vittorio sgarbi elon musk twitter 1 vittorio sgarbi elon musk twitter
VITTORIO, GIÙ LA MUSK-ERA! - CHE STA SUCCEDENDO ALL’ACCOUNT TWITTER DI SGARBI? IERI NOTTE SUL PROFILO DEL CRITICO È SCOMPARSO IL SUO NOME, ED È STATO SOSTITUITO DA QUELLO DI “ELON MUSK” – DA 10 ORE LA SUA BACHECA È UN CONTINUO DELIRIO (E FIN QUI NULLA DI STRANO) MA DI PAROLE IN INGLESE (“THANKS”, “AWESOME”) – GLI HANNO HACKERATO IL PROFILO O È SOLO UNA MOSSA MAL RIUSCITA DA CAMPAGNA ELETTORALE?-
L’ARABIA E L’ORGOGLIO – NATALIA ASPESI DIFENDE RENZI E LE SUE SBANDATE PER BIN SALMAN: “LO ACCUSANO DEL MASSIMO DELITTO, I RAPPORTI CON L'ARABIA SAUDITA. UN PAESE ASSASSINO CERTO, MA CON CUI L'ITALIA HA UN OTTIMO LEGAME: CI OPERANO UNA CINQUANTINA DI AZIENDE COMPRESE LE FERROVIE DELLO STATO, E IL NOSTRO LUSSO, DA ARMANI A PRADA, LAGGIÙ È VENERATO. FINANZIAMO ANCHE EVENTI CULTURALI COME SEMINARI E CONFERENZE TENUTI DA ITALIANI E EVENTI MUSICALI, SETTIMANE DELLA CUCINA ITALIANA, MOSTRE FOTOGRAFICHE, ARTE. SOLO RENZI È COLPEVOLE?”
MENTRE LETTA SI E’ INCARTATO CON LA MINI-AMMUCCHIATA CON FRATOIANNI E DI MAIO, ORLANDO, FIUTANDO L’ARIA DA CONGRESSO PD, PRENDE LE DISTANZE DA ENRICHETTO E PARLA DI CAMPO LARGHISSIMO: "SE VINCIAMO UN GOVERNO CON M5S E TERZO POLO" - TRA I PARLAMENTARI DEM, CIRCOLA LA PREOCCUPAZIONE CHE IN CASO DI SCONFITTA LA SINISTRA PD POSSA MEDITARE DI STACCARSI DALLA CASA MADRE PER CREARE, MAGARI IN COMBUTTA CON CONTE, UNA "COSA ROSSA". NON È PASSATO INOSSERVATO IL "LIKE" DI NICOLA ZINGARETTI AD UN VIDEO DI CONTE…