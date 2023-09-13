VIDEO-FLASH! – URSULA, CHE NOIA! IL COMMISSARIO EUROPEO PER GLI AFFARI INTERNI, LA SVEDESE YLVA JOHANSSON, LAVORA A MAGLIA MENTRE VON DER LEYEN PRONUNCIA IL SUO ULTIMO DISCORSO SULLO STATO DELL'UNIONE – LE PAROLE DELLA PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA AVRANNO ANNOIATO JOHANSSON CHE HA TIRATO FUORI UN GOMITOLO DI LANA E HA INIZIATO A SFERRUZZARE DAVANTI A TUTTI...

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