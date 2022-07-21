FLASH! ADRIA’, E’ ITA COSI' – LA COMPAGNIA "ITA" MENA VANTO SUI SOCIAL DELL’AIRBUS A319 DEDICATO A ADRIANO PANATTA – LA REPLICA E’ DA NUMERO UNO: “VOLEVO DIRE A TUTTI QUELLI CHE MI FANNO RIMOSTRANZE SU "ITAAIRWAYS" CHE L’AEREO NON È MIO, COMUNQUE MI DISPIACE SE AVETE AVUTO DEI DISAGI”

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AFFARI TROPPO PELOSI – IL MARITO DELLA SPEAKER DELLA CAMERA USA NANCY PELOSI HA COMPRATO DA UNO A CINQUE MILIONI DI DOLLARI IN AZIONI DI NVIDIA, GRANDE PRODUTTORE DI SEMICONDUTTORI. E GUARDA CASO LO HA FATTO SUBITO PRIMA CHE IL SENATO AMERICANO VOTASSE UNA LEGGE A SOSTEGNO DEL COMPARTO NAZIONALE DEI CHIP – IL TITOLO DI NVIDIA HA REGISTRATO UN FORTE RIALZO IN BORSA.  ALLE ACCUSE DI INSIDER TRAIDING, NANCY HA REPLICATO PICCATA – MA NON È LA PRIMA VOLTA CHE LA POLITICA DEMOCRATICA FINISCE NELLA BUFERA PER LE ALACRI ATTIVITÀ FINANZIARIE DEL MARITO…

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