FLASH! MINAMINO NON AVER PAURA...DI SBAGLIARE UN CALCIO DI RIGORE - A CONDANNARE IL GIAPPONE GLI ERRORI DAGLI UNDICI METRI DI MINAMINO, MITOMA(NE) E YOSHIDA CHE SI FANNO PARARE I LORO TIRETTI DAL PORTIERONE CROATO LIVAKOVIC...-
FLASH! MINAMINO NON AVER PAURA...DI SBAGLIARE UN CALCIO DI RIGORE - A CONDANNARE IL GIAPPONE GLI ERRORI DAGLI UNDICI METRI DI MINAMINO, MITOMA(NE) E YOSHIDA CHE SI FANNO PARARE I LORO TIRETTI DAL PORTIERONE CROATO LIVAKOVIC...-
CLIC! IL GRANDE FOTOGRAFO EMILIO LARI PARLA DEL VAFFA AD AL PACINO, DI DE NIRO E DEI BEATLES: “MA IL PIÙ GRANDE DIVERTIMENTO È STATO GIRARE PER IL MONDO CON BOLDI, DE SICA E GLI ALTRI COMICI DEI FILM DEI FRATELLI VANZINA. SUCCEDEVA DI TUTTO!” – “GEORGE HARRISON ERA L'UNICO CHE SUONAVA VERAMENTE BENE DEI BEATLES, RINGO STARR, INVECE, ERA UN MIRACOLATO PERCHÉ NON ERA UN GRANDE BATTERISTA”
DAGOREPORT! IO SO’ GIORGIA E TU NON SEI NESSUNO - TRA INTERVISTE SU CORRIERE E REPUBBLICA E POST SU FACEBOOK, MELONI HA VOLUTO RIBADIRE CHE IL NOMIGNOLO DI DUCETTA SE L’È PROPRIO MERITATO. IN CAMPO CI SONO SOLO IO, IO, IO E IL GOVERNO MIO. TUTTE LE SPARATE DI SALVINI (MAI CITATO NELLE INTERVISTE, AL PARI DI BERLUSCONI) SE LE È INTESTATE (DAL NO-POS FINO A 60 EURO AL TETTO AL CONTANTE) PER RIBADIRE CHE IL SUO GOVERNO È UNITO. E LEI DEVE ESSERE IL CAPO. E LO FA CON IL CIPIGLIO CON CUI WANNA MARCHI DECANTAVA LE SUE "OFFERTE". "D'ACCORDO?!" - MA ANCHE LA DUCETTA HA COMMESSO UN MADORNALE ERRORE POLITICO: L’INCONTRO FACCIA A FACCIA CON CICCIO CALENDA…
MI È SCAPPATO UN CETO (MEDIO) – STEFANO LEPRI RISPONDE A MASSIMO GIANNINI, CHE IERI IN UN EDITORIALE AVEVA PARLATO DEL “CETO MEDIO TRADITO”: “NEGLI ULTIMI 30 ANNI I REDDITI CHE DAVVERO SI SONO ABBASSATI SONO QUELLI DEI GIOVANI. SONO STATI INVECE PROTETTI I REDDITI DEGLI ANZIANI. DUE ESEMPI DI CETO MEDIO POSSONO ESSERE UN COMMERCIANTE E UN IMPIEGATO: IL PRIMO PAGA MOLTE MENO TASSE, LAMENTANDOSENE PERÒ PIÙ DEL SECONDO CHE SUBISCE TRATTENUTE A CUI HA FATTO L'ABITUDINE. PUÒ CAPITARE CHE A LAVORI CON MAGGIOR PRESTIGIO SOCIALE CORRISPONDANO REDDITI PIÙ BASSI. DAVVERO, CHE COSA INTENDIAMO PER CETO MEDIO?”
UN LETTORE BIRICHINO CI SEGNALA: “NAVIGANDO NAVIGANDO, MI SONO IMBATTUTO IN DUE INTERESSANTI INDIRIZZI: LASCIANDO NOME E MAIL, RICEVERETE UN PDF BROCHURE CONTENENTE 11 FOTO DI LILIANE MUREKATETE. VI CONSIGLIO DI DARCI UNO SGUARDO” – QUELLA BELLA SIGNORINA DAI MODI ACCOGLIENTI SEMBREREBBE IN EFFETTI LA COMPAGNA DI SOUMAHORO. SARÀ DAVVERO LEI O È UNA DONNA CHE LE SOMIGLIA MOLTISSIMO?
SAMBA DO BRASIL – LA "SELECAO" E’ UNO SPETTACOLO: NON C'È PARTITA CONTRO LA COREA DEL SUD: IL BRASILE HA RIFILATO 4 PERE AGLI ASIATICI NEL PRIMO TEMPO (VINICIUS, NEYMAR, RICHARLISON E PAQUETA’) E HA GIÀ MESSO IN GHIACCHIO IL PASSAGGIO AI QUARTI DOVE AFFRONTERA’ LA CROAZIA – DOPO IL TERZO GOL ANCHE IL CT TITE SI E’ MESSO A BALLARE: QUESTO E’ FUTBOL BAILADO: VIDEO
CAFONALINO – ALLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI LAURA SGRÒ, “SANGUE IN VATICANO”, ALLA GALLERIA ESEDRA DI ROMA, NON POTEVANO MANCARE IL SUPER ESPERTO DI GIALLI D'OLTRETEVERE, GIANLUIGI NUZZI, E PIETRO ORLANDI, FRATELLO DI EMANUELA ORLANDI – AVVISTATI L'INVIATO DELLE “IENE”, FILIPPO ROMA, E STEFANO FOLLI. IN QUOTA SITUAZIONISTA GIOVANNI CIACCI E TONY ESPOSITO…
QUANDO IL MARE E' UNA TAVOLA BLU - SE VI FIDATE DELLE CLASSIFICHE, SAPPIATE CHE PER IL ''SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE'' IL MARE PIU' PULITO BISOGNA FARE ROTTA SULLA PUGLIA CHE HA IL 99% DI ACQUE ECCELLENTI. SUL PODIO ANCHE LA SARDEGNA CON IL 97.6% E LA TOSCANA CON IL 96%. INCREDIBILMENTE AL QUARTO POSTO DI COLLOCA L’EMILIA ROMAGNA - IN FONDO ALLA CLASSIFICA C’È L’ABRUZZO CON IL 71,9%
COPRITEVI, STA ARRIVANDO UN'ONDATA DI INFLUENZA “AUSTRALIANA”: NELLA SETTIMANA DAL 20 AL 27 NOVEMBRE, E' STATO COLPITO IL 13% DEGLI ITALIANI - COME CI PROTEGGE? CON I FARMACI ANTIPIRETICI, PER FAR ABBASSARE LA FEBBRE. NON SONO INDICATI GLI ANTIBIOTICI PERCHÉ L'INFLUENZA È UNA MALATTIA VIRALE, NON BATTERICA. POSSONO ESSERE UTILI SEDATIVI PER LA TOSSE E AEROSOL - I SINTOMI TIPICI DELL'INFLUENZA SONO TRE: FEBBRE ALTA, TOSSE E DOLORI MUSCOLARI - LA MAGGIOR PARTE DELLE PERSONE GUARISCE IN 7-10 GIORNI…