FLASH! “C’È CHI GIOCA E C’È CHI VINCE, LUI GIOCA, IO HO VINTO”. CI VOLEVA MIHAJLOVIC PER RIMETTERE A POSTO IBRA E RICORDARGLI CHE NON HA MAI VINTO LA COPPA DEI CAMPIONI (A DIFFERENZA DI SINISA) – MIHA E ZLATAN SUL PALCO DELL’ARISTON RACCONTANO LA LORO AMICIZIA NATA DA UNA “TESTATA”. E POI, IN MODALITA’ “ABBA…DEUS” DE’NOANTRI, CON FIORELLO E AMADEUS CANTANO “IO, VAGABONDO” DEI NOMADI..

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Ibrahimovic mihajlovic Ibrahimovic mihajlovic FIORELLO MIHAJLOVIC IBRA AMADEUS FIORELLO MIHAJLOVIC IBRA AMADEUS zlatan ibrahimovic e amadeus 2 zlatan ibrahimovic e amadeus 2 zlatan ibrahimovic e amadeus 1 zlatan ibrahimovic e amadeus 1 Ibrahimovic mihajlovic Ibrahimovic mihajlovic

 

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FLASH! IBRACADABRA! ZLATAN IBRAHIMOVIC DOVEVA ENTRARE IN SCENA ALLE 21.30 MA FINO ALLE 23 DI LUI NON C'ERA TRACCIA. COSA E' SUCCESSO? E' RIMASTO BLOCCATO DA UN INCIDENTE IN AUTOSTRADA. UNA VOLTA ARRIVATO SUL PALCO IBRA IN MODALITA' MANUEL FANTONI RACCONTA: "SIAMO RIMASTI FERMI 3 ORE. HO FERMATO UN MOTOCICLISTA E GLI HO CHIESTO SE MI POTEVA PORTARE A SANREMO. MENO MALE CHE ERA MILANISTA. DOPO 60 KM MI HA CONFESSATO CHE..." - E I PROTOCOLLI ANTICOVID? TUTTI TAMPONATI E IBRA, INVECE, ARRIVA CON UNO SCONOSCIUTO E SALE SUL PALCO?

cafonal

ADDIO CLAUDIO COCCOLUTO, FAI BALLARE DIO COME HAI FATTO BALLARE TUTTO IL MONDO - LA VECCHIA GUARDIA DEI DJ E TANTI AMICI HANNO RESO L’ESTREMO SALUTO A UN ARTISTA CHE HA DEFINITO CON LA SUA MUSICA QUEL COMPLETO SPETTRO DI SOGNI E BISOGNI, BRUSIO DELL’ANIMA E FRASTUONO DEL MONDO, QUEL PARADISO PEDESTRE CHIAMATO DISCOTECA - DAGO MEMORIES: L’INCONTRO ALL’HIPE CLUB DI CASERTA NEL ’91 E L’INTERVISTA A COCCO SU DISCO, RAVE, IBIZA, GAY CLUBBING, DROGA E NOTTE SENZA FINE (PERCHÉ È LA NOTTE CHE RACCONTA AL MEGLIO QUELLO CHE STA SUCCEDENDO ALLA NOSTRA VITA…) - VIDEO

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