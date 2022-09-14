FLASH! ITALIA-FRANCIA AI SUPPLEMENTARI! NON E' UNA PARTITA, E' UN INFARTO CONTINUO. ITALBASKET DA IMPAZZIRE: TIENE TESTA ALLA FRANCIA, RISCHIA DI VINCERE. FONTECCHIO, IL TRASCINATORE DEGLI AZZURRI, SBAGLIA DUE LIBERI A POCHI SECONDI DALLA FINE IL TIRO DELLA VITTORIA A FIL DI SIRENA. SI VA ALL'OVERTIME - VIDEO

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DAGOREPORT!IL DOMANI DI GIORGIA: GOVERNO DI EMERGENZA NAZIONALE COL PD GUIDATO DA DRAGHI? - DIETRO L’AZIONE DI SVUOTAMENTO DEL CARROCCIO DA PARTE DELLA DRAGHETTA C’È IL TENTATIVO DI AVERE DOPO IL 25 SETTEMBRE UN INTERLOCUTORE DIVERSO DA SALVINI: UNA VOLTA SPROFONDATO INTORNO AL 10%, IL DESTINO DEL TRUCE SAREBBE SEGNATO. AGGIUNGERE UNA FORZA ITALIA FORTEMENTE RIDIMENSIONATA, E L’ORIZZONTE DI GIORGIA MELONI SI APRIREBBE A UN GOVERNO DI EMERGENZA NAZIONALE DI UN ANNO CON IL PD DI ENRICO LETTA, SOSTENUTO DAI PARTITI CHE CI STANNO, GUIDATO DA MARIO DRAGHI CON UN PROGRAMMA PRECISO PER FAR SCAVALLARE AL PAESE L’ATTUALE SITUAZIONE DI PESANTE CRISI ECONOMICA

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CAFONALINO ALL’OPERA – ILARY BLASI S'È PRESENTATA AL TEATRO DELL'OPERA DI ROMA CON UNA PICCOLA BORSA GUCCI (CHE EVIDENTEMENTE TOTTI NON ERA RIUSCITO A NASCONDERLE) E ACCANTO UN'AMICA DI NOME NOEMI BO...NOMO – ALLA PRIMA DI “SERATA PRELJOCAJ”, PROTAGONISTI L'AMICA ELEONORA ABBAGNATO E FRIEDEMANN VOGEL, LA CONDUTTRICE NON SI SOTTRAE AI FLASH E SOGGHIGNA DI GUSTO (CHE C'AVRÀ DA RIDE’?) – IN SALA PIÙ COMPOSTE, E UN PO' INFASTIDITE DAL TRAMBUSTO, MADDALENA LETTA CON LA NIPOTE PAOLA, NICOLETTA ODESCALCHI, PAOLA MAINETTI, FEDERICA TITTARELLI CERASI…

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