I DANNI COLLATERALI DELLA SEX SOAP WANDA-ICARDI - ANCHE LA SORELLA DI WANDA NARA, ZAIRA, SAREBBE IN CRISI CON IL FUTURO MARITO, CHE HA RETTO IL GIOCO AL BOMBER DALLE POLVERI BAGNATE LA NOTTE CHE "CHINA" SUAREZ HA PASSATO CON IL L'ATTACCANTE DEL PSG NELL'ORMAI FAMOSO HOTEL DI PARIGI (“MA NON ABBIAMO FATTO SESSO, A LUI NON SI E’ DRIZZATO”)

Da corrieredellosport.it

icardi wanda nara

Due sorelle sull'orlo della crisi. Non solo Wanda, ma anche Zaira Nara sarebbe in crisi con il compagno, Jakob von Plessen. E anche in questo caso, sarebbe tutta colpa di Eugenia Suarez. L'uomo era presente la famosa notte in cui Icardi e la China si sarebbero incontrati nella suite di un albergo di Parigi: sarebbe proprio lui il famoso complice del bomber del Psg, costretto a dormire in macchina per coprire il cognato.

Jakob von Plessen zaira nara

Zaira Nara era prossima al matrimonio; fidanzata ufficialmente con Jakob von Plessen, giocatore di polo professionista, sembra che ora i due si siano separati e le nozze saltate. In Argentina hanno notato un indizio che non lascia spazio a dubbi: su Instagram la modella argentina si è mostrata con la mano "nuda", senza l'anello di fidanzamento regalatole da von Plessen. Proprio come aveva fatto sua sorella maggiore prima di lei...

