I RICCONI FANNO INCETTA DEL FARMACO CONTRO IL DIABETE, USATO PER DIMAGRIRE, MA COSI' FACENDO LO TOLGONO AI MALATI – NEGLI USA OZEMPIC, LA PUNTURINA A BASE DI SEMAGLUTIDE, È DIVENTATA INTROVABILE DA QUANDO ELON MUSK HA DETTO DI FARNE USO INSIEME A UNA MASSA DI SVIPPATI - PER I DIABETICI DI TIPO 2 LA CACCIA AL TESORO E' INIZIATA ANCHE IN ITALIA E I MEDICI SONO COSTRETTI A DIROTTARE SU ALTRI FARMACI – COME FUNZIONA IL SEMAGLUTIDE