCHERINE, SENZA RESPIRATORI, SENZA MEDICI E INFERMIERI. SOLO BARE, BARE, BARE...-
IL CORONAVIRUS ARRIVA A PALAZZO CHIGI: AGENTE DELLA SCORTA DI CONTE POSITIVO - IL 50ENNE, RICOVERATO PRESSO IL CENTRO COVID-19 DI TOR VERGATA, SAREBBE IN GRAVI CONDIZIONI. PALAZZO CHIGI: “NESSUN CONTATTO CON IL PREMIER” - CONTE NEI GIORNI SCORSI HA EFFETTUATO UN TAMPONE CHE HA DATO ESITO NEGATIVO.
NO, NON CI POSSO CREDERE, IL CORONAVIRUS HA TRASFORMATO ANCHE LE SINAPSI ULTRAEUROPEISTE DI MARIO MONTI: “DIREI ALLA MERKEL, DOVETE SCEGLIERE: LASCIAR NASCERE GLI EUROBOND O LASCIAR MORIRE LA BCE?” – ‘’QUESTI EUROBOND DOVREBBERO ESSERE ACQUISTATI DALLA BCE. MA LA GERMANIA E I PAESI DEL NORD SONO SEMPRE STATI OSTILI, CONVINTI CHE SI TRATTI DI UN CAVALLO DI TROIA MEDIANTE IL QUALE ALCUNI PAESI DEL SUD AD ALTO DEBITO PUBBLICO CERCANO DI METTERE UNA PARTE DEL LORO DEBITO SULLE SPALLE DEI FRUGALI CITTADINI DEL NORD, INVECE DI RIDURRE LA SPESA PUBBLICA E MAGARI TASSARE UN PO’ I MAGGIORI PATRIMONI NEI PAESI DEL SUD”
VOGLIONO FARCI FARE LA FINE DELLA GRECIA - MENTRE TRUMP E BORIS JOHNSON PARLANO DI UN REDDITO DI CITTADINANZA DI 2 MILA EURO AL MESE PER TUTTI GLI AMERICANI E TUTTI GLI INGLESI, L’ITALIA STA TRATTANDO IN SEDE EUROPEA IL COINVOLGIMENTO DEL MES, IL MECCANISMO EUROPEO DI STABILITÀ. CIOÈ, ARRIVA LA TROIKA: TAGLI. TASSE, RECESSIONE - PER RIMETTERCI IN PIEDI, SERVONO GLI EUROBOND, GARANTITI DALL’UE. MA OLANDA E FINLANDIA IN TESTA, NON NE VOGLIONO SENTIR PARLARE – IL MES DOVRÀ, COMUNQUE, PASSARE DAL PARLAMENTO, CHE È GIÀ IN RIVOLTA. M5S È CONTRARIO, LEU CONCORDA, LEGA, CONTRARISSIMA, CHIEDE CHE CONTE RIFERISCA IN AULA
CHE SUCCEDE A TRAVAGLIO? - “SE AD ALTAN VENIVANO IN MENTE "PENSIERI CHE NON CONDIVIDO", A ME CAPITA DI PEGGIO: OGGI CONDIVIDO PENSIERI DI CHI NON CONDIVIDO MAI. PER ESEMPIO, CHE DIO MI PERDONI, RENZI CHE ECCEZIONALMENTE NE HA DETTA UNA GIUSTA - NON SOLO: CONCORDO PURE CON L'ASSESSORE GALLERA - COMPLETO LA MIA CONFESSIONE DANDO RAGIONE A UN COLLEGA CHE SECONDO ME HA QUASI SEMPRE TORTO: MATTIA FELTRI…’’
LA MONTAGNA HA PARTORITO IL TOPOLINO – ATTILIO FONTANA E ROBERTO SPERANZA AVEVANO FATTO SPONDA PER UN PROVVEDIMENTO MOLTO PIÙ RIGIDO, MA CONTE HA TENTENNATO, PERCHÉ TEME CHE LE PERSONE SBROCCHINO E CHE CI SIANO TENSIONI SOCIALI – NEI PROSSIMI GIORNI CI SARANNO NUOVE NORME. MA NON ERA MEGLIO FARE UN DECRETO UNICO ALL’INIZIO? – LA QUESTIONE DEI SUPERMERCATI, RENZI CHE FRENA E I SEGNALI DALL’EUROPA: IL RETROSCENA