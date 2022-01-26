VIDEO-FLASH! "CON CONTE MI SENTO SEMPRE, È FALSO IL FATTO CHE IO ABBIA DETTO DI VOTARE DRAGHI” – BEPPE GRILLO E LA TELEFONATA IN DIRETTA A MENTANA CON CUI SMENTISCE L’INDISCREZIONE DI “DOMANI” – VIDEO

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ENRICO MENTANA ENRICO MENTANA conte grillo conte grillo

 

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FERMI TUTTI: È TORNATO LUCA MORISI – IL CREATORE DELLA “BESTIA” È RISPUNTATO OGGI POMERIGGIO NELLA RISERVATISSIMA CHAT INTERNA “INFO-SALVINI LEGA”. IL MESSAGGIO È STATO SUBITO CANCELLATO, MA OVVIAMENTE È PARTITO IL TAM-TAM TRA I PARLAMENTARI DEL CARROCCIO – NESSUNO AVEVA SUE NOTIZIE DA QUANDO ERA STATO COINVOLTO (E POI ARCHIVIATO) PER LA NOTTE A BASE DI COCAINA CON DUE ESCORT RUMENI. POI SALVINI AVEVA APERTO A UN SUO RIENTRO. È FORSE TORNATO A GUIDARE LA COMUNICAZIONE LEGHISTA PER IL VOTO SUL QUIRINALE?

“NON SI PUÒ PORRE COME CONDIZIONE PER L’ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CHE VENGA RISPETTATA LA STESSA MAGGIORANZA DEL GOVERNO” – SABINO CASSESE SCASSA L’ATTIVISMO DI DRAGHI SUL COLLE: “È INDISPENSABILE CHE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SI CONSULTI CON I LEADER DELLE FORZE POLITICHE. UN ASPETTO DIVERSO È QUELLO RELATIVO AI CRITERI DI SCELTA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA” – “IL SEMIPRESIDENZIALISMO? I POTERI DEL PRESIDENTE REPUBBLICA SONO QUELLI CHE LA COSTITUZIONE ATTRIBUISCE A TALE CARICA…”