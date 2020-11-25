FLASH! LA MORTE DI MARADONA CAMBIA LA PROGRAMMAZIONE: ''STASERA ITALIA'' SPECIALE SARA' DEDICATO ALLA VITA DEL CAMPIONE - ''LA VITA IN DIRETTA'' SI E' FIONDATA PER LE STRADE DI NAPOLI E HA CONTATTATO CAPUTI E ZAZZARONI-
FLASH! LA MORTE DI MARADONA CAMBIA LA PROGRAMMAZIONE: ''STASERA ITALIA'' SPECIALE SARA' DEDICATO ALLA VITA DEL CAMPIONE - ''LA VITA IN DIRETTA'' SI E' FIONDATA PER LE STRADE DI NAPOLI E HA CONTATTATO CAPUTI E ZAZZARONI-
DI MEO NON ASPETTAVA ALTRO - SOSPESO ''DETTO FATTO'': IL PROGRAMMA DELLA GUACCERO SOTTO LA SCURE DI SALINI PER LO SKETCH DELLA GNOCCA CHE INSEGNA COME FARE LA SPESA RIMORCHIANDO (O VICEVERSA?) - ORA IL DIRETTORE DI RETE INVECE DI PROGRAMMARE IL CONTENITORE EREDITATO, POTRÀ MANDARE IN VIDEO QUALCHE ALTRO NOME PIÙ VICINO ALLA SUA ''SENSIBILITÀ''
PERCHÉ È SALTATA LA PARTECIPAZIONE DI BERLUSCONI DA BRUNO VESPA? PERCHÉ OGGI FORZA ITALIA HA DECISO DI VOTARE SÌ ALLO SCOSTAMENTO DI BILANCIO VOLUTO DA GUALTIERI, E SILVIO AVREBBE DOVUTO SGAMBETTARE I SUOI PARLAMENTARI E CERTIFICARE DAVANTI ALLE TELECAMERE LA ROTTURA CON SALVINI E MELONI - ECCO IL DISCORSO CHE IL DUO LETTA-BRUNETTA HA FATTO AI RIBELLI CHE NON VOGLIONO LE NOZZE CON CONTE - IDEA LORENZIN A ROMA: ALLEANZA PD-FORZA ITALIA
CON L'OK DI ENEL ALLA RETE UNICA GODE PURE IL BISCIONE - DOPO LA LETTERA DEL MEF, STARACE BENEDICE LA CESSIONE DI OPEN FIBER: COMANDERANNO TIM E CDP. AI FONDI RESTA UN RUOLO MARGINALE. LA SVOLTA DÀ IL VIA ALLA BANDA LARGA E RISOLVE LE LITI FRA VIVENDI E IL CAV, PIÙ VICINO A CONTE - L'ULTIMA TRATTATIVA È SULLA QUOTA A CDP
FELTRI SARÀ RICORDATO COME L'UNIFICATORE DELLE FEMMINISTE! - IL SUO ARTICOLO SU GENOVESE E LA SUA VITTIMA SCATENA MIGLIAIA DI REAZIONI FURIOSE. MURGIA: ''RIESCE A FAR SCHIFO SEMPRE DI PIÙ, SUPERA SE STESSO. LE SUE FRASI DI FELTRI SONO CONSEGUENZA DELLA SOCIETÀ PATRIARCALE E MASCHILISTA: LA DONNA È COLPEVOLE DI QUALCOSA, DI COME SI VESTE, DI CHI INCONTRA, ECC DUNQUE IL MASCHIO AGISCE DI CONSEGUENZA, QUELLA DELL'AUTORE DELLA VIOLENZA È UNA REAZIONE NON UN'AZIONE''
''SENTII SOFFIARE L’ODIO IN UNA NOTTE D’ESTATE A ROMA. ERO IL BERSAGLIO. IL NEMICO PUBBLICO. TRA UNA STRISCIA DI COCAINA E QUELLA DI UN AEREO MI IMBARCAI NUOVAMENTE NELLA STIVA. ATTERRAI IN UNA CELLA PERSINO PEGGIORE DI TUTTE QUELLE CHE AVEVO ATTRAVERSATO IN PRECEDENZA. MISI LE IMPRONTE, COME UNA BESTIA, SU UN REGISTRO DI POLIZIA''. SE MARADONA AVESSE RACCONTATO I SUOI 60 ANNI (DI MALCOM PAGANI) - VIDEO: I FISCHI ALL'OLIMPICO CONTRO L'ARGENTINA. MARADONA DICE ''HIJOS DE PUTA'' AI TIFOSI ITALIANI
CAFONALINO - LA BANCA D’ITALIA RIAPRE LA SALA DEL “BAL TIC-TAC” DI BALLA E SGARBI CORRE A VEDERLA (E LO COSTRINGONO A METTERE LA MASCHERINA)! IL CRITICO D’ARTE NON ERA SOLO. PER L’OCCASIONE SI È PRESENTATO ANCHE DUCCIO TROMBADORI, E PURE IL DIRETTORE CREATIVO DI GUCCI ALESSANDRO MICHELE E LA SUA CONSUETA SOBRIETÀ HANNO FATTO UNA CAPATINA….
“SERVE IL LOCKDOWN A MILANO, GENOVA, TORINO E NAPOLI” - WALTER RICCIARDI: “LA SEMPLICE RACCOMANDAZIONE A NON MUOVERSI DI CASA RIDUCE DEL 3% L'INCIDENZA DEI CONTAGI, IL LOCKDOWN DEL 25%. SE A QUESTO ACCOPPIAMO LO SMART WORKING, CHE VALE UN ALTRO 13% E IL 15% DETERMINATO DALLA CHIUSURA DELLE SCUOLE SI ARRIVA A QUEL 60% CHE SERVE PER RAFFREDDARE L'EPIDEMIA - IL RINVIO DI RICOVERI E INTERVENTI STA FACENDO AUMENTARE DEL 10 PER CENTO LA MORTALITÀ PER MALATTIE ONCOLOGICHE E CARDIOVASCOLARI”
LA CAMPANIA VUOLE ARRUOLARE 450 MEDICI SPECIALIZZATI MA ALL'APPELLO RISPONDONO IN 165. DOPO CONTATTI, RINUNCE E MALATTIE SI È ARRIVATI SOLO A 27 - COME SI SPIEGA? IL RACCONTO DI UN MEDICO IN PENSIONE DI MILANO: “HO FATTO LA DOMANDA D'IMPULSO MA IO IL COVID NON ME LO VOGLIO BECCARE A NAPOLI, DOVE NON CONOSCO NESSUNO. IN TANTI ABBIAMO RINUNCIATO PER SFIDUCIA, ABBIAMO PAURA CHE NON CI SIANO DOTAZIONI DI SICUREZZA”