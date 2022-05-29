FLASH! CHE BOTTO! SPAVENTOSO INCIDENTE PER MICK SCHUMACHER NEL CORSO DEL 27ESIMO GIRO DEL GP DI MONACO. IL PILOTA TEDESCO SI E’ SCHIANTATO SUL MURO CON LA SUA HAAS: AUTO SPEZZATA IN DUE, LUI E’ ILLESO: "TUTTO OK"

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PERCHÉ SALVINI HA LANCIATO L’IDEA DI UN SUO VIAGGIO A MOSCA? SORGI: “IL LEGHISTA AVVERTE DA MESI LA PREOCCUPAZIONE DI IMPRENDITORI GRANDI, MEDI E PICCOLI PER LA CHIUSURA DEL MERCATO RUSSO E PER IL PESO DELLE SANZIONI. HA CERCATO UNO SPAZIO, ANCHE MINIMO, PER INSERIRSI” – IL SOSPETTO CHE A SPUTTANARE LE SUE INTENZIONI SIA STATA LA FARNESINA (BY DI MAIO) CON UNA SOFFIATA – LA SCARSA SOLIDARIETA’ NELLA LEGA ALLA SHITSTORM CONTRO SALVINI – CASINI: “VOGLIO CREDERE ALLA BONTÀ DEI SUOI PROPOSITI, MA DEVE EVITARE DI INDEBOLIRE IL RUOLO DELL'ITALIA DIVENTANDO UN BURATTINO NELLE MANI DI PUTIN”

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IL SECONDO ADDIO IN QUATTRO MESI DI FRANCESCO GAETANO CALTAGIRONE DAL CDA GENERALI NON È NÉ ESTEMPORANEA NÉ IMPROVVISATA. ARRIVA DOPO UNA LUNGA SERIE DI SCAZZOTTATE, ESPLOSE NELLA PARTITA CHE HA PORTATO ALLA CONFERMA DELL'AD PHILIPPE DONNET - ENTRO UN MESE UN PAIO DI SCADENZE DIRANNO SE “CALTARICCONE” POTRÀ TORNARE A COLLABORARE CON IL SOCIO MEDIOBANCA, IL CDA E IL MANAGEMENT OPPURE RESTERÀ MINORANZA IN COMPAGNIA DI LEONARDO DEL VECCHIO (CHE HA COME LUI QUASI IL 10% DELLE QUOTE)

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UOMINI SCEGLIETE: CAZZO DURO O BUONA VISTAI FARMACI CONTRO LA DISFUNZIONE ERETTILE AUMENTANO IL FLUSSO DI SANGUE AI GENITALI, A SVANTAGGIO DI ALTRI ORGANI QUALI GLI OCCHI - MELANIA RIZZOLI: “MIGLIAIA DI UOMINI DI OLTRE 60ANNI LAMENTAVANO DI VEDER COMPARIRE NEL CAMPO VISIVO STELLINE LUMINOSE O FULMINEI LAMPI DI LUCE FASTIDIOSI OPPURE MACCHIE SCURE FLUTTUANTI O PEGGIO ACCUSAVANO IMPROVVISE PERDITE DELLA VISTA. TALI DISTURBI COMPAIONO QUANDO SI ESAGERA CON LE DOSI DI SILDENAFIL (VIAGRA), IN QUANTO LE MOLECOLE DEI PRINCIPI ATTIVI SAREBBERO RESPONSABILI DEI…”