Il goal di Barella pazzesco, niente da dire ma il corpo di Ciro che giace per terra è iconico scusate#BELITA #BelgioItalia pic.twitter.com/PPVSibTDrq— ?? •LET IT ROLL• (@not_agoodtime) July 2, 2021
BELGIO-ITALIA: 1-2 ALLA FINE DEL PRIMO TEMPO- UNO-DUE DEGLI AZZURRI CON BARELLA E INSIGNE. POI LUKAKU ACCORCIA SU UN GENEROSO RIGORE CONCESSO PER UN FALLO INGENUO DI DI LORENZO. DOPO LA RETE IL CENTRAVANTI DELL'INTER INVITA DONNARUMMA A STARE ZITTO - DUE GRANDI PARATE DEL PORTIERONE AZZURRO...-
Il goal di Barella pazzesco, niente da dire ma il corpo di Ciro che giace per terra è iconico scusate#BELITA #BelgioItalia pic.twitter.com/PPVSibTDrq— ?? •LET IT ROLL• (@not_agoodtime) July 2, 2021
FLASH! - AI PIANI ALTI DI COLOGNO MONZESE GIRA VOCE CHE SIANO STATE EQUIVOCATE LE PAROLE DI PIERSILVIO SU A-LESSA MARCUZZI. IL PROBLEMA RIGUARDEREBBE ESCLUSIVAMENTE IL BUDGET A DISPOSIZIONE DELLA TRASMISSIONE "SCENE DA UN MATRIMONIO", NETTAMENTE AL DI SOTTO DEL MINIMO SINDACALE PROPONIBILE A UNA CONDUTTRICE DELLA VECCHIA GUARDIA COME LA MARCUZZI...
LICENZIATE, SE CI RIUSCITE - CHI CACCIA I LAVORATORI DOVRÀ TRATTARE ALMENO 45 GIORNI CON I SINDACATI E ALTRI 30 GIORNI SE SI FINISCE ALL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO - SENZA ACCORDO SINDACALE, IL CONTRIBUTO DOVUTO DALL'AZIENDA ALL'INPS SI TRIPLICA: DA CIRCA 3MILA A 9MILA EURO PER CIASCUN DIPENDENTE CON PIÙ DI TRE ANNI DI ANZIANITÀ - SI PARLA DI 70 MILA POSSIBILI ESUBERI QUEST'ANNO: NON LO TSUNAMI CHE SI IMMAGINAVA - LE IMPRESE TAGLIERANNO PER ASSUMERE A TEMPO?
FARE TIMVISION A CATTIVO GIOCO - SARÀ IL CALCIO A RENDERE POSSIBILE LO SVILUPPO DELLA BANDA ULTRALARGA IN ITALIA: TIM VUOLE OFFRIRE UN PACCHETTO CON LO STREAMING TOTALE, DAL CAMPIONATO DI SERIE A DI DAZN A DISNEY+ E NETFLIX - SI VA DALLA PROMOZIONE A 19,99 EURO AL MESE, CHE PER 12 MESI CONSENTE L'ACCESSO A TUTTI I CONTENUTI D'INTRATTENIMENTO, AL PACCHETTO COMPLETO GOLD A 34,99 EURO...
CHI S'È VISTO S'È VISTO! - FERMI TUTTI, SONO SPARITI MILLE VISTI SCHENGEN DALL'AMBASCIATA ITALIANA A ISLAMABAD, IN PAKISTAN - IL FURTO, SCOPERTO ALL'INIZIO DI GIUGNO, POTREBBE FAVORIRE INGRESSI CLANDESTINI NEL NOSTRO PAESE E SOPRATTUTTO CREARE UN GROSSO ALLARME IN TEMA DI TERRORISMO: QUEGLI ADESIVI FACILMENTE APPLICABILI SUI PASSAPORTI POSSONO ESSERE UTILIZZATI DAGLI ESTREMISTI PER ENTRARE IN EUROPA...
SPAGNA PIEGA LA SVIZZERA SOLO AI RIGORI E VOLA IN SEMIFINALE. POLEMICHE PER IL ROSSO A FREULER DA PARTE DELL’ARBITRO OLIVER (QUELLO CHE FECE INFURIARE BUFFON CONTRO IL REAL: “HA UN BIDONE DI SPAZZATURA AL POSTO DEL CUORE”)- GRANDI PARATE DI SOMMER. LA SPAGNA FA UN PASSO INDIETRO RISPETTO ALLE PROVE CON SLOVACCHIA E CROAZIA. MORATA SOSTITUITO ALL’INIZIO RIPRESA…
GUARDA COME DONDOLO (CON PUPO E MICHETTI) – AL PARTY PER I SUOI 83 ANNI, EDOARDO VIANELLO LANCIA IL CANDIDATO SINDACO DEL CAMPIDOGLIO DEL CENTRODESTRA ENRICO MICHETTI (CHE SI PRESENTA CON UN OCCHIO NERO): “ECCO L’UOMO CHE SPERIAMO SALVI ROMA” – CON MUGHINI E BERTINOTTI, ANCHE MAGALLI E PUPO CHE SI È SCATENATO A BALLARE SULLA SEDIA. DARIO SALVATORI HA PORTATO IN DONO A VIANELLO UNO DEI SUO PRIMI 45 GIRI, “UMILMENTE TI CHIEDO PERDONO (“MA VORREI SAPERE DI CHE COSA CHIEDEVI PERDONO!”) - IL VIDEO BY FULVIO ABBATE
LOW-COST UN PAR DE PALLE – OCCHIO AI COSTI NASCOSTI DELLE COMPAGNIE AEREE: TRA SCELTA DEL POSTO, BAGAGLIO A MANO E ORA ANCHE L’ASSICURAZIONE CONTRO IL COVID, IL COSTO PUÒ ANCHE TRIPLICARE – LA MAGGIOR PARTE DELLE COMPAGNIE AEREE A BASSO COSTO ORMAI CONTA SUL COSIDDETTO “ANCILIARY REVENUE”, PER GENERARE QUASI LA META’ DEGLI INTROITI – ANCHE L’ANTITRUST HA MESSO NEL MIRINO I RINCARI…
È ARRIVATO IL BOLLETTINO! – OGGI 794 NUOVI CASI E 28 DECESSI, CON 199.238 DI TAMPONI EFFETTUATI E IL TASSO DI POSITIVITÀ ALLO 0,4% - LE DOSI DI VACCINO SOMMINISTRATE SONO OLTRE 52,1 MILIONI, CON PIÙ DI 19 MILIONI DI CITTADINI CHE HANNO RICEVUTO IL RICHIAMO (35,33% DELLA POPOLAZIONE OVER 12) – SPERANZA: “CONTINUO A CHIEDERE MASSIMA PRUDENZA: SIAMO ANCORA DENTRO QUESTA BATTAGLIA. LA PARTITA È ANCORA APERTA E GUAI A PENSARE DIVERSAMENTE”