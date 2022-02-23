VIDEO-FLASH! - PARLI COME BADI! SENTITE GLI SFONDONI CHE HA TIRATO IN SENATO L’EX GRILLINA PAOLA NUGNES: PRIMA HA STORPIATO IL NOME DI NOAM CHOMSKY, “COME HA DETTO NAOMI CHOMSKY” (PENSANDO AI NO-GLOBAL, DEVE AVER FATTO CONFUSIONE CON NAOMI KLEIN). POI, NON PAGA, HA DEFINITO L’UCRAINA “UGRANIA”. È SEMPRE UN PIACERE CONSTATARE L’ALTO LIVELLO DELLA NOSTRA CLASSE “DIGERENTE”

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TRATTATO COME UN CREMLINO - IL MINISTERO DEGLI ESTERI RUSSO TROLLA LUIGINO DI MAIO: "HA STRANA IDEA DI DIPLOMAZIA, CHE È STATA INVENTATA PER RISOLVERE SITUAZIONI DI CONFLITTO E ALLEVIARE LE TENSIONI, E NON PER VIAGGI VUOTI IN GIRO PER I PAESI E ASSAGGIARE PIATTI ESOTICI AI RICEVIMENTI DI GALA" - NON SOLO A MOSCA NON SONO PIACIUTE LE PAROLE IN SENATO DEL NOSTRO MINISTRO DEGLI ESTERI (PER MANCANZA DI PROVE): DRAGHI FURIOSO PERCHE' TALI CAZZATE POTREBBERO COMPROMETTERE LA SUA EVENTUALE MISSIONE A MOSCA...

DRAGHI HA MOSCA AL NASO - “MARIOPIO” È STATO INVITATO DA PUTIN IN RUSSIA MA NON SA CHE PESCI PRENDERE. SA BENISSIMO CHE QUALUNQUE RISULTATO PORTASSE A CASA TROVEREBBE IL MURO DI GOMMA DI JOE BIDEN, CHE VUOLE TENERE ALTA LA TENSIONE A SUON DI “INFO-WAR” BY CIA PER RACCATTARE CONSENSI IN PATRIA (A NOVEMBRE HA LE MIDTERM) - ALTRO PROBLEMA PER L'EUROPA: LA NATO GUIDATA DA STOLTENBERG, SERVO SCIOCCO DEGLI USA -  PS. SAPETE PERCHÉ PUTIN TIENE A DISTANZA I SUOI INTERLOCUTORI? È IPOCONDRIACO. L’UNICA PERSONA CON CUI TIENE FREQUENTI E RAVVICINATI FACCIA A FACCIA È…