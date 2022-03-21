meme derby roma lazio MEME DEL PAPA SUL DERBY ROMA LAZIO mourinho meme meme derby roma lazio 2
FLASH! IL DERBY A ROMA NON FINISCE MAI! IL MEME DEFINITIVO SU ROMA-LAZIO 3-0...-
A LUME DI CANDELA - ECCO IL COMMENTO DI FRANCESCA PASCALE ALLE (FINTE) NOZZE DI BERLUSCONI E FASCINA - CAOS EUROVISION: SCONTRO DI EGO PAUSINI-CATTELAN, CHI OSCURA L’ALTRO? - NON PRENDETE IMPEGNI: IL PROSSIMO 6 MAGGIO BARBARA D'URSO FARÀ UN MEGA FESTONE PER I SUOI 65 ANNI - NIENTE FAVORITISMI: WANDA NARA FA LA CODA AL RISTORANTE - UNA SECONDA SERATA RAI PER DRUSILLA FOER? - A ROMA GIRA VOCE CHE UN MINISTRO DEL GOVERNO DRAGHI ABBIA ESPRESSO LA SUA STIMA PER UNA BELLA CONDUTTRICE, AVREBBE INVITATO I DIRIGENTI DI UNA IMPORTANTE EMITTENTE TV A INCONTRARLA. CHI SONO? - DOPO AVER LASCIATO LA CASA DEL "GF VIP" HA SCOPERTO CHE UN SUO FAMILIARE È FINITO IN UN CASO DI CRONACA MOLTO DISCUSSO...
IL VIZIETTO DI “BORIA” DI PRENDERE I SOLDI DAI RUSSI – BUFERA SU BORIS JOHNSON CHE, LA SERATA DELL’INVASIONE DELL’UCRAINA, ERA A UNA RACCOLTA FONDI PER IL PARTITO DEI TORY, FINANZIATA ANCHE DA LUBOV CHERNUKHIN, MOGLIE DI UN EX VICEMINISTRO DELLE FINANZE RUSSO – E LA PRESIDENTE DEL PARTITO LABURISTA ANNELIESE DODDS TUONA: “JOHNSON È UNA MINACCIA ALLA SICUREZZA NAZIONALE. HA ACCETTATO OLTRE 6.5 MILIONI DI STERLINE DA DONATORI LEGATI AL REGIME DI PUTIN…”
PUTIN CI TIENE ALLA CANNA DEL GAS - IL COLOSSO RUSSO DELL’ENERGIA, GAZPROM, FA SAPERE CHE IL FLUSSO VERSO L’EUROPA VIAGGIA REGOLARE ATTRAVERSO L’UCRAINA. DOPO QUALCHE ORA IL CREMLINO CI TIENE A FARCI SAPERE CHE PER L’EUROPA È “IMPOSSIBILE FARE A MENO DEL GAS RUSSO” - L’AD DI ENEL, FRANCESCO STARACE: “L’USCITA DALLA RUSSIA È UNA QUESTIONE DI MESI. CON RAMMARICO, PENSO CHE DOBBIAMO CESSARE LE ATTIVITÀ"
LA REGINA DELLA PULIZIA – ELISABETTA SI È MESSA A VENDERE UN DETERSIVO PER PIATTI IN UNA ELEGANTE BOTTIGLIA AL MODICO PREZZO DI 14,99 STERLINE: IL PRODOTTO È SUGLI SCAFFALI DELLO SHOP DELLA TENUTA SANDRINGHAM E COSTA QUASI DIECI VOLTE DI PIÙ DI NORMALE DETERSIVO PER LAVARE LE STOVIGLIE – POCO TEMPO FA ERA STATO RIVELATO CHE ALLA REGINA PIACEVA LAVARE I PIATTI: BELLA MOSSA PER RIFILARE IL DETERSIVO A QUALCHE ALLOCCONE…
UN DAGO NEL PALLONE - "I PROBLEMI DI CASA TOTTI? LO SAPEVANO TUTTI, MA NEL GIORNALISMO VIGE LA LEGGE DELL'OMERTÀ" – "LOTITO? NON SI CAPISCE UN CAZZO QUANDO PARLA. IL VIPERETTA? MA CHE FINE HA FATTO? DE LAURENTIIS HA RIPORTATO LA SQUADRA IN ALTO, MA A NAPOLI LO ODIANO". IL MISTERO DEI FRIEDKIN - "DETESTAVO CARESSA. ADORO I DUETTI BOBO VIERI-CASSANO. CHI PARLA DI CALCIO DEVE ESSERE ANCHE UN PO' TEPPISTA" - LA JUVE E LA SUPERLEGA ("POVERACCI, NON VINCONO MAI"), IL TIKI TAKA ("DU’ PALLE"), IL TIFO PER LA ROMA, MOURINHO. E SU WANDA NARA...
CAFONALINO - IN QUANTI SI SARANNO DATI UNA TOCCATINA AI GIOIELLI DI FAMIGLIA PER SCARAMANZIA SUL SET DEI "CASSAMORTARI"? A ROMA PRESENTATA LA COMMEDIA NOIR TRA DENARO E SOCIAL, IN CUI TRA I PROTAGONISTI C'È UN MORTO, IL CANTANTE ROCK GABRIELE ARCANGELO (PIERO PELÙ), CHE ENTRA ED ESCE DALLA BARA - NEL CAST ANCHE MASSIMO GHINI, LUCIA OCONE, GIAN MARCO TOGNAZZI, ALESSANDRO SPERDUTI E... - FOTO
ALTRO CHE TRANSIBERIANA! - GRAZIE AL COMPLETAMENTO DI UN TRATTO DI FERROVIA NEL LAOS, SI POTRÀ ANDARE DAL PORTOGALLO FINO A SINGAPORE IN TRENO CON UN UNICO BIGLIETTO – IL PERCORSO, CHE BATTE IL RECORD DELLA LEGGENDARIA TRANSIBERIANA, È LUNGO 18.755 CHILOMETRI E PER COMPLETARLO CI VOGLIONO 21 GIORNI – IL COSTO DEL BIGLIETTO SI AGGIRA SUI 1.200 EURO, CHE INCLUDONO LE FERMATE PER FARE I VISTI NECESSARI E...
QUAL È IL RISCHIO DI REINFETTARSI CON LA NUOVA VARIANTE DI OMICRON? - CON LE VARIANTI PRE-OMICRON LE REINFEZIONI TOTALI ERANO INTORNO ALL'1% DEI CASI, MENTRE CON LA VARIANTE ORA IN CIRCOLAZIONE SI È ARRIVATI AL 3% - L'IMMUNOLOGO MARIO CLERICI "LA RISPOSTA IMMUNE È SU BASE GENETICA E CIASCUNO DI NOI È UNICO IN QUESTO SENSO" - "MOLTE PERSONE ORA SI STANNO CONTAGIANDO CON OMICRON, PUR ESSENDO VACCINATE, PERCHÉ TUTTI I VACCINI IN USO SI BASANO SUL VIRUS WUHAN CHE CIRCOLAVA DUE ANNI FA IN CINA…"