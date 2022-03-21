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A LUME DI CANDELA - ECCO IL COMMENTO DI FRANCESCA PASCALE ALLE (FINTE) NOZZE DI BERLUSCONI E FASCINA - CAOS EUROVISION: SCONTRO DI EGO PAUSINI-CATTELAN, CHI OSCURA L’ALTRO? - NON PRENDETE IMPEGNI: IL PROSSIMO 6 MAGGIO BARBARA D'URSO FARÀ UN MEGA FESTONE PER I SUOI 65 ANNI - NIENTE FAVORITISMI: WANDA NARA FA LA CODA AL RISTORANTE - UNA SECONDA SERATA RAI PER DRUSILLA FOER? - A ROMA GIRA VOCE CHE UN MINISTRO DEL GOVERNO DRAGHI ABBIA ESPRESSO LA SUA STIMA PER UNA BELLA CONDUTTRICE, AVREBBE INVITATO I DIRIGENTI DI UNA IMPORTANTE EMITTENTE TV A INCONTRARLA. CHI SONO? - DOPO AVER LASCIATO LA CASA DEL "GF VIP" HA SCOPERTO CHE UN SUO FAMILIARE È FINITO IN UN CASO DI CRONACA MOLTO DISCUSSO...

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UN DAGO NEL PALLONE - "I PROBLEMI DI CASA TOTTI? LO SAPEVANO TUTTI, MA NEL GIORNALISMO VIGE LA LEGGE DELL'OMERTÀ" – "LOTITO? NON SI CAPISCE UN CAZZO QUANDO PARLA. IL VIPERETTA? MA CHE FINE HA FATTO? DE LAURENTIIS HA RIPORTATO LA SQUADRA IN ALTO, MA A NAPOLI LO ODIANO". IL MISTERO DEI FRIEDKIN - "DETESTAVO CARESSA. ADORO I DUETTI BOBO VIERI-CASSANO. CHI PARLA DI CALCIO DEVE ESSERE ANCHE UN PO' TEPPISTA" - LA JUVE E LA SUPERLEGA ("POVERACCI, NON VINCONO MAI"), IL TIKI TAKA ("DU’ PALLE"), IL TIFO PER LA ROMA, MOURINHO. E SU WANDA NARA...

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QUAL È IL RISCHIO DI REINFETTARSI CON LA NUOVA VARIANTE DI OMICRON? - CON LE VARIANTI PRE-OMICRON LE REINFEZIONI TOTALI ERANO INTORNO ALL'1% DEI CASI, MENTRE CON LA VARIANTE ORA IN CIRCOLAZIONE SI È ARRIVATI AL 3% - L'IMMUNOLOGO MARIO CLERICI "LA RISPOSTA IMMUNE È SU BASE GENETICA E CIASCUNO DI NOI È UNICO IN QUESTO SENSO" - "MOLTE PERSONE ORA SI STANNO CONTAGIANDO CON OMICRON, PUR ESSENDO VACCINATE, PERCHÉ TUTTI I VACCINI IN USO SI BASANO SUL VIRUS WUHAN CHE CIRCOLAVA DUE ANNI FA IN CINA…"