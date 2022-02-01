FLASH! ANCORA GUAI PER MALAGO' - DOPO AVER RISCHIATO L'ICTUS PER UNA FIBRILLAZIONE ATRIALE, IL PRESIDENTE DEL CONI IN CINA PER I GIOCHI OLIMPICI INVERNALI E' POSITIVO AL COVID...-
FLASH! ANCORA GUAI PER MALAGO' - DOPO AVER RISCHIATO L'ICTUS PER UNA FIBRILLAZIONE ATRIALE, IL PRESIDENTE DEL CONI IN CINA PER I GIOCHI OLIMPICI INVERNALI E' POSITIVO AL COVID...-
NON DITE CHE NON VE L’AVEVAMO DETTO - COME DAGO-ANTICIPATO (A DICEMBRE), L’AD GRILLINO DI MPS, GUIDO BASTIANINI, SALTERÀ. L’ADDIO DELL’AMMINISTRATORE DELEGATO È DATO PER SCONTATO, E PRESTO POTREBBE ESSERE ANNUNCIATO - IL MEF STA VALUTANDO UNA ROSA DI NOMI PER PRENDERE IL SUO POSTO: CI SONO L’EX AD DI UBI MASSIAH E FABRIZIO PALERMO, ALESSANDRO VANDELLI E LUIGI LOVAGLIO
CAFONALINO - PAPPANO IN GLORIA DI GIACCHINO ROSSINI ALL’AUDITORIUM DI ROMA - PERFOMANCE STRAORDINARIA CON BRANI RITENUTI MINORI DEL COMPOSITORE DI PESARO - HANNO APPLAUDITO L'ECCELLENTE PIANISTA BEATRICE RANA, CORRADO AUGIAS AMMOGLIATO, JAS GAWRONSKI, NICOLA E BEATRICE BULGARI, STEFANO E DANIELA TRALDI, DAGO SCORTATO DA DUE "CARABINIERI": LA MOGLIE ANNA E LA CRITICA D'ARTE PAOLA UGOLINI… - FOTO
ALTRO CHE TRANSIBERIANA! - GRAZIE AL COMPLETAMENTO DI UN TRATTO DI FERROVIA NEL LAOS, SI POTRÀ ANDARE DAL PORTOGALLO FINO A SINGAPORE IN TRENO CON UN UNICO BIGLIETTO – IL PERCORSO, CHE BATTE IL RECORD DELLA LEGGENDARIA TRANSIBERIANA, È LUNGO 18.755 CHILOMETRI E PER COMPLETARLO CI VOGLIONO 21 GIORNI – IL COSTO DEL BIGLIETTO SI AGGIRA SUI 1.200 EURO, CHE INCLUDONO LE FERMATE PER FARE I VISTI NECESSARI E...
I VACCINI CI HANNO PARATO IL CULO - LO STUDIO DELL’UNIVERSITÀ CATTAENO-LIUC CHE DIMOSTRA CHE SENZA I FARMACI AVREMMO PIÙ DI UNA VOLTA E MEZZO GLI ATTUALI CONTAGI, TRE VOLTE E MEZZO I RICOVERI E QUASI QUATTRO VOLTE IL NUMERO DI DECESSI - AL CONTRARIO, SE TUTTA LA POPOLAZIONE ITALIANA VACCINABILE FOSSE VACCINATA, LE CIFRE SAREBBERO DRASTICAMENTE RIDOTTI…