ECUADOR, CHE BOLLOR! LA PAZZA NOTTE DEI CALCIATORI SUDAMERICANI PRIMA DELL'AMICHEVOLE PERSA CON L’ITALIA – UN FILMATO RITRAE ALCUNI GIOCATORI IN UN NIGHT IN COMPAGNIA DI DIVERSI BALLERINE SEMINUDE: I CALCIATORI SVENTOLAVANO PURE DELLE BANCONOTE (NON STAVANO CERTO GIOCANDO A MONOPOLI) - VIDEO

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Da corrieredellosport.it

 

CALCIATORI ECUADOR AL NIGHT CALCIATORI ECUADOR AL NIGHT

Monta la polemica in Ecuador dopo la diffusione di un video che ritrae alcuni calciatori della nazionale in un night club, alla vigilia della sfida con l'Italia (che si è chiusa con la vittoria degli azzurri per 2-0). I giocatori sudamericani erano in compagnia di alcune ballerine seminude: alcuni sventolavano delle banconote.

 

Secondo il quotidiano ecuadoriano La Data, che ha diffuso il video attraverso i propri canali social, si riconoscono nel filmato Kendri Paez,(centrocampista dell'Indipendiente Del Valle) Gonzalo Plata (attaccante dell'Al-Sadd) e Robert Arboleda (difensore del San Paolo).

 

 

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