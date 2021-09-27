FLASH! FORSE GIGIO DONNARUMMA RIMPIANGERÀ LA PROTEZIONE DELLE PANCHINE PARIGINE, QUANDO MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE RITORNERÀ A CALCARE IL PRATO DI SAN SIRO, NELLA SEMIFINALE DI NATIONS LEAGUE FRA ITALIA E SPAGNA. IL TAM TAM DEI TIFOSI MILANISTI PROMETTE GRANDE CONTESTAZIONE …

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DOVE VAI IN VACANZA? A GRADO! – LO STORICO DELL'ARTE LUIGI FICACCI: "PROPRIO DOVE L’ADRIATICO SI CONCLUDE IN UNA LAGUNA SI POSSONO RINTRACCIARE I CARATTERI DELLA PIÙ ELEVATA CIVILTÀ BIZANTINA, IN UN AVORIO CONSERVATO AL BRITISH MUSEUM. E’ MOLTO PROBABILE CHE NEL VII SECOLO, QUELLA TAVOLETTA VENISSE ESEGUITA E INSERITA IN UNA CATTEDRA VESCOVILE EBURNEA, DEDICATA ALL’APOSTOLO PIETRO – E POI LA CATTEDRALE DI SANT'EUFEMIA, LA BELLISSIMA CHIESA DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE, IL CAMPO DEI PATRIARCHI, UN ORGANISMO URBANO CHE…" - VIDEO

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