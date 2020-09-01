FLASH! MESSI RESTA AL BARCELLONA: CONTINUERÀ A GIOCARE IN BLAUGRANA FINO AL 30 GIUGNO 2021, DATA DELLA SCADENZA DEL SUO CONTRATTO - "NON VOGLIO INIZIARE UNA BATTAGLIA LEGALE CON IL CLUB (IL NODO E’ LA CLAUSOLA DA 700 MLN) MA VOLEVO ANDARMENE. LA GESTIONE BARTOMEU E’ UN DISASTRO"

-

Condividi questo articolo

leo jorge messi leo jorge messi lionel messi lionel messi lionel messi lionel messi leo jorge messi leo jorge messi messi bartomeu messi bartomeu messi bartomeu messi bartomeu messi bartomeu messi bartomeu comunicato padre messi comunicato padre messi

 

Condividi questo articolo

media e tv

politica

business

PERCHÉ IO VALGO (SÌ, MA QUANTO?) - C'È L'ACCORDO POLITICO SULLA RETE UNICA MA NON SU QUANTO SARANNO VALUTATE LE INFRASTRUTTURE DI TIM E OPEN FIBER. QUEST'ULTIMA HA UN PROBLEMINO: SI CONSIDERA ANCORA UNA STARTUP E DUNQUE HA DEI CONTI MOLTO SBILANCIATI SUI COSTI E SUI DEBITI. E HA DISATTESO LE PREVISIONI DI REDDITIVITÀ PRESENTATE IN PARTENZA - IL RUOLO DI COSTAMAGNA E FULVIO CONTI CON IL FONDO MACQUERIE E LA VALUTAZIONE MONSTRE DI 7 MILIARDI PER OPENFIBER - L'AZIENDA: ''NON SI PUÒ PARAGONARE LA RETE TELECOM ALLA NOSTRA''

cronache

sport

“CLAUDIO, VA BENE, ABBIAMO CAPITO, MO’ BASTA...” – IL VECCHIO SODALE PREZIOSI E IL RAPPRESENTANTE DELLA FIORENTINA SI RIBELLANO A LOTITO CHE HA ROTTO CON DAL PINO E STA SMUOVENDO MARI E MONTI PER BLOCCARE L’INGRESSO DEI PRIVATE EQUITY NEL CAPITALE DI LEGA SERVIZI - IN CORSA ADVENT/CVC (FAVORITO) E BAIN – A LOTITO, CHE APPOGGIA IL PIANO BOGARELLI-FORTRESS, SERVONO 7 VOTI ENTRO IL 9 SETTEMBRE MA ANCHE I SUOI ALLEATI STORICI LO STANNO MOLLANDO - SOLUZIONE PIU’ PROBABILE? IL 9 SI BOCCERÀ LA PROPOSTA DEL PATRON LAZIALE E…

cafonal

viaggi

salute