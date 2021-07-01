stefano bizzotto stefano bizzotto
FLASH! DOPO LA NOTIZIA DI ALBERTO RIMEDIO POSITIVO AL COVID, E' BAGARRE IN RAI PER TROVARE IL TELECRONISTA DELLA FINALE (E IL COMMENTATORE TECNICO). VOLANO GOMITATE E SGAMBETTI. UNA POSSIBILE SOLUZIONE E' IL "TEDESCO" STEFANO BIZZOTTO (COSI' POI CI ADDORMENTIAMO...)-
DAGONEWS! - E' STATO SALVINI, IN CONTATTO CON GIULIA BONGIORNO, A FARE DA PONTIERE-POMPIERE PER FAR ACCETTARE A FORZA ITALIA E ITALIA VIVA IL COMPROMESSO TRA I GRILLINI E DRAGHI SULLA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA - LA RABBIA DI DI BATTISTA VERSO DI MAIO: "CERTI GRILLINI SONO IRRIMEDIABILMENTE DIVENTATI DRAGHIANI. INTIMORITI O INTERESSATI, I MINISTRI A 5 STELLE HANNO DATO PROVA DI INCAPACITÀ POLITICA, PAVIDITÀ, ACCIDIA E INADEGUATEZZA"
AHI, TECH - RISCHIANO IL POSTO 1 MILIONE E MEZZO DI LAVORATORI PER "IMPREPARAZIONE ALLA RIVOLUZIONE DEL DIGITALE": LE NUOVE COMPETENZE RICHIESTE DAL MONDO DOPO IL COVID POTREBBERO SEGNARE LA FINE DI UN'EPOCA, E NON BASTA LA RIPRESA POST-COVID A TAMPONARE - A SOFFRIRE DI PIÙ, TANTO PER CAMBIARE, SARANNO I GIOVANI...
CAFONAL: PARR E DISPARI A VILLA MEDICI - METTI UNA SERA MARTIN PARR TRA MAURIZIO CATTELAN E PIERPAOLO FERRARI, ED È SUBITO ‘’TOILET PAPER’’ PARTY – UN TRIANGOLO PERFETTO: COME PARR, CATTELLAN E FERRARI USANO LA MACCHINA FOTOGRAFICA COME UNO STRUMENTO AFFILATO PER RITRARRE LE DERIVE KITSCH DELLA MASSA. UNO SGUARDO IRONICO, DA PROSPETTIVE INUSUALI E SURREALI, CHE HA TRASFORMATO I “PARTY-GIANI” DEL VERNISSAGE IN ALTRETTANTI SOGGETTI KITSCH, NON PIÙ DISTINGUIBILI DAI PERSONAGGI DELLE FOTO - VIDEO
LOW-COST UN PAR DE PALLE – OCCHIO AI COSTI NASCOSTI DELLE COMPAGNIE AEREE: TRA SCELTA DEL POSTO, BAGAGLIO A MANO E ORA ANCHE L’ASSICURAZIONE CONTRO IL COVID, IL COSTO PUÒ ANCHE TRIPLICARE – LA MAGGIOR PARTE DELLE COMPAGNIE AEREE A BASSO COSTO ORMAI CONTA SUL COSIDDETTO “ANCILIARY REVENUE”, PER GENERARE QUASI LA META’ DEGLI INTROITI – ANCHE L’ANTITRUST HA MESSO NEL MIRINO I RINCARI…
PREPARATE IL BRACCIO: PFIZER E BIONTECH CHIEDERANNO ALLE AUTORITÀ REGOLATORIE (LA FDA IN USA E L'EMA NELLA UE) L'AUTORIZZAZIONE PER LA TERZA DOSE DEL VACCINO ANTI COVID - LA DECISIONE ARRIVA DOPO I DATI INIZIALI, DEFINITI "INCORAGGIANTI", DI UN SPERIMENTAZIONE CLINICA SECONDO CUI UNA TERZA INIEZIONE AUMENTA IL LIVELLO DEGLI ANTICORPI DA 5 A 10 VOLTE CONTRO IL CEPPO ORIGINARIO E LA VARIANTE BETA…