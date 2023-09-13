EU Home Affairs Commissioner @YlvaJohansson doing her knitting whilst listening to @vonderleyen giving her State of the Union address. #SOTEU #EPlenary pic.twitter.com/lowWX3E5BA— Georg von Harrach (@georgvh) September 13, 2023
VIDEO-FLASH! – URSULA, CHE NOIA! IL COMMISSARIO EUROPEO PER GLI AFFARI INTERNI, LA SVEDESE YLVA JOHANSSON, LAVORA A MAGLIA MENTRE VON DER LEYEN PRONUNCIA IL SUO ULTIMO DISCORSO SULLO STATO DELL'UNIONE – LE PAROLE DELLA PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA AVRANNO ANNOIATO JOHANSSON CHE HA TIRATO FUORI UN GOMITOLO DI LANA E HA INIZIATO A SFERRUZZARE DAVANTI A TUTTI...-
EU Home Affairs Commissioner @YlvaJohansson doing her knitting whilst listening to @vonderleyen giving her State of the Union address. #SOTEU #EPlenary pic.twitter.com/lowWX3E5BA— Georg von Harrach (@georgvh) September 13, 2023
FLASH! – ‘’LA REPUBBLICA” SVELA I NOMI DEI 4 MINISTRI CHE LA DUCETTA VUOLE SACRIFICARE PER LE EUROPEE. L’ESPEDIENTE PER “BONIFICARE” IL GOVERNO RIGUARDA URSO, MUSUMECI, FITTO O SANGIULIANO (MA IL PRIMO ANDRÀ A RIMPIAZZARE GENTILONI COME COMMISSARIO) E INFINE IL MITOLOGICO LOLLOBRIGIDA. ED È SUBITO CASINO IN CASA MELONI: IL PRIMO COGNATO D’ITALIA HA FATTO PRESENTE A GIORGIA E ARIANNA CHE DI FINIRE TRA LE BRUME DI BRUXELLES NON CI PENSA PROPRIO…
FLASH! – UN GOVERNO ALLO SBANDO. PER SGAMBETTARE LA DUCETTA, SALVINI INVITA SUL PALCO DI PONTIDA MARINE LE PEN, L’AVVERSARIO NUMERO UNO DI MACRON – E DOMANI MELONI INCONTRA ORBAN, IL FILO-PUTINIANO ESPULSO DAL PPE, PER FARLO ENTRARE NEI CONSERVATORI, DOVE I POLACCHI, ACERRIMI NEMICI DI MOSCA, LO ODIANO – PRIMO RISULTATO: LA GERMANIA BLOCCA I MIGRANTI DALL'ITALIA E LA FRANCIA BLINDA LE FRONTIERE (MA IL PEGGIO DEVE ANCORA ARRIVARE…)
SALVINI CHE SFANCULA TAJANI, MELONI CHE INFINOCCHIA SALVINI, TAJANI CHE INFILZA MELONI. TUTTI CONTRO TUTTI, FINO ALLE EUROPEE. CON BRUXELLES, POTERI FORTI E QUIRINALE CHE NON VEDONO L’ORA DI SISTEMARE SORA GIORGIA PER LE FESTE. QUANTO PUÒ DURARE UN GOVERNO COSÌ? - MA IL MAGGIOR PROBLEMA DELLA MELONI RESTA LA SUA TENUTA PSICO-FISICA. IL VITTIMISMO DI IERI, SI STA TRASFORMANDO IN UN DISTURBO PARANOIDE DI PERSONALITÀ (VEDI L’USCITA PSICOPATICA: "FAZZOLARI CURA LA COMUNICAZIONE, CHI DOVEVAMO METTERCI, FORMIGLI?") - UNA SINDROME DELIRANTE DI ACCERCHIAMENTO CHE L’HA PORTATA A RINCHIUDERSI A PALAZZO CHIGI IN UN TRIANGOLO AUTOCRATICO CON LA SORELLINA ARIANNA E LO SCUDIERO FAZZOLARI - ECCOLA LÌ, CHIUSA NELLA SUA STANZA, A LEGGERE RAPITA I REPORT DEI SERVIZI SEGRETI, PER POI PROROMPERE COME UNA MARTIRE: "IL DIBATTITO POLITICO SARÀ ANCORA PIÙ FEROCE, GLI ATTACCHI SI MOLTIPLICHERANNO, LE TRAPPOLE E I TENTATIVI DI DISARCIONARCI ANCHE"
DAGOREPORT - QUALI SONO I PROGETTI FUTURI DI JOHN ELKANN? LA NOTIZIA DATA DA “IL GIORNALE” SULLA FUTURA VENDITA DELLA JUVENTUS E' STATA SMENTITA DA TORINO. SULLA SQUADRA E I DUE GIORNALI ("REPUBBLICA" E "STAMPA"), NON SI TRANSIGE - AL CENTRO DEL PROGETTO DI JOHN, UNA NUOVA EXOR CHE INVESTA SU SALUTE, INTELLIGENZA ARTIFICIALE E NUOVE TECNOLOGIE – STELLANTIS TRA FRANCIA E ITALIA - LE ALTRE DUE QUESTIONI APERTE: IL RILANCIO DEL BRAND “ALFA ROMEO” E LA GRANA FERRARI CON L’IPOTESI DI UN NUOVO “RESET” DELLO STAFF TECNICO: LE SCONFITTE IN F1 A LUNGO ANDARE DANNEGGIANO IL PRESTIGIO DEL MARCHIO SUL MERCATO…
DAGOREPORT – MELONI HA SCELTO "SAPONETTA" GENTILONI COME CAPRONE ESPIATORIO PER I GUAI EUROPEI DEL GOVERNO. IL COMMISSARIO UE È FINITO SOTTO TIRO ANCHE PERCHÉ “ANNUSATO” COME FUTURO SEGRETARIO DEL PD: CAZZATE. SIA L'EX PREMIER CHE IL PD NON VOGLIONO SAPERNE: HANNO GIA' DATO CON IL CASO LETTA, CHIAMATO COME SALVATORE DELLA PATRIA E POI SFANCULATO - FITTO DISPERATO: CHIEDE AIUTO AL BOSS DI PALAZZO CHIGI, FAZZOLARI, PER BLOCCARE GLI ATTACCHI A GENTILONI PERCHÉ...