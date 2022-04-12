FLASH! A MADRID IL CHELSEA RESTITUISCE L'1-3 AL REAL: SI VA AI TEMPI SUPPLEMENTARI (BENZEMA COLPISCE SUBITO: 2-3!) - ANCELOTTI SALVATO A 10 MINUTI DALLA FINE DA UN'INVENZIONE DI MODRIC CHE HA PROPIZIATO IL GOL DI RODRYGO - CLAMOROSO A MONACO DI BAVIERA: IL BAYERN ELIMINATO DAL VILLARREAL - VIDEO

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IL TERZO SUICIDIO DELL’EUROPA – IL J’ACCUSE DELL’EX AMBASCIATORE MARCO CARNELOS: “NEGLI ULTIMI TRE DECENNI, LE DEMOCRAZIE OCCIDENTALI HANNO ACCETTATO, E SPESSO SOSTENUTO MATERIALMENTE, GLI STATI UNITI CHE HANNO SCATENATO GUERRE LUNGHE E SANGUINOSE A MIGLIAIA DI CHILOMETRI DI DISTANZA DAI PROPRI CONFINI RIVENDICANDO MINACCE ALLA PROPRIA SICUREZZA NAZIONALE. SE UNA TALE POSIZIONE È STATA ACCOLTA E SOSTENUTA CON TANTA DISINVOLTURA È DAVVERO COSÌ ASSURDO E INACCETTABILE CHE ANCHE LA RUSSIA POSSA RIVENDICARE UN SIMILE DIRITTO? SOPRATTUTTO SE, NEL SUO CASO, STA AGENDO APPENA OLTRE I SUOI CONFINI? E SECONDO QUALE LOGICA AVANZARE UN SIMILE DUBBIO ESPONE AUTOMATICAMENTE ALLA CALUNNIA DI ESSERE UN "FANTOCCIO DI PUTIN"? SIN DAL 2014, ERA NOTO CHE L’IRRISOLTA QUESTIONE UCRAINA ERA UNA BOMBA A OROLOGERIA..."

business

FLASH! – TUTTA COLPA DI FLORENTINO PEREZ: L’ATTACCO DELLO “SQUALO” SPAGNOLO AD ATLANTIA, CASSAFORTE DEI BENETTON, POTREBBE INFLUIRE SULL’ESITO DEL DUELLO CHE VEDE PROTAGONISTI NAGEL-DONNET DA UNA PARTE E DEL VECCHIO-CALTAGIRONE DALL’ALTRA. FINO A IERI, LA QUOTA DEL 3,9% DI GENERALI IN TASCA AD ALESSANDRO BENETTON VENIVA ACCREDITATA AI DUE ARZILLI VECCHIETTI. OGGI L’EREDE BENETTON E’ MOLTO PERPLESSO SUL DA FARSI: PER FARE L’OPA SU ATLANTIA E RESPINGERE LA CONTRO-OPA DI PEREZ HA BISOGNO DEI CAPITALI DI BLACKSTONE E DI ALTRE BANCHE. E METTERSI CONTRO IL ''SISTEMA'' E’ RISCHIOSISSIMO…

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IL VACCINO NON È SERVITO A NIENTE? TUTTE BALLE - L'IMMUNOLOGA ANTONELLA VIOLA SMONTA I NO VAX CHE FIATANO PERCHE' CHI SI È FATTO TRE DOSI VIENE COMUNQUE CONTAGIATO DA OMICRON: "IL REPORT DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ CI DICE CHE IL CICLO COMPLETO DI VACCINAZIONI HA ANCORA OGGI UN'EFFICACIA DEL 66% NEI CONFRONTI DEL CONTAGIO E DEL 91% RIGUARDO ALLA MALATTIA SEVERA. NON SOLO: I DATI DIMOSTRANO CHE CHI NON È VACCINATO HA UN RISCHIO 12 VOLTE MAGGIORE DI MORIRE DI COVID-19. CI SI CONTAGIA LO STESSO PERCHE'..."