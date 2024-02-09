aboubakar soumahoro ospite a l aria che tira 1 aboubakar soumahoro ospite a l aria che tira 3 aboubakar soumahoro ospite a l aria che tira 4
aboubakar soumahoro ospite a l aria che tira 2
VIDEO-FLASH – VOLETE RIDERE? DAVID PARENZO PROVA A RIABILITARE ABOUBAKAR SOUMAHORO FACENDOLO PARLARE DELLO SFRUTTAMENTO NEI CAMPI, DEI LAVORATORI SOTTOPAGATI E DEI CENTRI DEI MIGRANTI. CHISSÀ SE HA AVUTO MODO DI RICORDARE DELLE VICENDE GIUDIZIARIE DELLA MOGLIE, LILIANE MUREKATETE, FINITA AI DOMICILIARI PER LA GESTIONE DELLE COOPERATIVE DI MIGRANTI (IN SINTESI: AVREBBE USATO I FONDI PUBBLICI PER IL SUO “DIRITTO ALL’ELEGANZA”, MENTRE I RIFUGIATI VIVEVANO IN CONDIZIONI DEGRADANTI)-
aboubakar soumahoro ospite a l aria che tira 1 aboubakar soumahoro ospite a l aria che tira 3 aboubakar soumahoro ospite a l aria che tira 4
aboubakar soumahoro ospite a l aria che tira 2
DAGOREPORT – COSA È SUCCESSO DAVVERO CON IL PASTICCIACCIO DELLE SCARPE DI JOHN TRAVOLTA? SE È VERO, COME DETTO DALLA RAI, CHE L’ATTORE DOVEVA ANDARE IN VIDEO CON IL MARCHIO “U-POWER” PECETTATO, PERCHÉ IL PATRON DELL'AZIENDA, FRANCO UZZENI, ERA IN PRIMA FILA AL TEATRO ARISTON DI SANREMO? CHE COSA AVEVA DA GUADAGNARE? – A MAGGIOR RAGIONE SE E' VERO CHE "U POWER", COME SOSTENGONO I RUMORS, HA PAGATO TRAVOLTA 1 MILIONE DI EURO PER AVERLO A SANREMO - L’AZIENDA DI SCARPE DA LAVORO È UNO DEI GRANDI INSERZIONISTI DI MEDIASET E PRINCIPALE SPONSOR DEL MONZA – IL “DON’T WORRY, BE HAPPY”, IL VIDEO DEL BALLO SPARITO E LA LIBERATORIA…
DAGOREPORT! - TUTTI I FASCI, PRIMA O POI, ARRIVANO AL PETTINE: NEI PROSSIMI GIORNI, QUANDO IL PPE UFFICIALIZZERÀ LA RICANDIDATURA DI URSULA ALLA GUIDA DELLA COMMISSIONE UE, CHE FARA' ''IO SO' GIORGIA'': ANNUNCERA' IL VOTO DI FDI A FAVORE DELL'EX COCCA DELLA MERKEL O RESTERÀ AD ASPETTARE I RISULTATI DELLE EUROPEE? PROBABILMENTE SCEGLIERÀ IL SILENZIO - UN ENDORSEMENT DI MELONI PRO URSULA, FATTO DURANTE LA CAMPAGNA ELETTORALE, LA ESPORREBBE AL FUOCO DI FILA DI SALVINI CHE AVREBBE GIOCO FACILE NELL'ACCUSARLA DI “CAMALEONTISMO”, METTENDOLA AL MURO PER “L’INCIUCIO” COGLI ODIATI SOCIALISTI E LIBERALI - PEI SONDAGGISTI, I VOTI DELLA DUCETTA NON SERVIRANNO A INCORONARE URSULA MA, SOTTO SOTTO, LEI SPERA DI POTER ESSERE DETERMINANTE PER OTTENERE UN COMMISSARIO DI PESO...
IL BALLO DEL QUI PRO QUA - FIORELLO È UNO SHOWMAN STRAORDINARIO MA HA UN LATO DEBOLE: NON ACCETTA LE CRITICHE – DOPO LA MESSA IN ONDA DEL SUO SIPARIETTO DANZANTE CON TRAVOLTA (IDEATO E SBALLATO CON AMADEUS), ROSARIO SPIPPOLA I SOCIAL. E QUANDO SI RENDE CONTO CHE LA GAG VIENE SPERNACCHIATA DAI PIÙ IN GAG-ATA, E’ SUBITO TRAGEDIA. ALLORA IL FIORELLO FERITO NELL'ONORE SITRAVESTE DA ALDO GRASSO E SI FA UNA STRONCATURA PREVENTIVA: "UNA DELLE GAG PIÙ TERRIFICANTI DELLA STORIA DELLA TV!" – LA STIZZA DI AMADEUS: "QUESTA POLEMICA LA POSSO IMMAGINARE SE TRAVOLTA AVESSE PRESO 400 MILA EURO PER FARE QUELLA CAGATA LÌ. SE NEL MOMENTO NON GLI PIACEVA PIÙ LA GAG… NON È CHE È COLPA MIA PERCHÉ GLIELA AVEVO SPIEGATA. EVIDENTEMENTE NON SE L’È SENTITA SUA, MA NON PENSIAMO CHE LA RESPONSABILITÀ SIA DEL SERVIZIO PUBBLICO”
FLASH! – OGGI POMERIGGIO ALFREDO MANTOVANO, SOTTOSEGRETARIO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO, E PIETRO PAROLIN, SEGRETARIO DI STATO VATICANO, FIRMERANNO L’ACCORDO PER LA CESSIONE DEL FORLANINI ALLA SANTA SEDE: IL VECCHIO OSPEDALE PUBBLICO ROMANO OSPITERÀ LA NUOVA SEDE DEL BAMBIN GESÙ...
DAGOREPORT - VOCI DA VIALE MAZZINI: FINITA LA STAGIONE DI “VIVA RAI2”, A MAGGIO, ROSARIO FIORELLO POTREBBE LASCIARE LA RAI! LO SHOWMAN SI GUARDA INTORNO E AVREBBE GIÀ AVUTO DELLE INTERLOCUZIONI CON LA7 E DISCOVERY. URBANO CAIRO È INGOLOSITO – ANCHE ENRICO MENTANA SI GUARDA INTORNO: C'E' MARETTA TRA LUI E ANDREA SALERNO - MASSIMO GILETTI A BAGNO MARIA: QUAL E' IL SUO FUTURO? - ROBERTO SERGIO SENTE DI AVERE IN TASCA LA RICONFERMA COME AD - L’INTERVISTA BY CHIOCCI ALLA ZELENSKY? DIETRO C’È LA MANONA DELLA MELONI CHE VUOLE TENERE ALTA L'ATTENZIONE SULLA QUESTIONE UCRAINA...