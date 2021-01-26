VOCI DAL COLLE - ALLA PROVA DEL REINCARICO A CONTE, LA "MUMMIA SICULA" VUOLE TEMPI RAPIDISSIMI E NUMERI CERTI: LA CRISI DI GOVERNO, COMUNQUE VADA, SI CHIUDERA' VENERDI' POMERIGGIO...-
VOCI DAL COLLE - ALLA PROVA DEL REINCARICO A CONTE, LA "MUMMIA SICULA" VUOLE TEMPI RAPIDISSIMI E NUMERI CERTI: LA CRISI DI GOVERNO, COMUNQUE VADA, SI CHIUDERA' VENERDI' POMERIGGIO...-
IACOBONI TWEET! - UNA PERSONA SERIA, SENATORE DI FORZA ITALIA CHE CONOSCE LA SITUAZIONE, ANDREA CANGINI, RACCONTA: "TRANSFUGHI DI FI A CONTE? È UNA BALLA, ROCCO CASALINO BUTTA DEI NOMI FALSI NELLA MISCHIA, LI FA FILTRARE PER CREARE TENSIONE E DISTOGLIERE DAI NOMI VERI". TENETELO A MENTE…
I DECRETI DEI CRETINI - MENTRE CONTE GIOCA A FARE LA CRISI DI GOVERNO CI SONO 358 PROVVEDIMENTI ATTUATIVI CONGELATI, CON CITTADINI E IMPRESE CHE ASPETTANO STREMATI DALLA BUROCRAZIA LUMACA - NEI CASSETTI GIACCIONO 34 MISURE DI SEMPLIFICAZIONE PER LE INFRASTRUTTURE, MA ANCHE QUELLE PER LO SBLOCCO DEI RISTORI DELLO SCORSO ANNO - CONFINDUSTRIA CAZZIA IL PREMIER: "COLMARE SUBITO I RITARDI"
"DOBBIAMO CONTENERE IL POTERE IMMENSO DELLE GRANDI COMPAGNIE DIGITALI" - SOLO ORA CHE TRUMP E' STATO SILENZIATO E SCARICATO, URSULA VON DER LEYEN VA ALL'ATTACCO DELLA SILICON VALLEY: "CHE CIÒ CHE È ILLEGALE OFFLINE DEV'ESSERLO ANCHE ONLINE. VOGLIAMO CHE LE PIATTAFORME DIGITALI SIANO TRASPARENTI SUGLI ALGORITMI E SIA DEFINITA CHIARAMENTE LA LORO RESPONSABILITÀ SU COME SELEZIONANO E DIFFONDONO CONTENUTI"
I GRILLINI SONO MENO COMPATTI DI QUELLO CHE SEMBRANO: DIETRO ALLE DICHIARAZIONI A DIFESA DI CONTE C’È UN BEL PEZZO DI MOVIMENTO CHE NON CREDE PIÙ NELLA POSSIBILITÀ DI UN TERZO GOVERNO GUIDATO DAL VOLPINO CON LA POCHETTE - PER L’OCCASIONE SI SVEGLIA PURE DIBBA CHE METTE IL VETO SU RENZI E GIUDICA “INDECENTE” LA PROPOSTA DEL CENTRODESTRA SU BERLUSCONI AL QUIRINALE. ALLORA CHI LO VOTA IL GOVERNO OLTRE A CIAMPOLILLO?