gigio donnarumma in panchina con leo messi gigio donnarumma e keylor navas 5 gigio donnarumma e keylor navas 4 gigio donnarumma e keylor navas 2 DONNARUMMA PSG gigio donnarumma
FLASH! FORSE GIGIO DONNARUMMA RIMPIANGERÀ LA PROTEZIONE DELLE PANCHINE PARIGINE, QUANDO MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE RITORNERÀ A CALCARE IL PRATO DI SAN SIRO, NELLA SEMIFINALE DI NATIONS LEAGUE FRA ITALIA E SPAGNA. IL TAM TAM DEI TIFOSI MILANISTI PROMETTE GRANDE CONTESTAZIONE …-
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CAFONALINO - PER LA DEPRESSIONE DI NANNI MORETTI, A 50 METRI DAL SUO SACHER, RIAPRE IL CINEMA TROISI-PICCOLA AMERICA CON L'ESCLUSIVA DEL BOMBASTICO "TITANE", PALMA D’ORO A CANNES - IN SALA, MEZZO PD: ZINGARETTI E BETTINI, CIPOLLETTA E ORLANDO - IN PRIMA FILA MARCO RISI, NICCOLO AMMANITI, GABRIELE MAINETTI, ASCANIO CELESTINI, I FRATELLI D'INNOCENZO, PAOLA CORTELLESI AL FIANCO DEL "SUO" REGISTA RICCARDO MILANI… - FOTO
DOVE VAI IN VACANZA? A GRADO! – LO STORICO DELL'ARTE LUIGI FICACCI: "PROPRIO DOVE L’ADRIATICO SI CONCLUDE IN UNA LAGUNA SI POSSONO RINTRACCIARE I CARATTERI DELLA PIÙ ELEVATA CIVILTÀ BIZANTINA, IN UN AVORIO CONSERVATO AL BRITISH MUSEUM. E’ MOLTO PROBABILE CHE NEL VII SECOLO, QUELLA TAVOLETTA VENISSE ESEGUITA E INSERITA IN UNA CATTEDRA VESCOVILE EBURNEA, DEDICATA ALL’APOSTOLO PIETRO – E POI LA CATTEDRALE DI SANT'EUFEMIA, LA BELLISSIMA CHIESA DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE, IL CAMPO DEI PATRIARCHI, UN ORGANISMO URBANO CHE…" - VIDEO
UNA PANDEMIA DA INCUBO – IL COVID HA COMPLICATO IL NOSTRO RAPPORTO CON IL SONNO: UN TEAM DI RICERCATORI HA SCOPERTO CHE NELL’ULTIMO ANNO I CASI DI INSONNIA SONO AUMENTATI DEL 40% E I SOGNI SI SONO FATTI PIÙ INTENSI E LUCIDI - IL FENOMENO SI È MANIFESTATO IN MODO EVIDENTE DURANTE IL LOCKDOWN, MA ORA CHE SI SONO ALLENTATE LE RESTRIZIONI, I CASI NON STANNO DIMINUENDO…