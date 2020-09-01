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FLASH! MESSI RESTA AL BARCELLONA: CONTINUERÀ A GIOCARE IN BLAUGRANA FINO AL 30 GIUGNO 2021, DATA DELLA SCADENZA DEL SUO CONTRATTO - "NON VOGLIO INIZIARE UNA BATTAGLIA LEGALE CON IL CLUB (IL NODO E’ LA CLAUSOLA DA 700 MLN) MA VOLEVO ANDARMENE. LA GESTIONE BARTOMEU E’ UN DISASTRO"-
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DALLA FELPA ALLO SMOKING! SALVINI SBARCA A VENEZIA: IL BACIO CON LA COMPAGNA FRANCESCA VERDINI E POI IN SALA A GUSTARSI IL FILM SUL TERRORISMO CON FAVINO – L'ATTORE: “NON L’HO INVITATO, È VENUTO IN FORMA PRIVATA” – SALVINI: “FAVINO È UN BRAVO ATTORE, NON SONO VENUTO A MANIPOLARE NULLA, IL FILM L’HA SCELTO LA MIA COMPAGNA” - VIDEO
IL SESTO SENSO DI TONINELLI: ''VEDO LA GENTE ASSUNTA'' - L'EX MINISTRO ANNUNCIA CHE IL REDDITO DI CITTADINANZA È STATO UN SUCCESSONE, E CHISSENEFREGA SE PERFINO PARTE DELLA STAMPA FILOGOVERNATIVA NE HA DICHIARATO IL FALLIMENTO. EPPURE DOPO UN ANNO E MEZZO CI SONO ANCORA 800 MILA PERSONE CHE RICEVONO SOLDI PUBBLICI PER NON FARE NULLA
PERCHÉ IO VALGO (SÌ, MA QUANTO?) - C'È L'ACCORDO POLITICO SULLA RETE UNICA MA NON SU QUANTO SARANNO VALUTATE LE INFRASTRUTTURE DI TIM E OPEN FIBER. QUEST'ULTIMA HA UN PROBLEMINO: SI CONSIDERA ANCORA UNA STARTUP E DUNQUE HA DEI CONTI MOLTO SBILANCIATI SUI COSTI E SUI DEBITI. E HA DISATTESO LE PREVISIONI DI REDDITIVITÀ PRESENTATE IN PARTENZA - IL RUOLO DI COSTAMAGNA E FULVIO CONTI CON IL FONDO MACQUERIE E LA VALUTAZIONE MONSTRE DI 7 MILIARDI PER OPENFIBER - L'AZIENDA: ''NON SI PUÒ PARAGONARE LA RETE TELECOM ALLA NOSTRA''
LA PROVA DI FORZA DELLA 'NDRANGHETA LOMBARDA – SANGUINOSA SPEDIZIONE PUNITIVA A MALTA PER PESTARE UN IMPRENDITORE: SCAVALCATA LA COSCA CALABRESE DI RIFERIMENTO - UNDICI ARRESTI TRA I QUALI QUELLO DI FRANCESCA RISPOLI, FIGLIA DEL BOSS VINCENZO GIA’ IN CARCERE PER MAFIA…
“CLAUDIO, VA BENE, ABBIAMO CAPITO, MO’ BASTA...” – IL VECCHIO SODALE PREZIOSI E IL RAPPRESENTANTE DELLA FIORENTINA SI RIBELLANO A LOTITO CHE HA ROTTO CON DAL PINO E STA SMUOVENDO MARI E MONTI PER BLOCCARE L’INGRESSO DEI PRIVATE EQUITY NEL CAPITALE DI LEGA SERVIZI - IN CORSA ADVENT/CVC (FAVORITO) E BAIN – A LOTITO, CHE APPOGGIA IL PIANO BOGARELLI-FORTRESS, SERVONO 7 VOTI ENTRO IL 9 SETTEMBRE MA ANCHE I SUOI ALLEATI STORICI LO STANNO MOLLANDO - SOLUZIONE PIU’ PROBABILE? IL 9 SI BOCCERÀ LA PROPOSTA DEL PATRON LAZIALE E…
CAFONALINO – PRINCIPESSE, CONTESSE, EX BOIARDI DI STATO, EX AMANTI: QUEL POCO CHE RESTA DELLA ROMA POTENTONA RICORDA CESARONE ROMITI – NELLA CHIESA DI SAN ROBERTO BELLARMINO, AI PARIOLI, SI SONO INGINOCCHIATI GIANNI LETTA E GIANNI CASTELLANETA, MARISELA FEDERICI E MARINA PIGNATELLI, ANNA COLIVA E MONORCHIO, CIPOLLETTA E STIRPE, MAINETTI E CRIMI
TERRAPIATTISTI IN ALTO MARE – L’ODISSEA SICILIANA DI DUE SVALVOLATI VENEZIANI CHE IN PIENO LOCKDOWN HANNO PROVATO AD ARRIVARE A LAMPEDUSA PER CONSTATARE CON I PROPRIO OCCHI LA "FINIS TERRAE": MA GLI SCEMI DA TERMINI IMERESE SBAGLIANO ROTTA (USANDO UNA BUSSOLA, BANDITA DALLE LORO TEORIE) E ARRIVANO STREMATI A USTICA – RINTRACCIATI DALLE AUTORITA MARITTIME, FUGGONO DALLA QUARANTENA, PRENDONO IL LARGO, MA…
VIENI AVANTI, VACCINO! – ANCHE ANTHONY FAUCI AMMETTE CHE NON È IMPOSSIBILE AVERE I VACCINI ENTRO LA FINE DI OTTOBRE, CIOÈ GIUSTO PRIMA DELLE ELEZIONI, COME VUOLE TRUMP - L’EUROPA RISPONDE E ACCELERA: A NOVEMBRE POTREBBERO ARRIVARE LE PRIME DOSI DELL’ANTIDOTO DI OXFORD, REALIZZATO CON LA COLLABORAZIONE DELL’IRBM DI POMEZIA E SVILUPPATO DA ASTRAZENECA….