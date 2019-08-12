FLASH! - LA DONNA PIU' AFFASCINANTE DELL'ESTATE ITALIANA? FEDERICA PELLEGRINI A MOLLO - SU INSTAGRAM ACCOMPAGNA LA BOMBASTICA FOTO CON LE PAROLE DI PADRE PIO! "E' DOLCE RIPOSARE DOPO AVER COMPIUTO IL PROPRIO DOVERE"-
FLASH! - LA DONNA PIU' AFFASCINANTE DELL'ESTATE ITALIANA? FEDERICA PELLEGRINI A MOLLO - SU INSTAGRAM ACCOMPAGNA LA BOMBASTICA FOTO CON LE PAROLE DI PADRE PIO! "E' DOLCE RIPOSARE DOPO AVER COMPIUTO IL PROPRIO DOVERE"-
TANTO NUDO PER NULLA - “L’OTELLO” DI ANDREA CIGNI AL LUGLIO MUSICALE TRAPANESE E’ STATO PRESENTATO COME “UN PORNO GAY”, VISTA LA REGIA CONSIDERATA “HARD” MA LO SPETTACOLO E’ STATO APPREZZATO - NESSUNO SI E’ FATTO SCANDALIZZARE PER TRE ATTORI NUDI SUL PALCO CHE HANNO MOSTRATO CHIAPPE E AUGELLO - MATTIOLI: “RIDURRE QUESTO NUOVO ALLESTIMENTO DI UN’OPERA PROBLEMATICA COME “OTELLO” A MERO CENSIMENTO DI CENTIMETRI DI DERETANI SAREBBE RIDUTTIVO, E ANCHE INGIUSTO”
DIES IRAN: SE ISRAELE ENTRA NEL GOLFO SARÀ GUERRA - I PASDARAN TORNANO A MINACCIARE UN CONFLITTO NEL GOLFO PERSICO - “POSSIAMO SEQUESTRARE NAVI OCCIDENTALI QUANDO VOGLIAMO”, È LA MINACCIA DI TANGSIRI, COMANDANTE DELLE FORZE NAVALI DELLE GUARDIE DELLA RIVOLUZIONE - DA LUGLIO L’IRAN HA SEQUESTRATO TRE PETROLIERE NEL GOLFO…
IOR, SI SCRIVE STATUTO, SI LEGGE NOMINE - NEL BOARD DELLA "BANCA DI DIO" FORSE CI SARA' UN ITALIANO E TRA I CARDINALI RIENTRERA' ANCHE IL CAMERLENGO, L'AMERICANO KEVIN JOSEPH FARRELL - IL DG SARA' GIAN GRANCO MAMMI AMICO DI BERGOGLIO DAI TEMPI DI BUENOS AIRES - QUALCUNO SI È CHIESTO PERCHÉ LA PUBBLICAZIONE DEL NUOVO STATUTO E’ AVVENUTA IN PIENO AGOSTO....
CENA KILLER – UNA BIMBA DI 12 ANNI È MORTA DOPO AVER MANGIATO IN UNA PIZZERIA IN PROVINCIA DI TREVISO PER UNO CHOC ANAFILATTICO: LA PICCOLA, CHE CONVIVEVA DALLA NASCITA CON UN’ALLERGIA ALLE PROTEINE DEL LATTE, È STATA PORTATA IMMEDIATAMENTE A CASA DOVE I GENITORI LE HANNO FATTO UNA PUNTUTA DI ADRENALINA – SEMBRAVA STARE MEGLIO E INVECE…
‘I TIFOSI DEL PSG? DEI COGL…’, LA SEXY SORELLA DI NEYMAR A MUSO DURO DOPO GLI STRISCIONI CONTRO IL FRATELLO – POI ARRIVA LA MALEDIZIONE: “SIETE DEGLI ESSERE UMANI DISGUSTOSI, SENZA DI LUI NON VINCERETE NULLA” – ANCHE MPABBE’ SPEZZA UNA LANCIA A FAVORE DI ‘O NEY (SEMPRE PIU' VICINO AL REAL): “NON BISOGNA RACCONTARSI FANDONIE. SENZA DI LUI, NON È LO STESSO"
CAFONALINO - MARIA FRANCESCA PROTANI, GIOVANE COMPAGNA DI VINCENZO CRIMI, REUCCIO DELLE FARMACIE A ROMA, HA VOLUTO SALUTARE AMICI E TARDONE CON IL PARTY A TEMA “CHEERS”. RIGOROSO IL DRESS CODE: GLI UOMINI IN CAMICIA BIANCA, LE DONNE CON LE MERCANZIE AL VENTO - GRAN PASSERELLA DI GNOCCHE - TRA GLI OSPITI IGNAZIO LA RUSSA E LA DEBORDANTE LILIAN RAMOS, IL PRINCIPE GIOVANELLI - GALLERY
SIETE PRONTI PER PRENOTARE UN APPARTAMENTO PER LE VACANZE, MA NON VOLETE LA SÒLA SU AIRBNB? PER NON RITROVARSI IN UN TUGURIO INFESTATO DI INSETTI, BASTA SEGUIRE QUESTE 11 REGOLE - SE VOLETE RISPARMIARE PRENOTATE IN ANTICIPO, MA PRIMA STUDIATE L’ANNUNCIO: NON SEMPRE UN “SUPERHOST” È RACCOMANDABILE E NON SOTTOVALUTATE CHI VI SEGNALA I CATTIVI ODORI…(VIDEO)
VOLETE CAMPARE FINO A 120 ANNI? E ALLORA SEGUITE QUESTE SEMPLICI REGOLE – ALLA BASE DELL’ELISIR DI LUNGA VITA C’È L’ALIMENTAZIONE GENUINA, OVVERO CIBO DI ALTISSIMA QUALITÀ, ZERO PESTICIDI, FRUTTA E VERDURA DI STAGIONE E A CHILOMETRO ZERO – CONTRO I CHILI I TROPPO DOVETE FARE CINQUE PICCOLISSIMI PASTI E MUOVERVI ALMENO UN’ORA A GIORNO – MA ATTENZIONE A COMPORTARVI A 60 ANNI COME SE NE AVESTE 30…