FLASH! – ODETTE GIUFFRIDA OTTIENE LA MEDAGLIA DI BRONZO A TOKYO NEL JUDO 52 CHILI: HA BATTUTO L’UNGHERESE PUPP NELLA FINALE PER IL TERZO GRADINO DEL PODIO…- -
-
LA SINISTRA RIPARTA DA MARGHERITA AGNELLI – “IL FATTO”: “ORMAI VA DETTO. LA MADRE DI JOHN, LAPO E GINEVRA ELKANN VA ANNOVERATA TRA LE EROINE DEL SOCIALISMO ITALIANO, TIPO ANNA KULISCIOFF O MARIA GOIA. A DIFFERENZA DELLE MADRINE DEL MOVIMENTO, MARGHERITA LAVORA DIETRO LE LINEE NEMICHE, DOVE, CON INCISIVE AZIONI DI SABOTAGGIO, PROVA A MOSTRARE AL PROLETARIATO DI CHE LACRIME GRONDI E DI CHE SANGUE IL POTERE CHE LO OPPRIME E QUALI SIANO I SENTIMENTI E LA MORALITÀ DI CUI SI NUTRONO LE BELLE FAMIGLIE DEL CAPITALISMO ITALIANO…”
CAFONALINO - C'ERA MEZZA RAI AL 50ESIMO COMPLEANNO DEL CONDUTTORE BEPPE CONVERTINI AL COLLE OPPIO DI ROMA: IL DIRETTORE DI RAIUNO STEFANO COLETTA COL VICEDIRETTORE GIOVANNI ANVERSA, VINCENZO GALLUZZO, IL CAPOPROGETTO DI “UNO WEEKEND”, INGRID MUCCITELLI E IL COMPAGNO MAURO MASI - VALERIA MARINI MEJO DI MARYLIN INTONA “HAPPY BIRTHDAY” MENTRE TUTTI SI FIONDANO SULLA TORTA TRA FLASH E PAILLETTES, SPACCHI E SCOLLATURE, LABBRA GONFIATE, TACCHI E TETTE ASSASSINE… - FOTO
LOW-COST UN PAR DE PALLE – OCCHIO AI COSTI NASCOSTI DELLE COMPAGNIE AEREE: TRA SCELTA DEL POSTO, BAGAGLIO A MANO E ORA ANCHE L’ASSICURAZIONE CONTRO IL COVID, IL COSTO PUÒ ANCHE TRIPLICARE – LA MAGGIOR PARTE DELLE COMPAGNIE AEREE A BASSO COSTO ORMAI CONTA SUL COSIDDETTO “ANCILIARY REVENUE”, PER GENERARE QUASI LA META’ DEGLI INTROITI – ANCHE L’ANTITRUST HA MESSO NEL MIRINO I RINCARI…