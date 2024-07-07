FLASH! JASMINE PAOLINI CONQUISTA I QUARTI DI FINALE A WIMBLEDON - L’AZZURRA GIOCA UN GRANDE MATCH CONTRO L’AMERICANA KEYS, NUMERO 12 DEL RANKING, CHE SI RITIRA NEL FINALE DEL TERZO SET – LA PAOLINI CORRE AD ABBRACCIARE LA RIVALE E COMMENTA: “ADESSO SONO DISPIACIUTA PER LEI, VINCERE COSÌ È BRUTTO” - VIDEO

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DAGOREPORT - DAJE E RIDAJE, LE ‘’SASSATE’’ ARRIVANO SUL COLLE - LA FUTURA NOMINA DEL CAPO DI STATO MAGGIORE DELLA DIFESA HA INNESCATO SU SASSATE.IT. ALCUNI BOMBASTICI ARTICOLI CHE HANNO COINVOLTO NON SOLO CROSETTO, I GENERALI PORTOLANO, MASIELLO E CAVO DRAGONE, MA ANCHE IL RESPONSABILE QUIRINALIZIO PER LA DIFESA, GAROFANI - DA FONTI AUTOREVOLI VENIAMO A SAPERE CHE UN NERVOSISSIMO MATTARELLA HA CONVOCATO GAROFANI, PERÒ NESSUNO SA COSA SI SIANO DETTI - LA SITUAZIONE È TALE CHE POTREBBE CORRERE IL RISCHIO ANCHE DI ESSERE DESTITUITO DA SEGRETARIO DEL CONSIGLIO GENERALE DELLA DIFESA, DICONO…

DAGOREPORT – GIORGIA MELONI VUOLE ELEZIONI ANTICIPATE? FANTASCIENZA: L’UNICO CHE PUÒ SCIOGLIERE LE CAMERE È MATTARELLA, CHE NON HA ALCUNA INTENZIONE DI FAR PRECIPITARE IL PAESE IN UNA CRISI POLITICA. E COMUNQUE, ALLA DUCETTA NON CONVIENE CHIEDERE UN NUOVO PLEBISCITO: ESSENDO IRRILEVANTE IN EUROPA (URSULA HA CHIUSO L'ACCORDO CON I VERDI), NON HA MARGINI DI TRATTATIVA SUI CONTI PUBBLICI. E CON LA FINANZIARIA POCHE LACRIME E MOLTO SANGUE IN ARRIVO, NON C'È SPAZIO PER ALTRE PROMESSE – SALVINI LA PUNGOLA IN EUROPA E NEGLI USA: VOLA DA TRUMP PER INTESTARSELO, MENTRE LA DUCETTA, DA PREMIER CHE SI FACEVA DARE I BACETTI IN TESTA DA QUEL VECCHIO RIMBA DI BIDEN, NON PUÒ SBILANCIARSI…