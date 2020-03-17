FLASH! – ANCHE BLAISE MATUIDI È POSITIVO AL CORONAVIRUS: È IL SECONDO GIOCATORE DELLA JUVENTUS CONTAGIATO DOPO DANIELE RUGANI- -
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FLASH! – ANCHE BLAISE MATUIDI È POSITIVO AL CORONAVIRUS: È IL SECONDO GIOCATORE DELLA JUVENTUS CONTAGIATO DOPO DANIELE RUGANI- -
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“SANREMO IN REPLICA? NON LO SO, IL FESTIVAL HA UNA SUA UNICITÀ” – AMADEUS REPLICA SULLA PROPOSTA DI FIORELLO: “È BELLO RIVEDERE I PROGRAMMI DEL PASSATO MA SANREMO VIVE IN QUELLA SETTIMANA, IN QUEL PRECISO MOMENTO” – “L’ISOLAMENTO? NON FACCIO MOLTO. GUARDO LA TV, SCRIVO UN PO’ DI COSE E AIUTO MIA MOGLIE. APPARECCHIO E LAVO I PIATTI, HO UN METODO TUTTO MIO CHE LEI NON APPROVA…”
FLASH! – TRUMP, SOLDI A TUTTI! IL SEGRETARIO AL TESORO STEVEN MNUCHIN AFFERMA CHE A TUTTI COLORO CHE SONO COLPITI DALLA PANDEMIA RICEVERANNO PIÙ DI $ 1.000 ENTRO DUE SETTIMANE, UNA VOLTA CHE AVRÀ RAGGIUNTO UN ACCORDO CON IL SENATO - E I PAGAMENTI DELLE TASSE SARANNO DIFFERITI PER 90 GIORNI
IMMUNITÀ DI GREGGIO – MENTRE IL PREZZO DEL PETROLIO CONTINUA A TRACOLLARE, TRA GLI STATI PRODUTTORI È PARTITA LA CORSA PER AUMENTARE AL MASSIMO LE PROPRIE RISORSE STRATEGICHE – LE MOSSE DI TRUMP, QUELLE DELL’INDIA E IL GIOCO DEI SAUDITI SARANNO SUFFICIENTI A BLOCCARE LA CADUTA LIBERA DELL’ORO NERO? (SPOILER: NO)
IL CORONAVIRUS DELLE STRONZATE – FACCI FA L’ELENCO SEMISERIO DI “FATTI, DICHIARAZIONI E SCEMENZE” SU QUESTE SETTIMANE DI QUARANTENA - SI VA DAL BLOCCO DEI VOLI DI ‘WINSTON’ CONTE ALLE CAZZATE DI GUNTER PAULI, DALLA PROFEZIA DI MENTANA AI CONSIGLI DELLA CONFCOMERCIO, DA SALA CON MAGLIETTA-SFIGA ALLO SPRITZ FATALE DI ZINGARETTI, DAL LIBRO DELLE SARDINE AL CONTE TRAVAGLIO, DA CARLA BRUNI A FAZIO - MENZIONE SPECIALE PER TUTTE LE MINCHIATE DAI BALCONI
ITALIANI, RAUS – L’EMERGENZA CORONAVIRUS FA SCATTARE LO SPIRITO UNITARIO? MA QUANDO MAI. L'ALTO ADIGE CACCIA CHI NON HA LA RESIDENZA. GLI ALTOATESINI DURI E PURI, NATI E CRESCIUTI LÌ, NON VOGLIONO INTRUSI: MA IN QUESTO MODO SI FAVORISCE LA MOBILITÀ CHE ORA È LA MIGLIORE ALLEATA DEL VIRUS...
CAFONALINO “PER SOLE DONNE MA RACCOMANDATO AGLI UOMINI” - VERONICA PIVETTI PRESENTA IL SUO ULTIMO LIBRO AL PICCOLO ELISEO CON IL DIRETTORE DI RAIUNO STEFANO COLETTA, CHE RACCONTA LA GENESI DELLA LORO AMICIZIA: “È INIZIATA NEL MOMENTO IN CUI LA CHIAMAI A…” - BEPPE CONVERTINI, ELIANA MIGLIO, MARGHERITA TIESI E LUCREZIA MASSARI: CHI C’ERA IN PLATEA
ALVEARE DI CEMENTO – LE IMPRESSIONANTI IMMAGINI DEL MOSTRUOSO EDIFICIO DI 30 PIANI SU KING’S ROAD A HONG KONG: QUESTO SIMBOLO DEL SOVRAFFOLLAMENTO URBANO DELLA MEGALOPOLI CINESE, COSTRUITO ALLA FINE DEGLI ANNI ’60, OSPITA UN NUMERO IMPRECISATO DI PERSONE CHE OSCILLA TRA… - VIDEO
NON TI CONOSCO, MASCHERINA – TUTTI LE RECLAMANO, MA LE MASCHERINE SCARSEGGIANO E QUALCUNO, CAPTANDO IL BUSINESS, HA INIZIATO A STUDIARE TRUFFE ARTIGIANALI: PEZZI DI STOFFA RABBERCIATI, LOTTI RUBATI AI TERMINAL DELL’AEROPORTO E PURE QUALCHE OPERATORE SANITARIO CHE LE RIVENDEVA A 70 EURO AL PEZZO – PRESTO SI AVVIERÀ LA PRODUZIONE NAZIONALE, FORSE NEI LABORATORI DELLE CARCERI…