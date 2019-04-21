FLASH! – APPENDINO FINALMENTE GODE. A MONTECARLO NADAL CONFIDA A UN AMICO: È STATO DECISO CHE SI FARANNO A TORINO GLI ATP FINALS, IL TORNEO DI TENNIS TRA I MIGLIORI 8 GIOCATORI AL MONDO-
FLASH! – APPENDINO FINALMENTE GODE. A MONTECARLO NADAL CONFIDA A UN AMICO: È STATO DECISO CHE SI FARANNO A TORINO GLI ATP FINALS, IL TORNEO DI TENNIS TRA I MIGLIORI 8 GIOCATORI AL MONDO-
ANCHE A ROMA HANNO PROBLEMI CON LA FIGA - MONINA: ''AL CONCERTONE DEL PRIMO MAGGIO NON CI SARÀ NEANCHE UNA SOLISTA SUL PALCO. LE UNICHE QUATTRO DONNE SONO ALL'INTERNO DI BAND. E QUINDI HO DECISO DI LANCIARE UNA NUOVA CAMPAGNA SOCIAL DOPO #LAFIGALAPORTOIO…'' - CI SARANNO MOTTA, GHEMON, ANASTASIO, RANCORE, CARL BRAVE, NEGRITA, GAZZELLE, GHALI, ZEN CIRCUS, SILVESTRI, SUBSONICA, EX OTAGO. OSPITE INTERNAZIONALE NOEL GALLAGHER. UNA GIGANTESCA SAGRA DELLA SALSICCIA
MORISI CALA L'ESCA E SAVIANO ABBOCCA - LO SPIN DOCTOR DI SALVINI PUBBLICA UNA FOTO DEL CAPITONE CHE IMPUGNA UNA MITRAGLIETTA: ''NOI NON ABBIAMO PAURA DAVANTI A CHI GETTA FANGO SULLA LEGA, SI AVVICINANO LE EUROPEE E SE NE INVENTERANNO DI OGNI''. ESATTAMENTE L'ICONOGRAFIA DI TRUMP, BOLSONARO E DUTERTE - OVVIAMENTE TROVA LO SCRITTORE PRONTO A RIPETERE IL SUO SLOGAN: ''IL MNISTRO DELLA MALAVITA SI CIRCONDA DI PERSONE PERICOLOSE''
POVERI MILIARDARI: NON SONO ABITUATI A SENTIRE LE PERNACCHIE - ARNAULT, L'UOMO PIÙ RICCO DI FRANCIA E D'EUROPA, ''COSTERNATO DALLE CRITICHE PER LE DONAZIONI A NOTRE DAME. IN ALTRI PAESI AVREMMO RICEVUTO COMPLIMENTI''. LA GARA TRA ULTRA-RICCHI NON HA FATTO INCAZZARE SOLO I GILET GIALLI. LA FACILITÀ CON CUI HANNO TIRATO FUORI UN MILIARDO IN POCHE ORE PER RIPARARE UNA CATTEDRALE È SEMBRATA INDELICATA A MOLTI ALTRI FRANCESI…
PASQUETTA, ARRIVA LA BUFERA - VENTI FORTI DALLA TARDA MATTINATA DI DOMANI SU LAZIO, CAMPANIA, BASILICATA E PUGLIA - DAL PRIMO POMERIGGIO PRECIPITAZIONI SU QUASI TUTTO IL CENTRO-SUD, MA ANCHE AL NORDOVEST E SULLA SICILIA ORIENTALE ENTRO SERA. SPAZI SOLEGGIATI SULLA SARDEGNA E SUI MONTI DEL NORDEST
FOGNINI PRINCIPE DI MONTECARLO – NONOSTANTE I GUAI ALLA COSCIA, L’AZZURRO TRIONFA IN FINALE CON LAJOVIC: E’ IL PRIMO ITALIANO A VINCERE UN MASTERS 1000, LA FESTA IN FAMIGLIA: LA DEDICA ALLA MAMMA E A FLAVIA PENNETTA –I N TRIBUNA OLTRE A NICOLA PIETRANGELI, CHE 51 ANNI FA FIRMO’L’ULTIMA VITTORIA AZZURRA A MONTECARLO E LEA PERICOLI, ANCHE IL PRINCIPE ALBERTO CON CRAVATTA RIVEDIBILE, IL DIFENSORE DEL GENOA CRISCITO. MANCAVA SOLO IL MARITO DELLA PRATI… –VIDEO
FUNERALINO – REDAZIONI VUOTE OGGI A ROMA: I GIORNALISTI ERANO TUTTI A DARE L’ADDIO A MASSIMO BORDIN – RADICALI, EX RADICALI, NON RADICALI: ROBERTO GIACHETTI, EMMA BONINO, VERONICA GENTILI, ADRIANO SOFRI, BARBARA ALBERTI ANTONIO POLITO, FIAMMA NIRENSTEIN E EMANUELE MACALUSO – FUORI DALLA FACOLTÀ VALDESE DI ROMA GLI APPELLI PER SALVARE RADIO RADICALE
MA CHE BEL CASTELLO – VIAGGIO TRA LE DIMORE REALI E I MANIERI PIÙ BELLI DEL MONDO - DALLE FORTEZZE DEL V SECOLO ALLE MERAVIGLIOSE STRUTTURE FIABESCHE FINO ALLE FORTEZZE NORMANNE E ALLE ROCCAFORTI DEI SAMURAI - E C'E' ANCHE IL CASTELLO DELLE FAVOLE CHE ISPIRO' WALT DISNEY...
LA RAGIONE DEL SONNO - SE DORMITE POCO, NON RECUPERATE NIENTE DORMENDO TANTO IL WEEKEND O IN VACANZA. UNO STUDIO SU 70MILA PAZIENTI, IL PIÙ GRANDE AL MONDO, DIMOSTRA COME I DANNI DEL MANCATO RIPOSO SONO IRRECUPERABILI - MELANIA RIZZOLI: QUANTO SI DORME IN MEDIA, QUANTO DOVREMMO DORMIRE, COME CORREGGERE GLI SCOMPENSI