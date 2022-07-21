panatta panatta bertolucci barazzutti zugarelli panatta pietrangeli ADRIANO PANATTA pietrangeli panatta mario belardinelli PANATTA BERTOLUCCI 44 adriano panatta pubblicita sambuca molinari ADRIANO PANATTA ITA
FLASH! ADRIA’, E’ ITA COSI' – LA COMPAGNIA "ITA" MENA VANTO SUI SOCIAL DELL’AIRBUS A319 DEDICATO A ADRIANO PANATTA – LA REPLICA E’ DA NUMERO UNO: “VOLEVO DIRE A TUTTI QUELLI CHE MI FANNO RIMOSTRANZE SU "ITAAIRWAYS" CHE L’AEREO NON È MIO, COMUNQUE MI DISPIACE SE AVETE AVUTO DEI DISAGI”-
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AFFARI TROPPO PELOSI – IL MARITO DELLA SPEAKER DELLA CAMERA USA NANCY PELOSI HA COMPRATO DA UNO A CINQUE MILIONI DI DOLLARI IN AZIONI DI NVIDIA, GRANDE PRODUTTORE DI SEMICONDUTTORI. E GUARDA CASO LO HA FATTO SUBITO PRIMA CHE IL SENATO AMERICANO VOTASSE UNA LEGGE A SOSTEGNO DEL COMPARTO NAZIONALE DEI CHIP – IL TITOLO DI NVIDIA HA REGISTRATO UN FORTE RIALZO IN BORSA. ALLE ACCUSE DI INSIDER TRAIDING, NANCY HA REPLICATO PICCATA – MA NON È LA PRIMA VOLTA CHE LA POLITICA DEMOCRATICA FINISCE NELLA BUFERA PER LE ALACRI ATTIVITÀ FINANZIARIE DEL MARITO…
CAFONALINO NUZIALE - MEJO DEI FERRAGNEZ, GLI “SHERMANO” METTONO IN SCENA A ROMA UN MATRIMONIO ESAGERATO ED EXTRALUSSO – LEI, MARIA VITTORIA CUSUMANO, ALTA, BELLA, BIONDA, FA L'IMPRENDITRICE E LA TESTIMONIAL. LUI, CHRISTOPHER W. SHERMAN, MUSCOLI E MASCELLONE MADE IN USA, È UN INGEGNERE AEROSPAZIALE – 250 INVITATI ARRIVATI DA BRASILE, SINGAPORE, SPAGNA, FRANCIA E GERMANIA CHE HANNO BEVUTO, MAGNATO E BALLATO A VILLA MEDICI FINO A NOTTE FONDA
SEMBRAVA AMORE E INVECE ERANO CORNA – RIHANNA HA SFANCULATO IL FIDANZATO ASAP ROCKY A POCHE SETTIMANE DAL PARTO: PARE CHE LA BOMBA NELLA COPPIA SIA ESPLOSA DOPO CHE LUI L’AVREBBE TRADITA CON LA DESIGNER AMINA MUADDI, AMICA IN COMUNE DELLA COPPIA – SOLO POCO TEMPO FA LUI SI SPERTICAVA IN DICHIARAZIONI D’AMORE: “QUANDO HAI TROVATO LA TUA PERSONA LO SAI, LEI VALE UN MILIONE DI PERSONE”. MA PARE CHE QUESTO NON GLI ABBIA IMPEDITO DI TENERSELO NELLE MUTANDE…
CHIAMATELA PURE PANDEMIA – DALL'INIZIO DELL'ANNO SONO STATI SEGNALATI 14 MILA CASI DI VAIOLO DELLE SCIMMIE IN OLTRE 70 PAESI. CINQUE I MORTI ACCERTATI, TUTTI IN AFRICA – L'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA' FA SAPERE CHE “LA MAGGIOR PARTE DEI CONTAGI CONTINUA A ESSERE SEGNALATA DALL'EUROPA, PRINCIPALMENTE TRA GLI UOMINI CHE HANNO RAPPORTI SESSUALI CON UOMINI” – OGGI È PREVISTA UNA RIUNIONE DELL'OMS PER VALUTARE SE L’EMERGENZA È INTERNAZIONALE