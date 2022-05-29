FLASH! CHE BOTTO! SPAVENTOSO INCIDENTE PER MICK SCHUMACHER NEL CORSO DEL 27ESIMO GIRO DEL GP DI MONACO. IL PILOTA TEDESCO SI E’ SCHIANTATO SUL MURO CON LA SUA HAAS: AUTO SPEZZATA IN DUE, LUI E’ ILLESO: "TUTTO OK"-
FLASH! CHE BOTTO! SPAVENTOSO INCIDENTE PER MICK SCHUMACHER NEL CORSO DEL 27ESIMO GIRO DEL GP DI MONACO. IL PILOTA TEDESCO SI E’ SCHIANTATO SUL MURO CON LA SUA HAAS: AUTO SPEZZATA IN DUE, LUI E’ ILLESO: "TUTTO OK"-
CON LA BIBBIA SE MAGNA! – SUL WEB SPOPOLANO LIBRI, CHEF E SITI CHE RIPORTANO IN VITA I PIATTI “BIBLICI”, DELL'ANTICO TESTAMENTO - LA CUCINA È PRINCIPALMENTE VEGETARIANA-VEGANA, CON INGREDIENTI COME IL GRANO, L'ORZO, L'UVA, I FICHI, I MELOGRANI, LE OLIVE E IL MIELE (MA ANCHE CARNE E PESCE) – SUL WEB UN TEOLOGO HA RICOSTRUITO RICETTE PARTENDO DALLA BIBBIA: LE POLPETTE CRUDE DI ABRAMO, LA MINESTRA DI LENTICCHIE DI ESAÙ. E ALL'ULTIMA CENA FURONO SERVITI…
PERCHÉ SALVINI HA LANCIATO L’IDEA DI UN SUO VIAGGIO A MOSCA? SORGI: “IL LEGHISTA AVVERTE DA MESI LA PREOCCUPAZIONE DI IMPRENDITORI GRANDI, MEDI E PICCOLI PER LA CHIUSURA DEL MERCATO RUSSO E PER IL PESO DELLE SANZIONI. HA CERCATO UNO SPAZIO, ANCHE MINIMO, PER INSERIRSI” – IL SOSPETTO CHE A SPUTTANARE LE SUE INTENZIONI SIA STATA LA FARNESINA (BY DI MAIO) CON UNA SOFFIATA – LA SCARSA SOLIDARIETA’ NELLA LEGA ALLA SHITSTORM CONTRO SALVINI – CASINI: “VOGLIO CREDERE ALLA BONTÀ DEI SUOI PROPOSITI, MA DEVE EVITARE DI INDEBOLIRE IL RUOLO DELL'ITALIA DIVENTANDO UN BURATTINO NELLE MANI DI PUTIN”
IL SECONDO ADDIO IN QUATTRO MESI DI FRANCESCO GAETANO CALTAGIRONE DAL CDA GENERALI NON È NÉ ESTEMPORANEA NÉ IMPROVVISATA. ARRIVA DOPO UNA LUNGA SERIE DI SCAZZOTTATE, ESPLOSE NELLA PARTITA CHE HA PORTATO ALLA CONFERMA DELL'AD PHILIPPE DONNET - ENTRO UN MESE UN PAIO DI SCADENZE DIRANNO SE “CALTARICCONE” POTRÀ TORNARE A COLLABORARE CON IL SOCIO MEDIOBANCA, IL CDA E IL MANAGEMENT OPPURE RESTERÀ MINORANZA IN COMPAGNIA DI LEONARDO DEL VECCHIO (CHE HA COME LUI QUASI IL 10% DELLE QUOTE)
