Ibrahimovic mihajlovic FIORELLO MIHAJLOVIC IBRA AMADEUS zlatan ibrahimovic e amadeus 2 zlatan ibrahimovic e amadeus 1 Ibrahimovic mihajlovic
FLASH! “C’È CHI GIOCA E C’È CHI VINCE, LUI GIOCA, IO HO VINTO”. CI VOLEVA MIHAJLOVIC PER RIMETTERE A POSTO IBRA E RICORDARGLI CHE NON HA MAI VINTO LA COPPA DEI CAMPIONI (A DIFFERENZA DI SINISA) – MIHA E ZLATAN SUL PALCO DELL’ARISTON RACCONTANO LA LORO AMICIZIA NATA DA UNA “TESTATA”. E POI, IN MODALITA’ “ABBA…DEUS” DE’NOANTRI, CON FIORELLO E AMADEUS CANTANO “IO, VAGABONDO” DEI NOMADI..-
Ibrahimovic mihajlovic FIORELLO MIHAJLOVIC IBRA AMADEUS zlatan ibrahimovic e amadeus 2 zlatan ibrahimovic e amadeus 1 Ibrahimovic mihajlovic
FLASH! CONTINUIAMO PURE PEGGIO: A SANREMO AMADEUS ENTRA DI NUOVO IN SCENA PER STOPPARE NESLI E FASMA, CHE NON SI RENDE NEANCHE CONTO DI CANTARE CON UN MICROFONO NON FUNZIONANTE – IL PRESENTATORE CI METTE UNA PEZZA MANDANDO LA PUBBLICITÀ: “UN PICCOLO CORTOCIRCUITO” – MA QUANDO I DUE TORNANO SUL PALCO I SOCIAL ESPLODONO: “MEGLIO QUANDO NON SI SENTIVA…” - BUGO E I PINGUINI TATTICI NUCLEARI FANNO A PEZZI BATTISTI VIDEO
FLASH! - TRA LE CAZZATE DI ZINGARETTI C'E' ANCHE LA SUA OPPOSIZIONE ALLA RICONFERMA NEL GOVERNO DRAGHI DEL MINISTRO DELLA DIFESA LORENZO GUERINI, UNO DEI LEADER DI BASE RIFORMISTA (CORRENTE ANTI-ZINGA) - C'E' VOLUTO L'INTERVENTO DI MATTARELLA PRESSO DRAGHI PER CASSARE IL VETO DEL SEGRETARIO DEL PD...
EDITORIA IN ALLEGRIA - CHE CI FACEVA MAURIZIO SCANAVINO, GRAN CAPO DI GEDI EDITORIALE, A COLLOQUIO CON IL NEO-SOTTOSEGRETARIO ALL'EDITORIA GIUSEPPE MOLES? I GIORNALI SONO IN CRISI. NON CE LA FA QUASI NESSUNO. IN ITALIA CI SONO SOLO DUE TIPI DI SALVAGENTE: TAGLI SELVAGGI O AIUTI DELLO STATO. A GIUGNO DRAGHI PROCEDERÀ A UNA REVISIONE DEL BLOCCO DEI LICENZIAMENTI. E SAREBBERO OLTRE 150 GLI ESUBERI NEL GRUPPO GEDI…
“CON QUESTA MULTA MI CI PULISCO IL CULO…” – LA POETICA RISPOSTA DI MONICA SUPERTINO, MAGISTRATO DELLA PROCURA DI TORINO, AGLI AGENTI CHE LE AVEVANO CONTESTATO UNA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA - TEMPO FA LA PM AVEVA FATTO PARLARE DI SÉ PER AVER PUBBLICATO SUL WEB ALCUNI VIDEO, POI RIMOSSI, IN CUI DAVA CONSIGLI NUTRIZIONALI SU COME "OTTENERE UN FISICO MAGRO, STATUARIO, "PIETROSO", SCOLPITO"...
FLASH! IBRACADABRA! ZLATAN IBRAHIMOVIC DOVEVA ENTRARE IN SCENA ALLE 21.30 MA FINO ALLE 23 DI LUI NON C'ERA TRACCIA. COSA E' SUCCESSO? E' RIMASTO BLOCCATO DA UN INCIDENTE IN AUTOSTRADA. UNA VOLTA ARRIVATO SUL PALCO IBRA IN MODALITA' MANUEL FANTONI RACCONTA: "SIAMO RIMASTI FERMI 3 ORE. HO FERMATO UN MOTOCICLISTA E GLI HO CHIESTO SE MI POTEVA PORTARE A SANREMO. MENO MALE CHE ERA MILANISTA. DOPO 60 KM MI HA CONFESSATO CHE..." - E I PROTOCOLLI ANTICOVID? TUTTI TAMPONATI E IBRA, INVECE, ARRIVA CON UNO SCONOSCIUTO E SALE SUL PALCO?
ADDIO CLAUDIO COCCOLUTO, FAI BALLARE DIO COME HAI FATTO BALLARE TUTTO IL MONDO - LA VECCHIA GUARDIA DEI DJ E TANTI AMICI HANNO RESO L’ESTREMO SALUTO A UN ARTISTA CHE HA DEFINITO CON LA SUA MUSICA QUEL COMPLETO SPETTRO DI SOGNI E BISOGNI, BRUSIO DELL’ANIMA E FRASTUONO DEL MONDO, QUEL PARADISO PEDESTRE CHIAMATO DISCOTECA - DAGO MEMORIES: L’INCONTRO ALL’HIPE CLUB DI CASERTA NEL ’91 E L’INTERVISTA A COCCO SU DISCO, RAVE, IBIZA, GAY CLUBBING, DROGA E NOTTE SENZA FINE (PERCHÉ È LA NOTTE CHE RACCONTA AL MEGLIO QUELLO CHE STA SUCCEDENDO ALLA NOSTRA VITA…) - VIDEO
QUELLI PIÙ UGUALI DEGLI ALTRI - AVVOCATI, MAGISTRATI, DOCENTI: OGNI REGIONE HA I SUOI "FAVORITI" PER IL VACCINO VISTO CHE I GOVERNATORI DECIDONO IN AUTONOMIA LE CORSIE PREFERENZIALI - IN SICILIA GLI AVVOCATI SONO RIUSCITI A FARSI CONSIDERARE "CATEGORIA A FORTE RISCHIO", PASSANDO DAVANTI AGLI ULTRA-75ENNI - LA LOMBARDIA FA LITIGARE SCUOLA E UNIVERSITÀ - SGOMITANO I MAGISTRATI…
L'ASSALTO DEI CITTADINI ITALIANI A SAN MARINO PER AVERE UNA DOSE DI SPUTNIK: "POSSIAMO VACCINARCI DA VOI?" - LA PICCOLA REPUBBLICA HA OTTENUTO IL VACCINO GRAZIE A UN PROTOCOLLO STIPULATO CON UN ENTE RUSSO - LA DECISIONE E' STATA PRESA DOPO CHE L'ACCORDO CON IL GOVERNO ITALIANO È SALTATO PER MANCANZA DI FIALE - GLI AMICI DI PUTIN SALVINI E BERLUSCONI SPINGONO PER USARE IL SIERO RUSSO: "FUNZIONA BENISSIMO"