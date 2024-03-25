Una vergüenza ??? jugadores de Ecuador en un Night Club pic.twitter.com/6NOGL75N9Q— Giovanny Rosero (@GIOROSERO2) March 25, 2024
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ECUADOR, CHE BOLLOR! LA PAZZA NOTTE DEI CALCIATORI SUDAMERICANI PRIMA DELL'AMICHEVOLE PERSA CON L’ITALIA – UN FILMATO RITRAE ALCUNI GIOCATORI IN UN NIGHT IN COMPAGNIA DI DIVERSI BALLERINE SEMINUDE: I CALCIATORI SVENTOLAVANO PURE DELLE BANCONOTE (NON STAVANO CERTO GIOCANDO A MONOPOLI) - VIDEO-
Una vergüenza ??? jugadores de Ecuador en un Night Club pic.twitter.com/6NOGL75N9Q— Giovanny Rosero (@GIOROSERO2) March 25, 2024
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LA SOLITUDINE DELLA DUCETTA - DAGOREPORT: DIETRO LE MANGANELLATE DI MARINE LE PEN ALLA MELONA C'E' IN BALLO LA LEADERSHIP DELLA DESTRA EUROPEA - LA DUCIONA PARIGINA, CHE GUIDA IL PRIMO PARTITO DI FRANCIA E PROSSIMA COMPETITOR PER L'ELISEO, HA SOLO VOLUTO RIVENDICARE: "CARA GIORGIA, LA DESTRA EUROPEA SONO IO! TU SEI SOLO LA PORTABORSETTE DI URSULA!" - MELONI BRIGA PER LA RICONFERMA DI VON DER LEYEN MA TUTTI I SUOI EURO-ALLEATI SONO CONTRARI: PIS, VOX, ZEMMOUR, ORBAN - SE DA UN LATO POTREBBE FAVORIRE UNA “MELON-EXIT” DA ECR, DALL'ALTRO LA MELONA RISCHIA DI FINIRE AI GIARDINETTI CON URSULA, SEMPRE PIU' NEL MIRINO DEL TRIO WEBER-MACRON-SCHOLZ....
DAGOREPORT – ALLERTA MASSIMA ALLA CASA BIANCA DOPO LA STRAGE DELLA “CROCUS CITY HALL” DI MOSCA: SI LAVORA SOTTO TRACCIA PER EVITARE L’ESCALATION – LA DIPLOMAZIA AMERICANA PRESSA I RUSSI PER UN “APPEASEMENT”, MA PUTIN TIRA DRITTO CON LA BUFALA DELLE RESPONSABILITÀ UCRAINE (NON VUOLE AMMETTERE LE FALLE NELLA SICUREZZA INTERNA) – LO STRAPOTERE HI-TECH DELLA CIA, CHE ANCHE STAVOLTA, COME AVVENNE PER L’INVASIONE RUSSA DELL’UCRAINA, AVEVA PREVISTO TUTTO E LANCIATO L'ALLARME (ANCHE ADESSO, INASCOLTATO)
DAGOREPORT - SANTA E DANNATA: SE FRA 20 GIORNI VERRA' RINVIATA A GIUDIZIO PER TRUFFA ALLO STATO, DANIELA SANTANCHÉ DOVRÀ DIMETTERSI DA MINISTRO DEL TURISMO - DI UN RIMPASTO DI GOVERNO, CON SALVINI IN TILT, NON SE NE PARLA: PRENDERA' L'INTERIM LA PREMIER - VISTI I SONDAGGI, LA MELONA HA SPERATO CHE IL CASINO GIUDIZIARIO DELLA SANTADECHÉ NON USCISSE DALLA PROCURA DI MILANO DURANTE QUESTI MESI CHE PRECEDONO LE EUROPEE. NÉ SI ASPETTAVA UNA PRESA DI POSIZIONE “GIUSTIZIALISTA” DA PARTE DI FDI, IN PRIMIS DI "LOLLO''....
GIORGIA MELONI IN PIENA "SINDROME FINI"? COME MAI LA DUCETTA NON HA VOTATO AL CONGRESSO ROMANO DI FRATELLI D'ITALIA? SI È FORSE STUFATA DEL PARTITO? - COSA È AVVENUTO DAVVERO TRA FABIO RAMPELLI E ARIANNA MELONI? UN ACCORDO PER SPARTIRE IL POTERE - IL "GABBIANO" MASSIMO MILANI SI È RITIRATO, PERMETTENDO AL MELONIANO PERISSA DI DIVENTARE COORDINATORE, MA IN CAMBIO HA OTTENUTO IL RUOLO DI VICEPRESIDENTE DELL'ORGANIZZAZIONE NAZIONALE DEL PARTITO, GUIDATA DA DONZELLI - COSI' LA CORRENTE DI RAMPELLI HA FATTO FINALMENTE IL SUO INGRESSO NELLA STANZA DEI BOTTONI DI VIA DELLA SCROFA...
FLASH! - COME MAI È STATA DISATTESA LA SPERANZA DI GIORGIA MELONI DI FAR SLITTARE LA RESA DEI CONTI SU DANIELA SANTANCHÈ A DOPO LE EUROPEE? L’IMPROVVISA ACCELERAZIONE SULLA CHIUSURA DELLE INDAGINI SUL CASO "VISIBILIA" SI DEVE ALLA NOMINA DELLA PM LAURA PEDIO AL VERTICE DELLA PROCURA DI LODI. PEDIO, IN USCITA DA MILANO, NON HA VOLUTO LASCIARE PENDENTE LA QUESTIONE...