UN FISCO PER L'ESTATE - CON LA RIFORMA DEL CATASTO ARRIVANO GLI 007 DEL FISCO PER I CONTROLLI SUGLI IMMOBILI ABUSIVI - CI SONO 1,2 MILIONI DI IMMOBILI FANTASMA E SU 100 CASE EDIFICATE IL 17,7% E' ABUSIVO (6,1 AL NORD, 17,8 AL CENTRO E 45,6 AL SUD) - C'È UN ALTRA GROSSA GRANA DA RISOLVERE: GLI IMMOBILI DI CUI NON SI CONOSCE PIÙ IL REALE VALORE DI MERCATO - NE SONO UN ESEMPIO ALCUNE CASE NEL CENTRO DI ROMA CLASSIFICATE COME POPOLARI MA CHE IN REALTÀ…
“CHE CAZZO FATE?” - LECLERC SBROCCA CON IL BOX FERRARI DOPO IL PASTICCIO SULLA GESTIONE DEI CAMBI GOMME CHE GLI COSTA LA VITTORIA A MONTECARLO - GP PAZZO TRA PIOGGIA, IL BOTTO DI SCHUMI JR E 2 BANDIERE ROSSE: ALLA FINE TRIONFA PEREZ DAVANTI A SAINZ, VERSTAPPEN E LECLERC – IL MURETTO FERRARI COMBINA UNA FRITTATA: PRIMA RICHIAMA "CHARLES MAGNO", FINO A QUEL MOMENTO IN TESTA, AI BOX E POI GLI CHIEDE DI RESTARE FUORI QUANDO... – VIDEO
CAFONALINO - VIZI E VEZZI DELLA “GAUCHE CAVIAR” NEL LIBRO DI FULVIO ABBATE E BOBO CRAXI PRESENTATO, NON A CASO, SOTTO LE FINESTRE DELL'HOTEL RAPHAËL, TEATRO DEL LANCIO DI MONETINE CONTRO BETTINO CRAXI - A PARLARE DEL MANIFESTO CHE SI PROPONE DI “SALVARE IL SOCIALISMO CON L’IRONIA” C’ERANO PAOLO MIELI, ALESSANDRO DE ANGELIS, BRUNO PELLEGRINO - TRA IL PUBBLICO CIRINO POMICINO, LUIGI COMPAGNA, CHARLIE GNOCCHI, GRETA MAURO, LAURA TECCE E… - FOTO
SEMBRAVA AMORE E INVECE ERANO CORNA – RIHANNA HA SFANCULATO IL FIDANZATO ASAP ROCKY A POCHE SETTIMANE DAL PARTO: PARE CHE LA BOMBA NELLA COPPIA SIA ESPLOSA DOPO CHE LUI L’AVREBBE TRADITA CON LA DESIGNER AMINA MUADDI, AMICA IN COMUNE DELLA COPPIA – SOLO POCO TEMPO FA LUI SI SPERTICAVA IN DICHIARAZIONI D’AMORE: “QUANDO HAI TROVATO LA TUA PERSONA LO SAI, LEI VALE UN MILIONE DI PERSONE”. MA PARE CHE QUESTO NON GLI ABBIA IMPEDITO DI TENERSELO NELLE MUTANDE…
UOMINI SCEGLIETE: CAZZO DURO O BUONA VISTA – I FARMACI CONTRO LA DISFUNZIONE ERETTILE AUMENTANO IL FLUSSO DI SANGUE AI GENITALI, A SVANTAGGIO DI ALTRI ORGANI QUALI GLI OCCHI - MELANIA RIZZOLI: “MIGLIAIA DI UOMINI DI OLTRE 60ANNI LAMENTAVANO DI VEDER COMPARIRE NEL CAMPO VISIVO STELLINE LUMINOSE O FULMINEI LAMPI DI LUCE FASTIDIOSI OPPURE MACCHIE SCURE FLUTTUANTI O PEGGIO ACCUSAVANO IMPROVVISE PERDITE DELLA VISTA. TALI DISTURBI COMPAIONO QUANDO SI ESAGERA CON LE DOSI DI SILDENAFIL (VIAGRA), IN QUANTO LE MOLECOLE DEI PRINCIPI ATTIVI SAREBBERO RESPONSABILI DEI…”