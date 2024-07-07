? La bellezza di Jasmine #Paolini, che corre ad abbracciare Madison #Keys, costretta al ritiro, e che si lascia sfuggire: CHE BRUTTO! pic.twitter.com/gSde6EeSXP— mdr (@MatteoDeRose) July 7, 2024
FLASH! JASMINE PAOLINI CONQUISTA I QUARTI DI FINALE A WIMBLEDON - L’AZZURRA GIOCA UN GRANDE MATCH CONTRO L’AMERICANA KEYS, NUMERO 12 DEL RANKING, CHE SI RITIRA NEL FINALE DEL TERZO SET – LA PAOLINI CORRE AD ABBRACCIARE LA RIVALE E COMMENTA: “ADESSO SONO DISPIACIUTA PER LEI, VINCERE COSÌ È BRUTTO” - VIDEO-
? La bellezza di Jasmine #Paolini, che corre ad abbracciare Madison #Keys, costretta al ritiro, e che si lascia sfuggire: CHE BRUTTO! pic.twitter.com/gSde6EeSXP— mdr (@MatteoDeRose) July 7, 2024
DAGOREPORT – SORCI VERDI PER URSULA VON DER LEYEN: L’ACCORDO SOTTOBANCO CON GLI AMBIENTALISTI FA INCAZZARE UNA GROSSA FRANGIA DEL PARTITO POPOLARE EUROPEO – I DUBBI DELL’ALA DESTRA DEL PPE: COSA HA PROMESSO PER AVERE I VOTI DEI 53 EUROPARLAMENTARI GREEN VOTERANNO PER LEI? E SOPRATTUTTO, LE BASTERANNO PER COMPENSARE I FRANCHI TIRATORI, CHE POTREBBERO MOLTIPLICARSI?
DAGOREPORT – A VIALE MAZZINI È SCESO IL GELO TRA ROBERTO SERGIO E GIAMPAOLO ROSSI: I DUE NON SI RIVOLGONO PIÙ LA PAROLA – IL DIRETTORE GENERALE E AD IN PECTORE, ROSSI, SI È MOLTO INFASTIDITO DAL COMPORTAMENTO DEL SUO COLLEGA, CHE, ASSUMENDO IL DJ DI CASAPOUND, FERDINANDO COLLOCA DETTO “FERDY”, HA TENTATO DI ACCREDITARSI ULTERIORMENTE CON GIORGIA MELONI MOSTRANDOSI PIÙ DESTRO DEI MAL-DESTRI – LA DUCETTA NON È PIÙ SICURA NEMMENO DI ROSSI…
FLASH – MISTERI (FRATELLI) D’ITALIA: ZITTI ZITTI, DEL CASO STRIANO NON SE NE PARLA PIU' - LA BOMBASTICA INCHIESTA DEL MAGISTRATO CANTONE SUL DOSSIERAGGIO ABUSIVO SU POLITICI E VIP, UNA VOLTA CHE LA MELONA HA BOCCIATO L'ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA (RICHIESTA INVANO DA NORDIO E CROSETTO), METTENDOLA NELLE MANINE FIDATE DI CHIARA COLOSIMO, PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ANTIMAFIA, ZAC!, È SCESO UN INSOLITO SILENZIO, IN BARBA A DIVERSE DENUNCE...
DAGOREPORT - DAJE E RIDAJE, LE ‘’SASSATE’’ ARRIVANO SUL COLLE - LA FUTURA NOMINA DEL CAPO DI STATO MAGGIORE DELLA DIFESA HA INNESCATO SU SASSATE.IT. ALCUNI BOMBASTICI ARTICOLI CHE HANNO COINVOLTO NON SOLO CROSETTO, I GENERALI PORTOLANO, MASIELLO E CAVO DRAGONE, MA ANCHE IL RESPONSABILE QUIRINALIZIO PER LA DIFESA, GAROFANI - DA FONTI AUTOREVOLI VENIAMO A SAPERE CHE UN NERVOSISSIMO MATTARELLA HA CONVOCATO GAROFANI, PERÒ NESSUNO SA COSA SI SIANO DETTI - LA SITUAZIONE È TALE CHE POTREBBE CORRERE IL RISCHIO ANCHE DI ESSERE DESTITUITO DA SEGRETARIO DEL CONSIGLIO GENERALE DELLA DIFESA, DICONO…
DAGOREPORT – GIORGIA MELONI VUOLE ELEZIONI ANTICIPATE? FANTASCIENZA: L’UNICO CHE PUÒ SCIOGLIERE LE CAMERE È MATTARELLA, CHE NON HA ALCUNA INTENZIONE DI FAR PRECIPITARE IL PAESE IN UNA CRISI POLITICA. E COMUNQUE, ALLA DUCETTA NON CONVIENE CHIEDERE UN NUOVO PLEBISCITO: ESSENDO IRRILEVANTE IN EUROPA (URSULA HA CHIUSO L'ACCORDO CON I VERDI), NON HA MARGINI DI TRATTATIVA SUI CONTI PUBBLICI. E CON LA FINANZIARIA POCHE LACRIME E MOLTO SANGUE IN ARRIVO, NON C'È SPAZIO PER ALTRE PROMESSE – SALVINI LA PUNGOLA IN EUROPA E NEGLI USA: VOLA DA TRUMP PER INTESTARSELO, MENTRE LA DUCETTA, DA PREMIER CHE SI FACEVA DARE I BACETTI IN TESTA DA QUEL VECCHIO RIMBA DI BIDEN, NON PUÒ SBILANCIARSI…