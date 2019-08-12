FLASH! - LA DONNA PIU' AFFASCINANTE DELL'ESTATE ITALIANA? FEDERICA PELLEGRINI A MOLLO - SU INSTAGRAM ACCOMPAGNA LA BOMBASTICA FOTO CON LE PAROLE DI PADRE PIO! "E' DOLCE RIPOSARE DOPO AVER COMPIUTO IL PROPRIO DOVERE"

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TANTO NUDO PER NULLA - “L’OTELLO” DI ANDREA CIGNI AL LUGLIO MUSICALE TRAPANESE E’ STATO PRESENTATO COME “UN PORNO GAY”, VISTA LA REGIA CONSIDERATA “HARD” MA LO SPETTACOLO E’ STATO APPREZZATO - NESSUNO SI E’ FATTO SCANDALIZZARE PER TRE ATTORI NUDI SUL PALCO CHE HANNO MOSTRATO CHIAPPE E AUGELLO - MATTIOLI: “RIDURRE QUESTO NUOVO ALLESTIMENTO DI UN’OPERA PROBLEMATICA COME  “OTELLO” A MERO CENSIMENTO DI CENTIMETRI DI DERETANI SAREBBE RIDUTTIVO, E ANCHE INGIUSTO”

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