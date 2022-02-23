Così la senatrice Paola Nugnes (Misto) interviene dopo l’informativa del ministro Di Maio: “Come ha detto Naomi Chomsky (...) l’Ugrania...” pic.twitter.com/w9qwaKE8uY— Gabriele Carrer (@GabrieleCarrer) February 23, 2022
VIDEO-FLASH! - PARLI COME BADI! SENTITE GLI SFONDONI CHE HA TIRATO IN SENATO L’EX GRILLINA PAOLA NUGNES: PRIMA HA STORPIATO IL NOME DI NOAM CHOMSKY, “COME HA DETTO NAOMI CHOMSKY” (PENSANDO AI NO-GLOBAL, DEVE AVER FATTO CONFUSIONE CON NAOMI KLEIN). POI, NON PAGA, HA DEFINITO L’UCRAINA “UGRANIA”. È SEMPRE UN PIACERE CONSTATARE L’ALTO LIVELLO DELLA NOSTRA CLASSE “DIGERENTE”-
Così la senatrice Paola Nugnes (Misto) interviene dopo l’informativa del ministro Di Maio: “Come ha detto Naomi Chomsky (...) l’Ugrania...” pic.twitter.com/w9qwaKE8uY— Gabriele Carrer (@GabrieleCarrer) February 23, 2022
"INVASIONE RUSSA IN 48 ORE" - L'AMMINISTRAZIONE BIDEN HA INFORMATO IL PRESIDENTE UCRAINO CHE SECONDO INFORMAZIONI DI INTELLIGENCE LA RUSSIA SI STA PREPARANDO UN'INVASIONE SU VASTA SCALA DELL'UCRAINA ENTRO I PROSSIMI DUE GIORNI - LA "BILD": FORZE SPECIALI DI MOSCA VERSO IL CONFINE SENZA INSEGNE. CIRCA 300 MEZZI MILITARI PROCEDONO VERSO MARINOWKA…
TRATTATO COME UN CREMLINO - IL MINISTERO DEGLI ESTERI RUSSO TROLLA LUIGINO DI MAIO: "HA STRANA IDEA DI DIPLOMAZIA, CHE È STATA INVENTATA PER RISOLVERE SITUAZIONI DI CONFLITTO E ALLEVIARE LE TENSIONI, E NON PER VIAGGI VUOTI IN GIRO PER I PAESI E ASSAGGIARE PIATTI ESOTICI AI RICEVIMENTI DI GALA" - NON SOLO A MOSCA NON SONO PIACIUTE LE PAROLE IN SENATO DEL NOSTRO MINISTRO DEGLI ESTERI (PER MANCANZA DI PROVE): DRAGHI FURIOSO PERCHE' TALI CAZZATE POTREBBERO COMPROMETTERE LA SUA EVENTUALE MISSIONE A MOSCA...
“PIERFURBY” IN LOVE! - “OGGI” PUBBLICA LE FOTO DI CASINI A PASSEGGIO MANO NELLA MANO CON LA SUA NUOVA FIAMMA. DI CHI SI TRATTA? STANDO A QUANTO RACCOLTO DAL SETTIMANALE DIRETTO DA CARLO VERDELLI, SAREBBE UNA BENESTANTE SIGNORA DI ORIGINI LATINOAMERICANE. I DUE SI FREQUENTEREBBERO DA ALCUNI MESI…
POSTA! - CARO DAGO, VON DER LEYEN: "OBIETTIVO UE È NON DIPENDERE PIÙ DA MOSCA PER IL GAS". E IL TUBO DOVE LO ATTACCHIAMO? AL DERETANO DI BIDEN? - RIASSUNTO DELLE SANZIONI. GLI OLIGARCHI RUSSI NON VESTONO PIÙ ARMANI (MA CONTINUANO A GIRARE IN PORSCHE E MERCEDES) - LA RAGGI ESULTA PER ESSERE STATA "POLTRONATA" PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PER EXPO 2030. CI SPIEGHI, CON LA SOLITA CAPRIOLA GRILLINA, COSA CAMBIA DALLE OLIMPIADI CHE LEI HA FATTO PERDERE A ROMA
DRAGHI HA MOSCA AL NASO - “MARIOPIO” È STATO INVITATO DA PUTIN IN RUSSIA MA NON SA CHE PESCI PRENDERE. SA BENISSIMO CHE QUALUNQUE RISULTATO PORTASSE A CASA TROVEREBBE IL MURO DI GOMMA DI JOE BIDEN, CHE VUOLE TENERE ALTA LA TENSIONE A SUON DI “INFO-WAR” BY CIA PER RACCATTARE CONSENSI IN PATRIA (A NOVEMBRE HA LE MIDTERM) - ALTRO PROBLEMA PER L'EUROPA: LA NATO GUIDATA DA STOLTENBERG, SERVO SCIOCCO DEGLI USA - PS. SAPETE PERCHÉ PUTIN TIENE A DISTANZA I SUOI INTERLOCUTORI? È IPOCONDRIACO. L’UNICA PERSONA CON CUI TIENE FREQUENTI E RAVVICINATI FACCIA A FACCIA È…