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FLASH! ITALIA-FRANCIA AI SUPPLEMENTARI! NON E' UNA PARTITA, E' UN INFARTO CONTINUO. ITALBASKET DA IMPAZZIRE: TIENE TESTA ALLA FRANCIA, RISCHIA DI VINCERE. FONTECCHIO, IL TRASCINATORE DEGLI AZZURRI, SBAGLIA DUE LIBERI A POCHI SECONDI DALLA FINE IL TIRO DELLA VITTORIA A FIL DI SIRENA. SI VA ALL'OVERTIME - VIDEO-
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PILLOLE DI GOSSIP - IL RACCONTO DI QUANDO LA REGINA ELISABETTA SI MISE A LAVARE I PIATTI: SARA' VERO? - MENTRE LA HUNZIKER RISULTA SINGLE, L’EX MARITO TOMASO TRUSSARDI SI DÀ DA FARE: PRIMA È STATO AVVISTATO CON ARIADNA ROMERO E POI CON L’ALTRETTANTO GNOCCHISSIMA RUZWANA BASHIR, IMPRENDITRICE - IL "DOLORE ATROCE" DI NINA MORIC, LA FURIA ANTI-MIGRANTI DI PATRIZIA DE BLANCK DOPO LO SCIPPO SUBITO. E SOLEIL…
DAGOREPORT! - IL DOMANI DI GIORGIA: GOVERNO DI EMERGENZA NAZIONALE COL PD GUIDATO DA DRAGHI? - DIETRO L’AZIONE DI SVUOTAMENTO DEL CARROCCIO DA PARTE DELLA DRAGHETTA C’È IL TENTATIVO DI AVERE DOPO IL 25 SETTEMBRE UN INTERLOCUTORE DIVERSO DA SALVINI: UNA VOLTA SPROFONDATO INTORNO AL 10%, IL DESTINO DEL TRUCE SAREBBE SEGNATO. AGGIUNGERE UNA FORZA ITALIA FORTEMENTE RIDIMENSIONATA, E L’ORIZZONTE DI GIORGIA MELONI SI APRIREBBE A UN GOVERNO DI EMERGENZA NAZIONALE DI UN ANNO CON IL PD DI ENRICO LETTA, SOSTENUTO DAI PARTITI CHE CI STANNO, GUIDATO DA MARIO DRAGHI CON UN PROGRAMMA PRECISO PER FAR SCAVALLARE AL PAESE L’ATTUALE SITUAZIONE DI PESANTE CRISI ECONOMICA
MPS E ITA, DUE CETRIOLONI PER CHIUNQUE VINCA LE ELEZIONI – IL “FINANCIAL TIMES” DEDICA UN ARTICOLO AI DUE DOSSIER ECONOMICI CHE TORMENTANO LA POLITICA ITALIANA: “NON SONO REDDITIZIE DA DECENNI, EPPURE SONO STATE TENUTE IN VITA CON FONDI PUBBLICI. IL RISCHIO È CHE LA DESTRA NAZIONALISTA O LA SINISTRA POPULISTA CONTINUINO A METTERE IN ATTO QUESTE STRATEGIE ACCHIAPPA VOTI, CHE NON HANNO FATTO ALTRO CHE DANNEGGIARE QUESTE AZIENDE E LA REPUTAZIONE DEL PAESE…”
VOSTRO MARITO È COSTANTEMENTE ARRAPATO E VI TOCCA IN MEZZO ALLE COSCE PER FARVI CAPIRE CHE VUOLE SCOPARE? AVETE A CHE FARE CON UN “PARASSITA SESSUALE”. PER RIUSCIRE A SOPRAVVIVERE E NON FAR SCOPPIARE LA COPPIA LEGGETE I PREZIOSI CONSIGLI DELLA SEXPERTA TRACEY COX CHE SPIEGA COME TROVARE LA GIUSTA VIA PER GODERE SENZA CHE SI TRASFORMI IN UNA TORTURA: COME IMPARARE A RIFIUTARE L’ALTRO SENZA FERIRLO, QUANTE VOLTE È GIUSTO FARE SESSO E…
LO RICONOSCETE? DOPO I GUAI DEGLI ULTIMI MESI, SI GODE UNA GIORNATA DI SOLE A ROMA, ATTOVAGLIATO IN UN RISTORANTE IN ZONA PRATI – SI PARLA DI UN SUO RITORNO SULLA SCENA QUANDO TRA CIRCA TRE MESI SCADRÀ IL PROVVEDIMENTO INTERDITTIVO EMESSO NEI SUOI CONFRONTI DAL TRIBUNALE. CHI E’?
CAFONALINO ALL’OPERA – ILARY BLASI S'È PRESENTATA AL TEATRO DELL'OPERA DI ROMA CON UNA PICCOLA BORSA GUCCI (CHE EVIDENTEMENTE TOTTI NON ERA RIUSCITO A NASCONDERLE) E ACCANTO UN'AMICA DI NOME NOEMI BO...NOMO – ALLA PRIMA DI “SERATA PRELJOCAJ”, PROTAGONISTI L'AMICA ELEONORA ABBAGNATO E FRIEDEMANN VOGEL, LA CONDUTTRICE NON SI SOTTRAE AI FLASH E SOGGHIGNA DI GUSTO (CHE C'AVRÀ DA RIDE’?) – IN SALA PIÙ COMPOSTE, E UN PO' INFASTIDITE DAL TRAMBUSTO, MADDALENA LETTA CON LA NIPOTE PAOLA, NICOLETTA ODESCALCHI, PAOLA MAINETTI, FEDERICA TITTARELLI CERASI…
QUANDO IL MARE E' UNA TAVOLA BLU - SE VI FIDATE DELLE CLASSIFICHE, SAPPIATE CHE PER IL ''SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE'' IL MARE PIU' PULITO BISOGNA FARE ROTTA SULLA PUGLIA CHE HA IL 99% DI ACQUE ECCELLENTI. SUL PODIO ANCHE LA SARDEGNA CON IL 97.6% E LA TOSCANA CON IL 96%. INCREDIBILMENTE AL QUARTO POSTO DI COLLOCA L’EMILIA ROMAGNA - IN FONDO ALLA CLASSIFICA C’È L’ABRUZZO CON IL 71,9%
LA CURA CHE TUTTI ASPETTAVAMO: PER COMBATTERE I CALCOLI RENALI BISOGNA SCOPARE! – UN TEAM DI RICERCATORI INDONESIANI HA SCOPERTO CHE FARE SESSO O MASTURBARSI TRE VOLTE A SETTIMANA FUNZIONA E AIUTA A ESPELLERE LE PIETRUZZE – MERITO DELLA CONTRAZIONE E DEL RILASSAMENTO DELLA VESCICA CHE SI VERIFICANO DURANTE L'ORGASMO E L'EIACULAZIONE E CHE AIUTANO A…